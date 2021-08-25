https://tr.sputniknews.com/20210825/israil-basbakani-bennett-iran-ile-nukleer-anlasmaya-geri-donus-girisimlerine-karsi-cikacagiz-1048333122.html

İsrail Başbakanı Bennett: İran ile nükleer anlaşmaya geri dönüş girişimlerine karşı çıkacağız

İsrail Başbakanı Bennett: İran ile nükleer anlaşmaya geri dönüş girişimlerine karşı çıkacağız

İsrail'in yeni Başbakanı Naftali Bennett, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İran ile nükleer anlaşmaya geri dönüşe ilişkin girişimlerine karşı çıkacaklarını ve... 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T18:30+0300

2021-08-25T18:30+0300

2021-08-25T18:31+0300

dünya

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filistin

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anlaşma

açıklama

iran nükleer anlaşması

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The New York Times'a konuşan Bennet, İran konusunda Biden yönetimiyle ortak bir zemin arayacağını söyledi.Bennett, İran'ın bölgesel nüfuzuna ve nükleer emellerine karşı çıkan Arap ülkeleriyle bağları güçlendirmeyi, İran'a karşı diplomatik ve ekonomik adımlar atmayı ve İsrail'in İran'a yönelik gizli saldırılarını sürdürmeyi içeren yeni bir stratejik vizyon sunacağını belirtti.Biden yönetiminin İran ile nükleer anlaşmaya geri dönüşe ilişkin girişimlerine karşı çıkacaklarını kaydeden Bennett, "Yapmamız gereken ve yaptığımız şey, bizimle birlikte bu genişlemeyi ve bu hegemonya arzusunu savuşturacak ve engelleyecek makul Arap ülkelerinden oluşan bölgesel bir koalisyon oluşturmaktır" dedi.Bennett, Filistinlilerle çatışmaya yakın gelecekte bir çözümün olmayacağını belirterek, barış görüşmelerinin Filistin liderliğinin parçalanmış ve 'dümensiz' olmasından dolayı gerçekleşmeyeceğinin altını çizdi.'Bu hükümet, ne Filisti'i ilhak edecek ne de bir Filistin devleti kuracak'Hükümetinin daha çok ekonomiye odaklanacağını ve 130 yıllık sorunu çözemeyeceğini vurgulayan Bennett, "Bu hükümet, ne Filistin'i ilhak edecek ne de bir Filistin devleti kuracak, bunu herkes anlıyor. Ben tüm İsraillilerin başbakanıyım ve şu anda yaptığım şey orta yolu bulmak" şeklinde konuştu.Bennett, Hamas silahlanmaya ve İsrail'e roket atmaya devam ettiği sürece Gazze'ye ablukanın devam edeceğini belirterek, kendisine destek veren dört Arap milletvekilinin desteğini kaybedecek olsa bile Hamas'la yeni bir savaşa girmeye hazır olacağını söyledi.Halkını güvence altına almak için ne gerekiyorsa yapacağını söyleyen Bennett, "Savunma ve güvenlikle ilgili kararlara siyasi mülahazaları asla dahil etmeyeceğim" dedi.'İsrail standart doğal genişleme politikasını sürdürecek'Bennett, hükümetinin, uzun zamandır devam eden İsrail'in Batı Şeria'daki mevcut yerleşimleri genişletme politikasını genişleterek devam ettireceğini vurgulayarak, "İsrail standart doğal genişleme politikasını sürdürecek" diye konuştu.ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Kudüs'te Filistinliler için konsolosluk kurma çabalarını engelleyip engellemeyeceği konusunda doğrudan yorum yapmaktan kaçınan Bennett, İsrail'in Batı Şeria'da bir apartheid rejim politikası yürüttüğü yönündeki iddiaları reddetti.

https://tr.sputniknews.com/20210824/israil-gazetesi-bennett-biden-gorusmesinin-ana-gundem-maddesi-iran-olacak-1048270300.html

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