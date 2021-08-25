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https://tr.sputniknews.com/20210825/irak-elektrik-krizini-asmak-icin-yenilenebilir-enerjiye-agirlik-vermeye-calisiyor-1048307631.html
Irak, elektrik krizini aşmak için yenilenebilir enerjiye ağırlık vermeye çalışıyor
Irak, elektrik krizini aşmak için yenilenebilir enerjiye ağırlık vermeye çalışıyor
Irak hükümeti, elektrik sektöründeki olumsuzluklar ve yıllardır çözülemeyen hizmet sorunu nedeniyle yenilenebilir enerjiye yönelmek için karar aldı. 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T01:03+0300
2021-08-25T01:03+0300
2021-08-25T01:03+0300
dünya
irak
elektrik
mustafa kazımi
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Başbakan Mustafa Kazımi liderliğinde bir araya gelen Irak Bakanlar Kurulu toplantısında elektrik ve enerjiyle ilgili bazı kararlar alındı.Alınan kararlar arasında, 'Elektrik Bakanlığı' isminin 'Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı' olarak değiştirilmesi için yasa tasarısının hazırlanarak Meclis'e gönderilmesi yer aldı.Irak hükümetinin bu kararıyla, elektrik hizmetinin iyileştirilmesi için güneş enerjisi gibi yeni bazı enerji sistemlerine geçilmek istendiği ifade ediliyor.Petrol zengini Irak’ta yıllardır kesintisiz elektrik hizmeti verilemiyor. Yaz aylarında hava sıcaklıkların artmasıyla günde 3 ile 5 saat arasında elektrik verilebiliyor.
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irak, elektrik, mustafa kazımi
Irak, elektrik krizini aşmak için yenilenebilir enerjiye ağırlık vermeye çalışıyor
Irak hükümeti, elektrik sektöründeki olumsuzluklar ve yıllardır çözülemeyen hizmet sorunu nedeniyle yenilenebilir enerjiye yönelmek için karar aldı.
Başbakan
Mustafa Kazımi liderliğinde bir araya gelen Irak Bakanlar Kurulu toplantısında elektrik ve enerjiyle ilgili bazı kararlar alındı.
Alınan kararlar arasında, 'Elektrik Bakanlığı' isminin '
Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı' olarak değiştirilmesi için yasa tasarısının hazırlanarak Meclis'e gönderilmesi yer aldı.
Irak hükümetinin bu kararıyla, elektrik hizmetinin iyileştirilmesi için güneş enerjisi gibi yeni bazı enerji sistemlerine geçilmek istendiği ifade ediliyor.
Petrol zengini Irak’ta yıllardır kesintisiz elektrik hizmeti verilemiyor. Yaz aylarında hava sıcaklıkların artmasıyla günde 3 ile 5 saat arasında elektrik verilebiliyor.