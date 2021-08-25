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İBB, UNESCO'nun ilan ettiği Hacı Bektaş Veli'yi anma yılında büyük etkinliklere ev sahipliği yapacak
İBB, UNESCO'nun ilan ettiği Hacı Bektaş Veli'yi anma yılında büyük etkinliklere ev sahipliği yapacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, barışın ve eşitliğin en önemli simgelerinden Hünkâr Hacı Bektaş Veli'yi, üç günlük festivalle anmaya hazırlanıyor. 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T14:06+0300
2021-08-25T14:06+0300
yaşam
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türkiye
ibb
ekrem imamoğlu
hacı bektaş veli
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İBB, barışın, hümanizmin ve eşitliğin en önemli simgelerinden Hünkâr Hacı Bektaş Veli'yi, üç günlük festivalle yad edecek. Alevi-Bektaşi dernek ve federasyonlarının katılacağı festival, 27-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Festivalde söyleşiler, atölyeler, çocuk etkinlikler, paneller ve daha pek çok program yer alacak.'Tüm canları festivalde bir olmaya davet ediyorum'İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) ilan ettiği Hacı Bektaş Veli'yi anma yılında gerçekleşecek festival için özel bir video yayınladı. Kurum tarihinde ilk kez büyük bir etkinlik düzenleneceğini paylaşan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:Yangın ve sel dolayısıyla ertelenmiştiDaha önce 30 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanan festival, yurt genelinde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Etkinliğin, ileri bir tarihe alındığını İmamoğlu, şu şekilde duyurmuştu:
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İBB, UNESCO'nun ilan ettiği Hacı Bektaş Veli'yi anma yılında büyük etkinliklere ev sahipliği yapacak

14:06 25.08.2021
© Fotoğraf : Twitter/Ekrem İmamoğluEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© Fotoğraf : Twitter/Ekrem İmamoğlu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, barışın ve eşitliğin en önemli simgelerinden Hünkâr Hacı Bektaş Veli'yi, üç günlük festivalle anmaya hazırlanıyor.
İBB, barışın, hümanizmin ve eşitliğin en önemli simgelerinden Hünkâr Hacı Bektaş Veli'yi, üç günlük festivalle yad edecek.
Alevi-Bektaşi dernek ve federasyonlarının katılacağı festival, 27-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Festivalde söyleşiler, atölyeler, çocuk etkinlikler, paneller ve daha pek çok program yer alacak.

'Tüm canları festivalde bir olmaya davet ediyorum'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) ilan ettiği Hacı Bektaş Veli'yi anma yılında gerçekleşecek festival için özel bir video yayınladı. Kurum tarihinde ilk kez büyük bir etkinlik düzenleneceğini paylaşan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Bu kapsamda yapılmış ilk Hacı Bektaş Veli etkinliğinde kalp kalbe, gönül gönüle olacağız. Halka hizmeti Hakk'a hizmet edinen, insandan gelip insana varan Hünkar Hacı Bektaş'ı coşkuyla hep beraber hatırlayacağız. Onun değerlerini;insan, doğa ve canlı sevgisini, farklılıkları kucaklayan hoşgörüsünü ve barışı olan koşulsuz inancını hep birlikte anacağız. Bugün Hacı Bektaş'ın birlik, beraberlik, kardeşlik çağrılarına toplum ve tüm insanlık ihtiyaç duyuyor. Hacı Bektaş kültürünü anlatan çok özel bir ışık ve video gösterisi de hazırladık. Hacı Bektaş Veli'yi, vefatının 750'nci yılında saygıyla anıyorum. Anadolu'nun dört bir yanından tüm canları, Hacı Bektaş Veli Festivali'nde bir olmaya davet ediyorum."

Yangın ve sel dolayısıyla ertelenmişti

Daha önce 30 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanan festival, yurt genelinde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Etkinliğin, ileri bir tarihe alındığını İmamoğlu, şu şekilde duyurmuştu:
"Tüm canlılara ve insanlığa olan sonsuz sevgisi ve hürmetiyle bildiğimiz Hünkar Hacı Bektaşı Veli'nin 750. vefat yılı nedeniyle bugün başlaması planlanan etkinliklerimiz, birçok ilimizde devam eden yangınlar ve kayıplarımız nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir."
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