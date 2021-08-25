https://tr.sputniknews.com/20210825/kartalda-anne-ve-kizi-evde-olu-bulundu-1-kisi-gozaltinda-1048306193.html

Kartal'da anne ve kızı evde ölü bulundu: 1 kişi gözaltında

Kartal'da anne ve kızı evde ölü bulundu: 1 kişi gözaltında

Kartal'da bir anne ve kızı kaldıkları evde ölü bulundu. 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T00:11+0300

2021-08-25T00:11+0300

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yaşam

istanbul

kartal

kız

anne

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Atalar Mahallesi Doğu Caddesi Keskin Sokak'taki 5 katlı apartmanın üçüncü katında ikamet eden Azime Ö. ile kızı Yasemin Ö.'nün kaldığı daireden kötü kokular gelmesi üzerine apartman sakinleri durumu polise bildirdi.Eve gelen polis, çilingir yardımıyla kapıyı açtıktan sonra anne ve kızın cansız bedeniyle karşılaştı.Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından anne ve kızının cesetleri, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Bir kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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istanbul, kartal, kız, anne