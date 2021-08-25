https://tr.sputniknews.com/20210825/goldman-sachs-subelerine-giriste-kovid-19-asisini-zorunlu-hale-getirdi--1048306048.html

Goldman Sachs, şubelerine girişte Kovid-19 aşısını zorunlu hale getirdi

Goldman Sachs, şubelerine girişte Kovid-19 aşısını zorunlu hale getirdi

ABD'nin önde gelen yatırım bankası Goldman Sachs, ABD'deki ofislerine giren herkesin Kovid-19 aşılarının tamamlanmış olması gerektiğini açıkladı. 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T00:09+0300

2021-08-25T00:09+0300

2021-08-25T00:21+0300

koronavirüs

abd

goldman sachs

koronavirüs aşısı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102778/44/1027784437_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_2dad107129150d700995e829e6110cbd.jpg

New York Times gazetesinin yayımladığı iç yazışmaya göre Goldman Sachs yönetimi, 7 Eylül’den itibaren müşterileri dahil olmak üzere şubeler ve ofisleri kullanan herkesin aşılarının tamamlanmış olmasını zorunlu kıldı. ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısına tam onay vermesinden bir gün sonra yaptığı açıklamayla, Goldman Sachs Wall Street’te Kovid-19'a karşı aşı zorunluluğu getiren ilk büyük finans kuruluşu oldu. Goldman Sachs, 7 Eylül'den sonra aşıları tam olmayan personelinin evden çalışacağını, ayrıca aşılılardan da her hafta Kovid-19 testi talep edeceklerini duyurdu.ABD’de 20 bin kişiye istihdam sağlayan şirket, ofislerinde maske kullanımını da zorunlu hale getirdi. ABD Başkanı Joe Biden, FDA'nın kararının ardından, şirket yöneticilerine seslenerek "Aşı zorunluluğu için FDA'nın aşılara onay vermesini bekliyorsanız, size çağrı yapıyorum, artık aşıyı zorunlu hale getirin" demişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, goldman sachs, koronavirüs aşısı