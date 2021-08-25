https://tr.sputniknews.com/20210825/fenerbahce-finlandiyaya-7-eksikle-gitti-1048324565.html

Fenerbahçe, Finlandiya'ya 7 eksikle gitti

Fenerbahçe, Finlandiya'ya 7 eksikle gitti

Fenerbahçe'de Helsinki maçının kamp kadrosu belli oldu. 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T14:37+0300

2021-08-25T14:37+0300

2021-08-25T14:37+0300

yaşam

finlandiya

fenerbahçe

helsinki

ekip

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/19/1048324538_0:0:940:529_1920x0_80_0_0_54e0b0c61ab61d5faf070b45951396a5.jpg

Fenerbahçe, Helsinki ile oynayacağı rövanş maçı için yola çıktı. Sarı lacivertliler 1-0'lık galibiyetin avantajıyla Finlandiya'da tur arayacak.UEFA Avrupa Ligi'ndeki play-off rövanş maçı yarın saat 19.00'da başlayacak. Turu geçen takım grup aşamasına yükselecek.Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak ile UEFA listesinde yer almayan Kim Min-Jae, Burak Kapacak ve Samatta bu maçta yok.Sarı lacivertliler eşleşmedeki ilk maçı Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle 1-0 kazanmıştı.

finlandiya

helsinki

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

finlandiya, fenerbahçe, helsinki, ekip