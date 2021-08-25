Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210825/kacak-afgan-liderinin-kardesi-pakistanin-talibana-sozunu-gecirecek-kadar-cok-parasi-yok-1048329540.html
Kaçak Afgan liderinin kardeşi: Pakistan'ın Taliban'a sözünü geçirecek kadar çok parası yok
Kaçak Afgan liderinin kardeşi: Pakistan'ın Taliban'a sözünü geçirecek kadar çok parası yok
Afganistan'dan kaçan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin kardeşi Haşmet, bir Hindistan kanalına verdiği demeçte, Pakistan'ın Taliban hakimiyetindeki Afganistan'da... 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T16:24+0300
2021-08-25T16:51+0300
dünya
hindistan
afganistan
taliban
pakistan
eşref gani
kardeş
pakistan istihbarat servisi isi
erkek
şah mahmud kureyşi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/1048238591_33:0:2479:1376_1920x0_80_0_0_977fbd597bf2dba1d4ac2cbf9fd85914.jpg
ABD'nin çekilmesine koşut Taliban'ın son sürat Afganistan'ı ele geçirmesiyle Asya'da kartlar yeniden karılırken, Kabil'den kaçıp Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sığınan eski Devlet Başkanı Eşref Gani'nin kardeşi Haşmet'ten jeostratejik değerlendirmeler geldi.Taliban'ın hamisi Pakistan'ın düşman kardeşi Hindistan'ın CNN-News 18 kanalına konuşan Haşmet Gani, 'Pakistan'ın Taliban'ın hakimiyetindeki Afganistan'da borusunu öttürecek kadar parasının olmadığı' görüşünü dile getirdi. 'ISI'yle doğrudan kapışın' tavsiyesiAma aynı zamanda Pakistan istihbarat servisi ISI'nın Taliban liderliği üzerine büyük nüfuzu bulunduğunu hatırlatan firardaki Afganistan liderinin kardeşi, Hindistan hükümetine ISI'yle kapışmak istiyorsa, bunu 'Afganistan'ı kullanmak' yerine 'doğrudan yapması' gerektiği tavsiyesinde bulundu.2300 kilometrelik stratejik derinlikYeni Delhi'nin Afganistan'da ekonomik ve diplomatik varlığına oldum bittim karşı çıkan Pakistan'ın Kabil'de yandaş bir hükümet üzerinden Hindistan ile rekabetinde 2300 kilometrelik stratejik derinlik kazanma hesapları yaptığı biliniyor. Taliban'ın 15 Ağustos'ta Afgan başkenti Kabil'i almasından beri ABD'nin ülkenin 9 milyar dolar değerindeki dış rezervini dondurmasıyla birlikte zaten berbat durumdaki Afganistan ekonomisine dair endişeler büyüdü. 'Taliban'a katılmadım'Afganistan'da Taliban'ın da mensup olduğu en büyük etnik topluluk Peştunların en büyük aşireti Ahmedzay'ın lideri konumundaki Gani, 'ülkesinin Taliban tarafından ele geçirildiğini kabul ettiğini, ama örgüte katılmayacağını' dile getirdi. Afganistan'da halihazırda yaşanan krizden Şubat 2020'de Taliban ile barış anlaşması imzalayan eski ABD Başkanı Donald Trump'ı sorumlu tutan Gani, "Trump, hükümeti dışlayıp doğrudan Taliban ile anlaşma yaptıktan sonra, şimdi Afganlardan kendi aralarında savaşmalarını bekliyorlar" eleştirisini getirdi.Delhi'ye 'Afgan içişlerine müdahale' suçlamasıİslamabad'daki İmran Han hükümeti, son aylarda sık sık Hindistan'ı Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki barış görüşmelerinde oyunbozanlık yapmakla suçlamış, hatta Yeni Delhi'ye Pakistan içinde saldırılar düzenlemeleri için Afganistan'daki teröristleri eğitme suçlaması yöneltmişti. Taliban'dan da geçen ay Hindistan'ın Afganlar arası görüşmelere müdahale ettiği suçlaması gelmişti. Yeni Delhi'nin açıklamalarında 'Afganistan'da demokratik bir hükümetin destekleneceği' vurgusu yapılırken, Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin "Belli bir ülkenin sürekli olarak Afgan halkına gelecekte nasıl bir hükümete sahip olması gerektiğini söylemesi, net müdahaledir" demişti. Kardeş Gani'nin açıklamaları, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin 24-26 Ağustos'ta Afganistan'a komşu Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan ve İran'ı kapsayan turuna denk geldi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Kureyşi'nin ziyaretleri, 'Afganistan'da ortaya çıkan durumla başa çıkmak için bölge ülkeleri arasında eşgüdümlü bir yaklaşımı teşvik etmeyi' amaçlıyor.21 Ağustos'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüşen Kureyşi, 'bölgede kalıcı barış ve güvenlik için Kabil'de kapsayıcı hükümeti desteklediklerini' söylemişti. Kabil'de hükümet kurma çalışmaları yürüten Taliban, şeriat ilkelerinin temel alınacağını belirtiyor.
hindistan
afganistan
pakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/1048238591_338:0:2173:1376_1920x0_80_0_0_6157b9f2d7f658ef515341f9d4bd3b69.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hindistan, afganistan, taliban, pakistan, eşref gani, kardeş, pakistan istihbarat servisi isi, erkek, şah mahmud kureyşi

Kaçak Afgan liderinin kardeşi: Pakistan'ın Taliban'a sözünü geçirecek kadar çok parası yok

16:24 25.08.2021 (güncellendi: 16:51 25.08.2021)
© REUTERS / OBTAINED FROM SOCIAL MEDIATaliban savaşçıları
Taliban savaşçıları - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© REUTERS / OBTAINED FROM SOCIAL MEDIA
Abone ol
Afganistan'dan kaçan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin kardeşi Haşmet, bir Hindistan kanalına verdiği demeçte, Pakistan'ın Taliban hakimiyetindeki Afganistan'da borusunu öttürecek paraya sahip olmadığını, ama Pakistan istihbarat servisi ISI'nın Taliban liderliği üzerine büyük nüfuzu bulunduğunu söyledi.
ABD'nin çekilmesine koşut Taliban'ın son sürat Afganistan'ı ele geçirmesiyle Asya'da kartlar yeniden karılırken, Kabil'den kaçıp Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sığınan eski Devlet Başkanı Eşref Gani'nin kardeşi Haşmet'ten jeostratejik değerlendirmeler geldi.
Taliban'ın hamisi Pakistan'ın düşman kardeşi Hindistan'ın CNN-News 18 kanalına konuşan Haşmet Gani, 'Pakistan'ın Taliban'ın hakimiyetindeki Afganistan'da borusunu öttürecek kadar parasının olmadığı' görüşünü dile getirdi.

'ISI'yle doğrudan kapışın' tavsiyesi

Ama aynı zamanda Pakistan istihbarat servisi ISI'nın Taliban liderliği üzerine büyük nüfuzu bulunduğunu hatırlatan firardaki Afganistan liderinin kardeşi, Hindistan hükümetine ISI'yle kapışmak istiyorsa, bunu 'Afganistan'ı kullanmak' yerine 'doğrudan yapması' gerektiği tavsiyesinde bulundu.

2300 kilometrelik stratejik derinlik

Yeni Delhi'nin Afganistan'da ekonomik ve diplomatik varlığına oldum bittim karşı çıkan Pakistan'ın Kabil'de yandaş bir hükümet üzerinden Hindistan ile rekabetinde 2300 kilometrelik stratejik derinlik kazanma hesapları yaptığı biliniyor.
Taliban'ın 15 Ağustos'ta Afgan başkenti Kabil'i almasından beri ABD'nin ülkenin 9 milyar dolar değerindeki dış rezervini dondurmasıyla birlikte zaten berbat durumdaki Afganistan ekonomisine dair endişeler büyüdü.

'Taliban'a katılmadım'

Afganistan'da Taliban'ın da mensup olduğu en büyük etnik topluluk Peştunların en büyük aşireti Ahmedzay'ın lideri konumundaki Gani, 'ülkesinin Taliban tarafından ele geçirildiğini kabul ettiğini, ama örgüte katılmayacağını' dile getirdi. Afganistan'da halihazırda yaşanan krizden Şubat 2020'de Taliban ile barış anlaşması imzalayan eski ABD Başkanı Donald Trump'ı sorumlu tutan Gani, "Trump, hükümeti dışlayıp doğrudan Taliban ile anlaşma yaptıktan sonra, şimdi Afganlardan kendi aralarında savaşmalarını bekliyorlar" eleştirisini getirdi.

Delhi'ye 'Afgan içişlerine müdahale' suçlaması

İslamabad'daki İmran Han hükümeti, son aylarda sık sık Hindistan'ı Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki barış görüşmelerinde oyunbozanlık yapmakla suçlamış, hatta Yeni Delhi'ye Pakistan içinde saldırılar düzenlemeleri için Afganistan'daki teröristleri eğitme suçlaması yöneltmişti.
Taliban'dan da geçen ay Hindistan'ın Afganlar arası görüşmelere müdahale ettiği suçlaması gelmişti.
Yeni Delhi'nin açıklamalarında 'Afganistan'da demokratik bir hükümetin destekleneceği' vurgusu yapılırken, Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin "Belli bir ülkenin sürekli olarak Afgan halkına gelecekte nasıl bir hükümete sahip olması gerektiğini söylemesi, net müdahaledir" demişti.
Kardeş Gani'nin açıklamaları, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin 24-26 Ağustos'ta Afganistan'a komşu Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan ve İran'ı kapsayan turuna denk geldi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Kureyşi'nin ziyaretleri, 'Afganistan'da ortaya çıkan durumla başa çıkmak için bölge ülkeleri arasında eşgüdümlü bir yaklaşımı teşvik etmeyi' amaçlıyor.
21 Ağustos'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüşen Kureyşi, 'bölgede kalıcı barış ve güvenlik için Kabil'de kapsayıcı hükümeti desteklediklerini' söylemişti.
Kabil'de hükümet kurma çalışmaları yürüten Taliban, şeriat ilkelerinin temel alınacağını belirtiyor.
000010
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:00‘Rosoboronexport, ARMY-2021 forumunda 2 milyar avro tutarında sözleşme imzaladı’
16:49Hindistan'da yemek hazırlarken kullandığı kupaya işeyen satıcı tutuklandı
16:46Mourinho: Trabzonspor'un ilk maçtaki golü ofsayttı
16:45Kontrolden çıkan otomobil, benzinlikteki ATM'ye çarptı
16:41Rusya: Türkiye'ye 5. nesil savaş uçağı üretmesi için yardımcı olabiliriz
16:34Serena Williams, ABD Açık'tan çekildi
16:27OnlyFans müstehcen içerikleri yasaklama kararından geri adım attı
16:24Kaçak Afgan liderinin kardeşi: Pakistan'ın Taliban'a sözünü geçirecek kadar çok parası yok
16:21Çilingiri beklemedi, 3. kattan düşüp öldü
16:14AİHM, Fransız itfaiyecilerin Kovid-19 aşı zorunluluğunun kaldırılması başvurusunu reddetti
16:12Putin ve Şi, Afganistan'daki tehditlerle mücadeleye yönelik çabaları artırma konusuna anlaştı
16:06FSB: Rusya’nın farklı bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 31 terörist yakalandı
16:04Tacikistan: Afganistan’da kapsayıcı olmayan hiçbir hükümeti tanımayacağız
15:58Manisa’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
15:57Birlikte ava gittiği arkadaşını domuz sanıp vurdu
15:53Taliban, Afganistan'dan dolar çıkışını yasakladı
15:47Rusya, bin Afganın ülkeye girmelerine izin verecek
15:46Keçilere zehirli incir bırakıldı: ‘3. kez başımıza geldi, neden yaptıklarını bilmiyoruz’
15:44Erdoğan: Bölgesinde ve dünyada her kritik meselede söz sahibi bir ülkeye dönüştük
15:40Erdoğan: Başlattığımız her demokrasi atağını kesmeye çalıştılar