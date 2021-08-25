Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
MSB: Afganistan'da görev yapan TSK unsurlarının tahliyesi başladı
İstanbul - Sputnik Türkiye
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210825/galatasaray-kulubu-baskani-burak-elmastan-pfdkye-sevk-edilmesiyle-ilgili-aciklama-1048335096.html
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan PFDK'ye sevk edilmesiyle ilgili açıklama
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan PFDK'ye sevk edilmesiyle ilgili açıklama
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmesiyle ilgili "Geri adım atmadan... 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T19:26+0300
2021-08-25T19:26+0300
yaşam
türkiye
galatasaray
pfdk
futbol
açıklama
burak elmas
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1048134278_0:16:3235:1836_1920x0_80_0_0_8d6e52eadb6812d9b06d6a8e98465060.jpg
Galatasaray Lisesi'nin yeni müdürü Prof. Dr. Murat Develioğlu'na yaptığı ziyaret sonrası GSTV'ye açıklamada bulunan Elmas, PFDK'ye sevk edilmesiyle ilgili yöneltilen soru üzerine, "Bu sorunun başka bir önemi daha var. Burası Galatasaray Spor Kulübünün doğduğu ocak ve Türkiye'de birçok mücadeleyi bu okuldan mezun olan Galatasaraylıların katkısıyla doğrunun peşinden, adaletin peşinden ayrılmadan büyük mücadeleler vermiş bir camia. Dolayısıyla bizler yılmadan, geri adım atmadan, doğruların, adil kararların ve sporun ileriye gitmesine katkıda bulunacak her türlü eylemin arkasında olacağız" ifadelerini kullandı.Başkan Elmas, 21 yıl önce kazandıkları UEFA Süper Kupa'nın yıl dönümü konusunda, "Galatasaray ilklerin kulübü. İlk ve teklerin… Biz onu yaptık Galatasaray Spor Kulübü olarak, ondan sonra bir daha olmadı. Ümit ediyorum ki hocamın görev süresinde ve bizim görevimiz süresinde beraber kutladığımız böyle bir kupaya daha yakınlaşırız" diye konuştu.Elmas, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Danimarka temsilcisi Randers ile oynayacakları maç hakkında ise "Yeni bir takım kuruyoruz belli bir strateji dahilinde. Avrupa'da mücadele edip oyuncularımızın tecrübe kazanmasını, ileride dediğimiz o kupalara tekrar gitmenin yolu bu tür maçlarda tecrübe kazanmak ve galip gelmekten geçiyor. O yüzden ben takımımıza güveniyorum. Son derece iyi, genç, potansiyelli bir takımımız var. Onun için umarım bir sonraki grup aşamasına katılıp, orada da başarılı bir sonuç elde edeceğiz. İleriye dönük kuvvetli bir adım atmış olacağız" değerlendirmesinde bulundu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1048134278_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_c11419f0a836b13ee77ff0e200efdb1f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, galatasaray, pfdk, futbol, açıklama, burak elmas

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan PFDK'ye sevk edilmesiyle ilgili açıklama

19:26 25.08.2021
© İHABurak Elmas
Burak Elmas - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© İHA
Abone ol
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmesiyle ilgili "Geri adım atmadan, doğruların, adil kararların ve sporun ileriye gitmesine katkıda bulunacak her türlü eylemin arkasında olacağız" dedi.
Galatasaray Lisesi'nin yeni müdürü Prof. Dr. Murat Develioğlu'na yaptığı ziyaret sonrası GSTV'ye açıklamada bulunan Elmas, PFDK'ye sevk edilmesiyle ilgili yöneltilen soru üzerine, "Bu sorunun başka bir önemi daha var. Burası Galatasaray Spor Kulübünün doğduğu ocak ve Türkiye'de birçok mücadeleyi bu okuldan mezun olan Galatasaraylıların katkısıyla doğrunun peşinden, adaletin peşinden ayrılmadan büyük mücadeleler vermiş bir camia. Dolayısıyla bizler yılmadan, geri adım atmadan, doğruların, adil kararların ve sporun ileriye gitmesine katkıda bulunacak her türlü eylemin arkasında olacağız" ifadelerini kullandı.
Başkan Elmas, 21 yıl önce kazandıkları UEFA Süper Kupa'nın yıl dönümü konusunda, "Galatasaray ilklerin kulübü. İlk ve teklerin… Biz onu yaptık Galatasaray Spor Kulübü olarak, ondan sonra bir daha olmadı. Ümit ediyorum ki hocamın görev süresinde ve bizim görevimiz süresinde beraber kutladığımız böyle bir kupaya daha yakınlaşırız" diye konuştu.
Elmas, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Danimarka temsilcisi Randers ile oynayacakları maç hakkında ise "Yeni bir takım kuruyoruz belli bir strateji dahilinde. Avrupa'da mücadele edip oyuncularımızın tecrübe kazanmasını, ileride dediğimiz o kupalara tekrar gitmenin yolu bu tür maçlarda tecrübe kazanmak ve galip gelmekten geçiyor. O yüzden ben takımımıza güveniyorum. Son derece iyi, genç, potansiyelli bir takımımız var. Onun için umarım bir sonraki grup aşamasına katılıp, orada da başarılı bir sonuç elde edeceğiz. İleriye dönük kuvvetli bir adım atmış olacağız" değerlendirmesinde bulundu.
100000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:09PSG, Kylian Mbappe'nin transferi için Real Madrid'in 160 milyon euroluk teklifini reddetti
20:00Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban liderlerinden gelen mesajlara şimdilik iyimserlikle yaklaşıyoruz
19:55MSB: Afganistan'da görev yapan TSK unsurlarının tahliyesi başladı
19:52Rusya’da son 24 saatte kaydedilen yeni koronavirüs vaka sayısı 19 bin 536
19:45ABD ordusu, Taliban'la günübirlik iletişim içinde
19:44İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'nin sunduğu kabine bir isim dışında güvenoyu aldı
19:38Putin, kendisine mektup yazan Suriyeli kıza hediye gönderdi
19:30Fransa Ekonomi Bakanı, iş yerlerine salgın döneminde yapılan genel yardımların sona erdiğini duyurdu
19:28Selde kaybolan 13 yaşındaki Rabia Aydemir 14 gündür bulunamadı
19:26Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan PFDK'ye sevk edilmesiyle ilgili açıklama
19:22Türkiye'de 19 bin 970 yeni vaka tespit edildi, 217 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
19:18Virgin Hyperloop, Hyperloop projesinin konsept görüntülerini yayınladı
19:07Milletvekilini tecavüzle suçlayıp kendini yakan kadın öldü: Polis ve yargı beni bu noktaya getirdi
19:05Tanzanya’daki Fransız Büyükelçiliği yakınlarında silahlı saldırı: 4 ölü, 6 yaralı
19:04Kısa mesafeye götürmeyen taksicilere ceza kesildi
19:02ABD'de yoğun bakım üniteleri yeniden doldu
19:00Türk lise öğrencisinin makalesi NASA’nın web sitesinde yayınlandı
18:59Trump: Afganistan'da binlerce Amerikalı rehin tutuluyor
18:48İmamoğlu'ndan Mor ve Ötesi'ne teşekkür
18:43Süphan Dağı'na tırmanırken kaybolan Ukraynalı dağcı bulundu