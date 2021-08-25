https://tr.sputniknews.com/20210825/fsb-rusyanin-farkli-bolgelerinde-gerceklestirilen-operasyonlarda-31-terorist-yakalandi-1048328563.html
FSB: Rusya’nın farklı bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 31 terörist yakalandı
FSB: Rusya’nın farklı bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 31 terörist yakalandı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), terör örgütü Katib el-Tevhid vel-Cihad’ın bölgelerarası yapılanmasında yer alan 31 kişinin yakalandığını duyurdu. 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T16:06+0300
2021-08-25T16:06+0300
2021-08-25T16:06+0300
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fsb
terörist
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
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FSB’den yapılan açıklamada, Moskova, Novosibirsk, Yakutsk ve Krasnoyarsk bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütü Katib el-Tevhid vel-Cihad’ın bölgelerarası yapılanmasında yer alan 31 kişinin yakalandığı belirtildi.Açıklamada, “FSB’nin İçişleri Bakanlığı ve Ulusal Muhafız Birliği (Rosgvardiya) ile birlikte Moskova, Novosibirsk, Yakutsk bölgeleri ile Krasnoyarsk bölgesine bağlı Kansk kenti ve Novosibirsk Bölgesi'ne bağlı Prokudskoye köyünde gerçekleştirdiği operasyonlarda terör örgütü Katib el-Tevhid vel-Cihad’ın bölgelerarası yapılanmasının lider ve üyelerinden oluşan 31 kişiyi gözaltına aldı” denildi.Gözaltına alınanların topladıkları militanları savaş bölgelerine gönderdikleri, Suriye’deki örgüt üyelerini finanse ettikleri ve terör saldırıları talimatı verdikleri belirtilen açıklamada ayrıca, teröristlerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen yasaklı dini yayınlar, propaganda malzemeleri, iletişim cihazları ve banka kartlarına el konulduğu kaydedildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, operasyon, fsb, terörist, rus istihbarat teşkilatı (fsb)
FSB: Rusya’nın farklı bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 31 terörist yakalandı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), terör örgütü Katib el-Tevhid vel-Cihad’ın bölgelerarası yapılanmasında yer alan 31 kişinin yakalandığını duyurdu.
FSB’den yapılan açıklamada, Moskova, Novosibirsk, Yakutsk ve Krasnoyarsk bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütü Katib el-Tevhid vel-Cihad’ın bölgelerarası yapılanmasında yer alan 31 kişinin yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, “FSB’nin İçişleri Bakanlığı ve Ulusal Muhafız Birliği (Rosgvardiya) ile birlikte Moskova, Novosibirsk, Yakutsk bölgeleri ile Krasnoyarsk bölgesine bağlı Kansk kenti ve Novosibirsk Bölgesi'ne bağlı Prokudskoye köyünde gerçekleştirdiği operasyonlarda terör örgütü Katib el-Tevhid vel-Cihad’ın bölgelerarası yapılanmasının lider ve üyelerinden oluşan 31 kişiyi gözaltına aldı” denildi.
Gözaltına alınanların topladıkları militanları savaş bölgelerine gönderdikleri, Suriye’deki örgüt üyelerini finanse ettikleri ve terör saldırıları talimatı verdikleri belirtilen açıklamada ayrıca, teröristlerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen yasaklı dini yayınlar, propaganda malzemeleri, iletişim cihazları ve banka kartlarına el konulduğu kaydedildi.