https://tr.sputniknews.com/20210825/kastamonuda-selzedeleri-muayene-eden-sahte-doktor-yakalandi-1048326356.html

Kastamonu'da selzedeleri muayene eden sahte doktor yakalandı

Kastamonu'da selzedeleri muayene eden sahte doktor yakalandı

Kastamonu'da selzedelerin kaldığı yurtta bir kişi, kendini doktor olarak tanıttı ve hastaları muayene etti. Gözaltına alınan sahte doktor, ifadesinin ardından... 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T15:19+0300

2021-08-25T15:19+0300

2021-08-25T15:19+0300

türkiye

kastamonu

sel

ilaç

yurt

doktor

ağrı kesici

sel felaketi

bozkurt

krem

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Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı'nın taşması, can kayıplarının yanı sıra iş yerleri ile çok sayıda evin su ve balçık altında kalmasına neden oldu.Bozkurt'ta selden etkilenen bazı vatandaşlar, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Abana Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.Antalya'dan bölgeye giden ve kendini doktor olarak tanıtan bir kişi yurda girerek bazı vatandaşları muayene etti.Görevliler 20 yaşındaki gençten şüphelendi. Durum polise haber verildi. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Rahatsızlığı olan bazı vatandaşları muayene eden kişinin, krem ve ağrı kesici gibi ilaçlar verdiği öne sürüldü.

türkiye

kastamonu

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kastamonu, sel, ilaç, yurt, doktor, ağrı kesici, sel felaketi, bozkurt, krem