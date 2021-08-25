https://tr.sputniknews.com/20210825/istanbulda-39-ilcede-yeditepe-huzur-uygulamasi-valizler-cantalar-arandi-1048339944.html

İstanbul'da 39 ilçede 'Yeditepe Huzur' uygulaması: Şüpheli araçlar durduruldu, çantalar arandı

İstanbul'da 39 ilçede 'Yeditepe Huzur' uygulaması: Şüpheli araçlar durduruldu, çantalar arandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri tarafından 39 ilçede helikopter destekli ’Yeditepe Huzur’ uygulaması yapıldı. 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T23:25+0300

2021-08-25T23:25+0300

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri tarafından 39 ilçede 306 noktada helikopter destekli ’Yeditepe Huzur’ asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi destek verdi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre belirlenen uygulama noktalarında yol daraltılarak şüpheli olarak görülen araçlar durduruldu, evrak ve Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı. Öte yandan araçlar aranırken valizler ve çantalar kontrol edildi. Narkotik köpekleri yardımıyla şüpheli araçlarda arama yapıldı.

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istanbul, operasyon, valiz, arama