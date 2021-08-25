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Galatasaray, Rumen futbolcu Morutan ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Galatasaray, Rumen futbolcu Morutan ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Galatasaray, Romanya'nın FCSB ekibinde forma giyen 22 yaşındaki futbolcu Olimpiu Vasile Morutan ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T17:39+0300
2021-08-25T17:39+0300
yaşam
spor
galatasaray
futbol
anlaşma
sözleşme
transfer
olimpiu morutan
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Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, Morutan'ın transferi konusunda FCSB ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.500.000 avro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Transfer bedeli ödemesi üç yıla yayılmış bir ödeme planı doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşma imzalanmıştır."
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spor, galatasaray, futbol, anlaşma, sözleşme, transfer, olimpiu morutan

Galatasaray, Rumen futbolcu Morutan ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

17:39 25.08.2021
© Fotoğraf : Galatasaray SKGalatasaray, Rumen futbolcu Morutan ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Galatasaray, Rumen futbolcu Morutan ile 5 yıllık sözleşme imzaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© Fotoğraf : Galatasaray SK
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Galatasaray, Romanya'nın FCSB ekibinde forma giyen 22 yaşındaki futbolcu Olimpiu Vasile Morutan ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, Morutan'ın transferi konusunda FCSB ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.500.000 avro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Transfer bedeli ödemesi üç yıla yayılmış bir ödeme planı doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşma imzalanmıştır."
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