Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
N95 maske - Sputnik Türkiye
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20210825/japonyada-kovid-19-ohalinin-kapsami-bir-kez-daha-genisliyor-1048321358.html
Japonya’da Kovid-19 OHAL'inin kapsamı bir kez daha genişliyor
Japonya’da Kovid-19 OHAL'inin kapsamı bir kez daha genişliyor
Japonya’da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 13 eyalette yürürlükte olan OHAL'in (olağanüstü hal) kapsamına 8 yeni eyaleti daha dahil... 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T13:26+0300
2021-08-25T13:26+0300
koronavirüs
japonya
ohal
tedbir
artış
tokyo 2020
vaka sayısı
2020 tokyo paralimpik oyunları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/14/1048193500_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0d7322b05cc9d5675939a13697d47273.jpg
Kovid-19 vaka sayılarındaki artışa rağmen Paralimpik Oyunları'nı yoğun salgın tedbirleri altında dün başlatan Japonya’da hükümetten yeni tedbir adımı geldi. İlk olarak Tokyo, Okinawa, Saitama, Chiba, Kanagawa ve Osaka'da uygulanan ve kapsamına daha sonra Ibaraki, Tochigi, Gunma, Shizuoka, Kyoto, Hyogo ve Fukuoka eyaletleri dahil edilen OHAL uygulama alanının bir kez daha genişletilmesine karar verildi. Son kararla birlikte, Hokkaido, Miyagi, Gifu, Aichi, Mie, Shiga, Okayama ve Hiroşima eyaletlerinin de Cuma günü itibariyle OHAL uygulaması altına alınacağı bildirilirken, yoğun salgın tedbirlerinin tüm eyaletlerde 12 Eylül'e dek süreceği ifade edildi. Son gelişme ile birlikte toplam 47 eyaleti bulunan ülkede OHAL kapsamına alınan eyaletlerin sayısı 21'e yükselmiş oldu.Sıkı tedbirler uygulanacakOHAL kapsamına dahil edilen bölgelerde diğer eyaletlerde olduğu gibi restoran ve benzeri işletmelere alkol satış yasağı getirileceği açıklanırken, içki servisi yapmayan işletmelerin dahi 20.00'de kepenk kapatmak zorunda olacağı bildirildi. OHAL kapsamında kamu otoritelerinin yaptığı çağrılara uyan işletmelerin hükümet sübvansiyonlardan yararlanabileceği kaydedildi.Öte yandan, şirketlerin çalışanlarını evden mesaiye teşvik edeceği öğrenildi.Vaka sayıları düşmüyorJaponya’da Kovid-19 vaka sayıları son haftalarda rekor kırmış, ülke geneli enfeksiyonlar toplamı dün itibariyle 1 milyon 344 bin 510'a ulaşmıştı. 15 bin 725 kişinin korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, sağlık sisteminin tıkanma noktasına geldiği kamuoyuna yansımıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210817/japonyada-7-eyalet-daha-kovid-19-nedeniyle-ohal-kapsamina-alindi-1048097532.html
https://tr.sputniknews.com/20210824/tokyo-paralimpik-oyunlari-acilis-seremonisi-ile-basladi-1048290977.html
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/14/1048193500_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e2d2994ab42daf93f487a868e338711c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
japonya, ohal, tedbir, artış, tokyo 2020, vaka sayısı, 2020 tokyo paralimpik oyunları

Japonya’da Kovid-19 OHAL'inin kapsamı bir kez daha genişliyor

13:26 25.08.2021
© AFP 2021 / YASUYOSHI CHIBAJaponya'da koronavirüs
Japonya'da koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© AFP 2021 / YASUYOSHI CHIBA
Abone ol
Japonya’da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 13 eyalette yürürlükte olan OHAL'in (olağanüstü hal) kapsamına 8 yeni eyaleti daha dahil etme kararı aldı.
Kovid-19 vaka sayılarındaki artışa rağmen Paralimpik Oyunları'nı yoğun salgın tedbirleri altında dün başlatan Japonya’da hükümetten yeni tedbir adımı geldi.
İlk olarak Tokyo, Okinawa, Saitama, Chiba, Kanagawa ve Osaka'da uygulanan ve kapsamına daha sonra Ibaraki, Tochigi, Gunma, Shizuoka, Kyoto, Hyogo ve Fukuoka eyaletleri dahil edilen OHAL uygulama alanının bir kez daha genişletilmesine karar verildi.
Son kararla birlikte, Hokkaido, Miyagi, Gifu, Aichi, Mie, Shiga, Okayama ve Hiroşima eyaletlerinin de Cuma günü itibariyle OHAL uygulaması altına alınacağı bildirilirken, yoğun salgın tedbirlerinin tüm eyaletlerde 12 Eylül'e dek süreceği ifade edildi.
Son gelişme ile birlikte toplam 47 eyaleti bulunan ülkede OHAL kapsamına alınan eyaletlerin sayısı 21'e yükselmiş oldu.
Japonya-koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
KORONAVİRÜS
Japonya’da 7 eyalet daha Kovid-19 nedeniyle OHAL kapsamına alındı
17 Ağustos, 13:28

Sıkı tedbirler uygulanacak

OHAL kapsamına dahil edilen bölgelerde diğer eyaletlerde olduğu gibi restoran ve benzeri işletmelere alkol satış yasağı getirileceği açıklanırken, içki servisi yapmayan işletmelerin dahi 20.00'de kepenk kapatmak zorunda olacağı bildirildi.
OHAL kapsamında kamu otoritelerinin yaptığı çağrılara uyan işletmelerin hükümet sübvansiyonlardan yararlanabileceği kaydedildi.
Öte yandan, şirketlerin çalışanlarını evden mesaiye teşvik edeceği öğrenildi.

Vaka sayıları düşmüyor

Japonya’da Kovid-19 vaka sayıları son haftalarda rekor kırmış, ülke geneli enfeksiyonlar toplamı dün itibariyle 1 milyon 344 bin 510'a ulaşmıştı.
15 bin 725 kişinin korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, sağlık sisteminin tıkanma noktasına geldiği kamuoyuna yansımıştı.
Tokyo Paralimpik Oyunları, açılış seremonisi ile başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
YAŞAM
Tokyo Paralimpik Oyunları, açılış seremonisi ile başladı
Dün, 15:46
000001
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:52Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı
13:46Prof. Dr. Ceyhan'dan aşı karşıtlarına: Aşık Veysel’in neden görmediğini merak etmediniz mi hiç?
13:46İstanbul trafiğinde tepki çeken görüntü: Küçük çocuk direksiyon başında
13:35Perinçek: Taliban'ı eşek gibi tanıyacaklar
13:26Japonya’da Kovid-19 OHAL'inin kapsamı bir kez daha genişliyor
13:265 aylık bebeğini evde rehin aldı
13:23TÜMTİS Genel Başkanı: Yemeksepeti mücadelesini başarıya ulaştıracağız
13:18Uludağ'da aç kalan ayılar kamp alanına indi
13:17Nevermind'ın 'çıplak bebeği', 30 yıl sonra Nirvana'ya dava açtı
13:10İzmir Tabip Odası Başkanı Çamlı: Hastalarda henüz tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladı
13:06Tunceli'de Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma Rus savaş topu parçaları bulundu
12:59Rusya, Afganistan'dan 500'den fazla kişiyi tahliye edecek
12:57Peskov: Rusya, Kırım'la ilgili tutumunu Türkiye ve diğer ülkelere anlatmaya hazır
12:56Ehliyetsiz sürücü kaldırıma çıktı: 1 kişi ağır yaralı
12:45Orman yasağı etkisi: Kanat fiyatları düştü, göğüs fiyatları arttı
12:42Trabzon'da akaryakıt istasyonuna Nwakaeme'nin kasketli heykeli dikildi
12:37Alman vekiller, yeni mülteci dalgası için Türkiye’de: İran sınırına örülen duvarı destekliyoruz
12:35HÜDA PAR: Tesettür küresel güçler ve işbirlikçilerinin hedefi halinde
12:20Manavgat'ta bitkiler yeniden yeşermeye başladı
12:14Rus Lantset intihar İHA'larının devlet testlerinin ne zaman başlayacağı açıklandı