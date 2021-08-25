Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müslümanlar insanlığın güvenlik ve geleceği adına sorumluluk üstlenmeli

"Geniş bir coğrafyada çatışma, göç, yoksulluk ve hastalıklarla boğuşan Müslümanlar, bir taraftan da Batı'da yükselen İslam düşmanlığıyla mücadele ediyor. Müslümanlar hem kendi huzur ve esenlikleri hem de bütün insanlığın güvenlik ve geleceği adına artık sorumluluk üstlenmeli."