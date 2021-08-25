https://tr.sputniknews.com/20210825/istanbulda-uyusturucu-saticilarina-yonelik-operasyon-1048312330.html

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, sabaha karşı il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çok sayıda adrese baskın... 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T08:26+0300

2021-08-25T08:26+0300

2021-08-25T08:25+0300

yaşam

istanbul

türkiye

operasyon

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından saat 06.00’da il genelinde önceden belirlenen uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyona, özel harekat polisi, narkotik şube ekipleri, narkotik köpeği ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri destek verdi. Yapılan operasyonda adresler narkotik ekipleri ve narkotik köpekleri ile didik didik arandı. Operasyon kapsamında ekiplerin adreslerdeki çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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istanbul, türkiye, operasyon