Hindistan'da yemek hazırlarken kullandığı kupaya işeyen satıcı tutuklandı

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Guwahati şehrinde yaşanan olayda, bir seyyar satıcısı, ülkenin en popüler sokak yemeklerinden biri olan 'pani puri'yi hazırlarken kullandığı kupaya işedi.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, seyyar satıcının, önlüğünün altında gizlediği kupaya işediği ve aynı kupayı, yemeğin en önemli bileşenlerinden bir olan baharatlı suyun hazırlandığı kovaya tekrar daldırdığı görülüyor.Söz konusu görüntüler, Twitter kullanıcısı Mamun Khan tarafından hafta başında paylaşılıp ve kısa sürede viral olmasının ardından, seyyar satıcı tutuklandı.‘Pani puri' nedir?‘Pani puri', baharatlı su ile haşlanmış bezelye doldurulan, kızgın yağda kızartılan ve doğranmış soğan süslenen hamurdan yapılıyor. Genel olarak bir tür acı sos olan Demirhindi turşusu ile servis ediliyor.
Hindistan'da bir seyyar satıcı, ülkenin en yayın sokak yemeklerinden birini hazırlarken, kullandığı kupaya işediği nedeniyle tutuklandı.
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Guwahati şehrinde yaşanan olayda, bir seyyar satıcısı, ülkenin en popüler sokak yemeklerinden biri olan 'pani puri'yi hazırlarken kullandığı kupaya işedi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, seyyar satıcının, önlüğünün altında gizlediği kupaya işediği ve aynı kupayı, yemeğin en önemli bileşenlerinden bir olan baharatlı suyun hazırlandığı kovaya tekrar daldırdığı görülüyor.
Söz konusu görüntüler, Twitter kullanıcısı Mamun Khan tarafından hafta başında paylaşılıp ve kısa sürede viral olmasının ardından, seyyar satıcı tutuklandı.
‘Pani puri' nedir?
‘Pani puri', baharatlı su ile haşlanmış bezelye doldurulan, kızgın yağda kızartılan ve doğranmış soğan süslenen hamurdan yapılıyor. Genel olarak bir tür acı sos olan Demirhindi turşusu ile servis ediliyor.