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Fenerbahçe, Finlandiya'ya 7 eksikle gitti
© AAFenerbahçe
© AA
Fenerbahçe'de Helsinki maçının kamp kadrosu belli oldu.
Fenerbahçe, Helsinki ile oynayacağı rövanş maçı için yola çıktı. Sarı lacivertliler 1-0'lık galibiyetin avantajıyla Finlandiya'da tur arayacak.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki play-off rövanş maçı yarın saat 19.00'da başlayacak. Turu geçen takım grup aşamasına yükselecek.
Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak ile UEFA listesinde yer almayan Kim Min-Jae, Burak Kapacak ve Samatta bu maçta yok.
Sarı lacivertliler eşleşmedeki ilk maçı Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle 1-0 kazanmıştı.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki play-off rövanş maçı yarın saat 19.00'da başlayacak. Turu geçen takım grup aşamasına yükselecek.
Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak ile UEFA listesinde yer almayan Kim Min-Jae, Burak Kapacak ve Samatta bu maçta yok.
Sarı lacivertliler eşleşmedeki ilk maçı Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle 1-0 kazanmıştı.
📋 HJK Helsinki maçı kamp kadromuz. #HJKvFB pic.twitter.com/k16mv0rLDJ— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 25, 2021