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https://tr.sputniknews.com/20210825/istanbulda-uyusturucu-saticilarina-yonelik-operasyon-1048312330.html
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, sabaha karşı il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çok sayıda adrese baskın... 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T08:26+0300
2021-08-25T08:25+0300
yaşam
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operasyon
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından saat 06.00’da il genelinde önceden belirlenen uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyona, özel harekat polisi, narkotik şube ekipleri, narkotik köpeği ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri destek verdi. Yapılan operasyonda adresler narkotik ekipleri ve narkotik köpekleri ile didik didik arandı. Operasyon kapsamında ekiplerin adreslerdeki çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20210817/afganistanda-taliban-donemi-hukumet-yetkilileri-icin-genel-af-ilan-edildi-1048089324.html
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istanbul, türkiye, operasyon

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

08:26 25.08.2021
© AAFETÖ operasyon-gözaltı-tutuklama
FETÖ operasyon-gözaltı-tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© AA
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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, sabaha karşı il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çok sayıda adrese baskın yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından saat 06.00’da il genelinde önceden belirlenen uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.
Baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyona, özel harekat polisi, narkotik şube ekipleri, narkotik köpeği ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri destek verdi.
Yapılan operasyonda adresler narkotik ekipleri ve narkotik köpekleri ile didik didik arandı. Operasyon kapsamında ekiplerin adreslerdeki çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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