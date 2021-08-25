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https://tr.sputniknews.com/20210825/kastamonuda-selzedeleri-muayene-eden-sahte-doktor-yakalandi-1048326356.html
Kastamonu'da selzedeleri muayene eden sahte doktor yakalandı
Kastamonu'da selzedeleri muayene eden sahte doktor yakalandı
Kastamonu'da selzedelerin kaldığı yurtta bir kişi, kendini doktor olarak tanıttı ve hastaları muayene etti. Gözaltına alınan sahte doktor, ifadesinin ardından... 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T15:19+0300
2021-08-25T15:19+0300
2021-08-25T15:19+0300
türkiye
kastamonu
sel
ilaç
yurt
doktor
ağrı kesici
sel felaketi
bozkurt
krem
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Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı'nın taşması, can kayıplarının yanı sıra iş yerleri ile çok sayıda evin su ve balçık altında kalmasına neden oldu.Bozkurt'ta selden etkilenen bazı vatandaşlar, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Abana Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.Antalya'dan bölgeye giden ve kendini doktor olarak tanıtan bir kişi yurda girerek bazı vatandaşları muayene etti.Görevliler 20 yaşındaki gençten şüphelendi. Durum polise haber verildi. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Rahatsızlığı olan bazı vatandaşları muayene eden kişinin, krem ve ağrı kesici gibi ilaçlar verdiği öne sürüldü.
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kastamonu, sel, ilaç, yurt, doktor, ağrı kesici, sel felaketi, bozkurt, krem
Kastamonu'da selzedeleri muayene eden sahte doktor yakalandı
Kastamonu'da selzedelerin kaldığı yurtta bir kişi, kendini doktor olarak tanıttı ve hastaları muayene etti. Gözaltına alınan sahte doktor, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta
Bozkurt
ilçesindeki Ezine Çayı'nın taşması, can kayıplarının yanı sıra iş yerleri ile çok
sayıda
evin su ve balçık altında kalmasına neden oldu.
Bozkurt'ta selden etkilenen bazı vatandaşlar,
Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Abana Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
Antalya'dan bölgeye giden ve
kendini
doktor olarak tanıtan bir kişi yurda girerek bazı vatandaşları muayene etti.
Görevliler 20 yaşındaki
gençten
şüphelendi. Durum polise haber verildi. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Rahatsızlığı olan bazı vatandaşları muayene eden kişinin, krem ve ağrı kesici gibi ilaçlar verdiği öne sürüldü.