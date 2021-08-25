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İstanbul trafiğinde tepki çeken görüntü: Küçük çocuk direksiyon başında
İstanbul trafiğinde tepki çeken görüntü: Küçük çocuk direksiyon başında
Bağcılar'da 8-10 yaşlarındaki bir çocuk, yoğun trafikte araç kullanırken görüntülendi. 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T13:46+0300
2021-08-25T13:46+0300
yaşam
istanbul
türkiye
trafik
ehliyet
ceza
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İstanbul Bağcılar'da küçük bir çocuk, yoğun trafikte araç kullanırken görüntülendi.Bağcılar Güneşli İnönü Caddesi'nden Ateştuğla istikametine doğru ilerleyen otomobili kullanan çocuk, kendi ve trafikteki diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.Ebeveyninin de yanında olduğu görülen çocuğun trafikteki anları, başka bir sürücü tarafından görüntülendi.
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istanbul, türkiye, trafik, ehliyet, ceza

İstanbul trafiğinde tepki çeken görüntü: Küçük çocuk direksiyon başında

13:46 25.08.2021
© DHABağcılar'da trafikte akılalmaz görüntü; otomobil kullanan çocuk kamerada
Bağcılar'da trafikte akılalmaz görüntü; otomobil kullanan çocuk kamerada - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© DHA
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Bağcılar'da 8-10 yaşlarındaki bir çocuk, yoğun trafikte araç kullanırken görüntülendi.
İstanbul Bağcılar'da küçük bir çocuk, yoğun trafikte araç kullanırken görüntülendi.
Bağcılar Güneşli İnönü Caddesi'nden Ateştuğla istikametine doğru ilerleyen otomobili kullanan çocuk, kendi ve trafikteki diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.
Ebeveyninin de yanında olduğu görülen çocuğun trafikteki anları, başka bir sürücü tarafından görüntülendi.
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