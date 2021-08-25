https://tr.sputniknews.com/20210825/estonyada-haftaya-pazartesi-gunu-yapilacak-olan-cumhurbaskanligi-secimlerine-aday-cikmadi-1048340113.html

Estonya'da haftaya pazartesi günü ilk turu yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday çıkmadı

Estonya'da haftaya pazartesi günü ilk turu yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday çıkmadı

Estonya'da 30 Ağustos'da ilk turu düzenlenecek olan cumhurbaşkanlığı seçimlerine hala aday çıkmadı. 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T23:43+0300

2021-08-25T23:43+0300

2021-08-25T23:44+0300

dünya

estonya

seçim

aday

kersti kaljulaid

cumhurbaşkanlığı seçimi

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Estonya'da ekim ayında mevcut Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid'ın 5 yıllık görev süresi sona eriyor.Yerel basında yer alan haberlere göre, 30 Ağustos Pazartesi günü düzenlenecek olan cumhurbaşkanlığı seçimlerine henüz aday çıkmadı. Yorumcular, cumhurbaşkanını parlamentonun seçtiği ülkede bu yıl siyasi hesapların ön plana çıktığını söylüyor.Bununla birlikte anketler, Kaljulaid'ın ikinci bir dönem daha görevde kalabilme şansı olduğunu işaret ediyor.Kantar Emor'un yakın tarihli bir anketine göre Kaljulaid, ilk tur oylama için yüzde 37'lik bir oran yakaladı. Bunun yanı sıra ankete katılanların yüzde 51'i, Kaljulaid'ı ilk üçe aldı.Avrupa Sayıştayı'nın uzun zamandır bir üyesi olan Kaljulaid, 5 yıl önce beklenmedik bir aday olarak öne çıktı ve zafere 6'ıncı turda erişti.Daha önce mevcut Cumhurbaşkanı, birçok kez görevde kalmaya istekli olduğunu dile getirmişti.Öte yandan parlamentodaki partiler, kendi adaylarını 26 Ağustos'ta (yarın) sunacak. Adaylığın kabulü için 21 oy gerekiyor.30 Ağustos Pazartesi günü yapılacak ilk tur oylamayı kazanmak için de bir adayın 101 oydan 68'ini (üçte iki çoğunluk) alması gerekecek.

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estonya, seçim, aday, kersti kaljulaid, cumhurbaşkanlığı seçimi