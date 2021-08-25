https://tr.sputniknews.com/20210825/hindistanda-yemek-hazirlarken-kullandigi-kupaya-iseyen-satici-tutuklandi-1048330567.html

Hindistan'da yemek hazırlarken kullandığı kupaya işeyen satıcı tutuklandı

Hindistan'da yemek hazırlarken kullandığı kupaya işeyen satıcı tutuklandı

Hindistan'da bir seyyar satıcı, ülkenin en yayın sokak yemeklerinden birini hazırlarken, kullandığı kupaya işediği nedeniyle tutuklandı. 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T16:49+0300

2021-08-25T16:49+0300

2021-08-25T16:53+0300

hindistan

yemek

kupa

baharat

seyyar satıcı

pani puri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/19/1048330518_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_79e819d81eb158061ff75889b57a1eae.jpg

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Guwahati şehrinde yaşanan olayda, bir seyyar satıcısı, ülkenin en popüler sokak yemeklerinden biri olan 'pani puri'yi hazırlarken kullandığı kupaya işedi.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, seyyar satıcının, önlüğünün altında gizlediği kupaya işediği ve aynı kupayı, yemeğin en önemli bileşenlerinden bir olan baharatlı suyun hazırlandığı kovaya tekrar daldırdığı görülüyor.Söz konusu görüntüler, Twitter kullanıcısı Mamun Khan tarafından hafta başında paylaşılıp ve kısa sürede viral olmasının ardından, seyyar satıcı tutuklandı.‘Pani puri' nedir?‘Pani puri', baharatlı su ile haşlanmış bezelye doldurulan, kızgın yağda kızartılan ve doğranmış soğan süslenen hamurdan yapılıyor. Genel olarak bir tür acı sos olan Demirhindi turşusu ile servis ediliyor.

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hindistan, yemek, kupa, baharat, seyyar satıcı, pani puri