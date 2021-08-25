https://tr.sputniknews.com/20210825/japonyada-kovid-19-ohalinin-kapsami-bir-kez-daha-genisliyor-1048321358.html
Japonya’da Kovid-19 OHAL'inin kapsamı bir kez daha genişliyor
Japonya’da Kovid-19 OHAL'inin kapsamı bir kez daha genişliyor
Japonya’da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 13 eyalette yürürlükte olan OHAL'in (olağanüstü hal) kapsamına 8 yeni eyaleti daha dahil... 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T13:26+0300
2021-08-25T13:26+0300
2021-08-25T13:26+0300
koronavirüs
japonya
ohal
tedbir
artış
tokyo 2020
vaka sayısı
2020 tokyo paralimpik oyunları
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Kovid-19 vaka sayılarındaki artışa rağmen Paralimpik Oyunları'nı yoğun salgın tedbirleri altında dün başlatan Japonya’da hükümetten yeni tedbir adımı geldi. İlk olarak Tokyo, Okinawa, Saitama, Chiba, Kanagawa ve Osaka'da uygulanan ve kapsamına daha sonra Ibaraki, Tochigi, Gunma, Shizuoka, Kyoto, Hyogo ve Fukuoka eyaletleri dahil edilen OHAL uygulama alanının bir kez daha genişletilmesine karar verildi. Son kararla birlikte, Hokkaido, Miyagi, Gifu, Aichi, Mie, Shiga, Okayama ve Hiroşima eyaletlerinin de Cuma günü itibariyle OHAL uygulaması altına alınacağı bildirilirken, yoğun salgın tedbirlerinin tüm eyaletlerde 12 Eylül'e dek süreceği ifade edildi. Son gelişme ile birlikte toplam 47 eyaleti bulunan ülkede OHAL kapsamına alınan eyaletlerin sayısı 21'e yükselmiş oldu.Sıkı tedbirler uygulanacakOHAL kapsamına dahil edilen bölgelerde diğer eyaletlerde olduğu gibi restoran ve benzeri işletmelere alkol satış yasağı getirileceği açıklanırken, içki servisi yapmayan işletmelerin dahi 20.00'de kepenk kapatmak zorunda olacağı bildirildi. OHAL kapsamında kamu otoritelerinin yaptığı çağrılara uyan işletmelerin hükümet sübvansiyonlardan yararlanabileceği kaydedildi.Öte yandan, şirketlerin çalışanlarını evden mesaiye teşvik edeceği öğrenildi.Vaka sayıları düşmüyorJaponya’da Kovid-19 vaka sayıları son haftalarda rekor kırmış, ülke geneli enfeksiyonlar toplamı dün itibariyle 1 milyon 344 bin 510'a ulaşmıştı. 15 bin 725 kişinin korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, sağlık sisteminin tıkanma noktasına geldiği kamuoyuna yansımıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210817/japonyada-7-eyalet-daha-kovid-19-nedeniyle-ohal-kapsamina-alindi-1048097532.html
https://tr.sputniknews.com/20210824/tokyo-paralimpik-oyunlari-acilis-seremonisi-ile-basladi-1048290977.html
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japonya, ohal, tedbir, artış, tokyo 2020, vaka sayısı, 2020 tokyo paralimpik oyunları
Japonya’da Kovid-19 OHAL'inin kapsamı bir kez daha genişliyor
Japonya’da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 13 eyalette yürürlükte olan OHAL'in (olağanüstü hal) kapsamına 8 yeni eyaleti daha dahil etme kararı aldı.
Kovid-19 vaka sayılarındaki artışa rağmen Paralimpik Oyunları'nı yoğun salgın tedbirleri altında dün başlatan Japonya’da hükümetten yeni tedbir adımı geldi.
İlk olarak Tokyo, Okinawa, Saitama, Chiba, Kanagawa ve Osaka'da uygulanan ve kapsamına daha sonra Ibaraki, Tochigi, Gunma, Shizuoka, Kyoto, Hyogo ve Fukuoka eyaletleri dahil edilen OHAL uygulama alanının bir kez daha genişletilmesine karar verildi.
Son kararla birlikte, Hokkaido, Miyagi, Gifu, Aichi, Mie, Shiga, Okayama ve Hiroşima eyaletlerinin de Cuma günü itibariyle OHAL uygulaması altına alınacağı bildirilirken, yoğun salgın tedbirlerinin tüm eyaletlerde 12 Eylül'e dek süreceği ifade edildi.
Son gelişme ile birlikte toplam 47 eyaleti bulunan ülkede OHAL kapsamına alınan eyaletlerin sayısı 21'e yükselmiş oldu.
Sıkı tedbirler uygulanacak
OHAL kapsamına dahil edilen bölgelerde diğer eyaletlerde olduğu gibi restoran ve benzeri işletmelere alkol satış yasağı getirileceği açıklanırken, içki servisi yapmayan işletmelerin dahi 20.00'de kepenk kapatmak zorunda olacağı bildirildi.
OHAL kapsamında kamu otoritelerinin yaptığı çağrılara uyan işletmelerin hükümet sübvansiyonlardan yararlanabileceği kaydedildi.
Öte yandan, şirketlerin çalışanlarını evden mesaiye teşvik edeceği öğrenildi.
Vaka sayıları düşmüyor
Japonya’da Kovid-19 vaka sayıları son haftalarda rekor kırmış, ülke geneli enfeksiyonlar toplamı dün itibariyle 1 milyon 344 bin 510'a ulaşmıştı.
15 bin 725 kişinin korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, sağlık sisteminin tıkanma noktasına geldiği kamuoyuna yansımıştı.