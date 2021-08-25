https://tr.sputniknews.com/20210825/galatasaray-rumen-futbolcu-morutan-ile-5-yillik-sozlesme-imzaladi-1048331814.html

Galatasaray, Rumen futbolcu Morutan ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, Rumen futbolcu Morutan ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, Romanya'nın FCSB ekibinde forma giyen 22 yaşındaki futbolcu Olimpiu Vasile Morutan ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T17:39+0300

2021-08-25T17:39+0300

2021-08-25T17:39+0300

yaşam

spor

galatasaray

futbol

anlaşma

sözleşme

transfer

olimpiu morutan

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Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, Morutan'ın transferi konusunda FCSB ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.500.000 avro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Transfer bedeli ödemesi üç yıla yayılmış bir ödeme planı doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşma imzalanmıştır."

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spor, galatasaray, futbol, anlaşma, sözleşme, transfer, olimpiu morutan