https://tr.sputniknews.com/20210825/istanbul-trafiginde-tepki-ceken-goruntu-kucuk-cocuk-direksiyon-basinda-1048321871.html

İstanbul trafiğinde tepki çeken görüntü: Küçük çocuk direksiyon başında

İstanbul trafiğinde tepki çeken görüntü: Küçük çocuk direksiyon başında

Bağcılar'da 8-10 yaşlarındaki bir çocuk, yoğun trafikte araç kullanırken görüntülendi. 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T13:46+0300

2021-08-25T13:46+0300

2021-08-25T13:46+0300

yaşam

istanbul

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trafik

ehliyet

ceza

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İstanbul Bağcılar'da küçük bir çocuk, yoğun trafikte araç kullanırken görüntülendi.Bağcılar Güneşli İnönü Caddesi'nden Ateştuğla istikametine doğru ilerleyen otomobili kullanan çocuk, kendi ve trafikteki diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.Ebeveyninin de yanında olduğu görülen çocuğun trafikteki anları, başka bir sürücü tarafından görüntülendi.

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istanbul, türkiye, trafik, ehliyet, ceza