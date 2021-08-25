https://tr.sputniknews.com/20210825/fas-basbakani-cezayirle-diplomatik-iliskilerin-kesilmesinden-derin-uzuntu-duydugunu-acikladi-1048309754.html

Fas Başbakanı, Cezayir'le diplomatik ilişkilerin kesilmesinden derin üzüntü duyduğunu açıkladı

Fas Başbakanı, Cezayir'le diplomatik ilişkilerin kesilmesinden derin üzüntü duyduğunu açıkladı

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, Cezayir’in Fas ile diplomatik ilişkilerini kesme kararından derin üzüntü duyduğunu ve yakın zamanda bu sorunu aşmayı temenni... 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T03:20+0300

2021-08-25T03:20+0300

2021-08-25T03:20+0300

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cezayir

fas

diplomatik ilişki

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Asvat Mağaribe haber sitesine konuşan Osmani, Cezayir'in, “düşmanca eylemleri” nedeniyle Fas’la diplomatik ilişkileri kesme kararı almasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.Osmani, “Genel olarak Mağrip halklarının ve özel olarak ise Fas ve Cezayir’in yüksek maslahatlarını gözetiyoruz, bu nedenle son gelişmelerden derin üzüntü duyuyorum ve yakın zamanda bu sorunu aşmayı temenni ediyoruz.” ifadelerini kullandı.İlişkilere dönmenin kaçınılmaz bir kader olduğunu belirten Fas Başbakanı, “Fas’ın istikrar ve güvenliğinin Cezayir’in istikrar ve güvenliğinden geçtiğini” kaydetti.Fas Kralı 6. Muhammed tarafından yapılan, ilişkilerin normalleştirilmesi çağrısına ulaşmak için hala umutlu olduğunu söyleyen Osmani, iki ülke ilişkilerinin tesisinin stratejik ve ortak gelecek inşa etmek adına önemli olduğunu vurguladı.Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra 24 Ağustos'ta düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Fas ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldığını duyurmuştu.

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cezayir, fas, diplomatik ilişki