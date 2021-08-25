https://tr.sputniknews.com/20210825/ibb-unesconun-ilan-ettigi-haci-bektas-veliyi-anma-yilinda-buyuk-etkinliklere-ev-sahipligi-yapacak-1048322789.html

İBB, UNESCO'nun ilan ettiği Hacı Bektaş Veli'yi anma yılında büyük etkinliklere ev sahipliği yapacak

İBB, UNESCO'nun ilan ettiği Hacı Bektaş Veli'yi anma yılında büyük etkinliklere ev sahipliği yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, barışın ve eşitliğin en önemli simgelerinden Hünkâr Hacı Bektaş Veli'yi, üç günlük festivalle anmaya hazırlanıyor. 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T14:06+0300

2021-08-25T14:06+0300

2021-08-25T14:06+0300

yaşam

istanbul

türkiye

ibb

ekrem imamoğlu

hacı bektaş veli

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İBB, barışın, hümanizmin ve eşitliğin en önemli simgelerinden Hünkâr Hacı Bektaş Veli'yi, üç günlük festivalle yad edecek. Alevi-Bektaşi dernek ve federasyonlarının katılacağı festival, 27-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Festivalde söyleşiler, atölyeler, çocuk etkinlikler, paneller ve daha pek çok program yer alacak.'Tüm canları festivalde bir olmaya davet ediyorum'İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) ilan ettiği Hacı Bektaş Veli'yi anma yılında gerçekleşecek festival için özel bir video yayınladı. Kurum tarihinde ilk kez büyük bir etkinlik düzenleneceğini paylaşan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:Yangın ve sel dolayısıyla ertelenmiştiDaha önce 30 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanan festival, yurt genelinde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Etkinliğin, ileri bir tarihe alındığını İmamoğlu, şu şekilde duyurmuştu:

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istanbul, türkiye, ibb, ekrem imamoğlu, hacı bektaş veli