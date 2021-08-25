https://tr.sputniknews.com/20210825/fsb-rusyanin-farkli-bolgelerinde-gerceklestirilen-operasyonlarda-31-terorist-yakalandi-1048328563.html

FSB: Rusya’nın farklı bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 31 terörist yakalandı

FSB: Rusya’nın farklı bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 31 terörist yakalandı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), terör örgütü Katib el-Tevhid vel-Cihad’ın bölgelerarası yapılanmasında yer alan 31 kişinin yakalandığını duyurdu. 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T16:06+0300

2021-08-25T16:06+0300

2021-08-25T16:06+0300

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fsb

terörist

rus istihbarat teşkilatı (fsb)

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FSB’den yapılan açıklamada, Moskova, Novosibirsk, Yakutsk ve Krasnoyarsk bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütü Katib el-Tevhid vel-Cihad’ın bölgelerarası yapılanmasında yer alan 31 kişinin yakalandığı belirtildi.Açıklamada, “FSB’nin İçişleri Bakanlığı ve Ulusal Muhafız Birliği (Rosgvardiya) ile birlikte Moskova, Novosibirsk, Yakutsk bölgeleri ile Krasnoyarsk bölgesine bağlı Kansk kenti ve Novosibirsk Bölgesi'ne bağlı Prokudskoye köyünde gerçekleştirdiği operasyonlarda terör örgütü Katib el-Tevhid vel-Cihad’ın bölgelerarası yapılanmasının lider ve üyelerinden oluşan 31 kişiyi gözaltına aldı” denildi.Gözaltına alınanların topladıkları militanları savaş bölgelerine gönderdikleri, Suriye’deki örgüt üyelerini finanse ettikleri ve terör saldırıları talimatı verdikleri belirtilen açıklamada ayrıca, teröristlerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen yasaklı dini yayınlar, propaganda malzemeleri, iletişim cihazları ve banka kartlarına el konulduğu kaydedildi.

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rusya, operasyon, fsb, terörist, rus istihbarat teşkilatı (fsb)