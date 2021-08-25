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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müslümanlar insanlığın güvenlik ve geleceği adına sorumluluk üstlenmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müslümanlar insanlığın güvenlik ve geleceği adına sorumluluk üstlenmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müslümanlar hem kendi huzur ve esenlikleri hem de bütün insanlığın güvenlik ve geleceği adına artık sorumluluk üstlenmeli" dedi. 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T10:06+0300
2021-08-25T10:06+0300
2021-08-25T10:17+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye
islam
müslüman
batı
islam işbirliği teşkilatı (iit)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen “İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu 4. Genel Kurulu”na video mesaj gönderdi.Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
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recep tayyip erdoğan, islam, müslüman, batı, islam işbirliği teşkilatı (iit)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müslümanlar insanlığın güvenlik ve geleceği adına sorumluluk üstlenmeli 10:06 25.08.2021 (güncellendi: 10:17 25.08.2021)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müslümanlar hem kendi huzur ve esenlikleri hem de bütün insanlığın güvenlik ve geleceği adına artık sorumluluk üstlenmeli" dedi.
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen “İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu 4. Genel Kurulu”na video mesaj gönderdi.
Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
"Geniş bir coğrafyada çatışma, göç, yoksulluk ve hastalıklarla boğuşan Müslümanlar, bir taraftan da Batı'da yükselen İslam düşmanlığıyla mücadele ediyor. Müslümanlar hem kendi huzur ve esenlikleri hem de bütün insanlığın güvenlik ve geleceği adına artık sorumluluk üstlenmeli."