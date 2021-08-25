https://tr.sputniknews.com/20210825/kirim-konusu-turkiye-rusya-iliskilerini-asindiriyor-turkiyenin-akli-selim-siyasete-ihtiyaci-var-1048371211.html

'Kırım konusu Türkiye-Rusya ilişkilerini aşındırıyor, Türkiye'nin aklı selim siyasete ihtiyacı var'

'Kırım konusu Türkiye-Rusya ilişkilerini aşındırıyor, Türkiye'nin aklı selim siyasete ihtiyacı var'

Yazdan Kaya’ya göre, Ukrayna her cephede zordayken ‘Kırım Platformu’ başlığıyla gülünç bir girişimde bulundu. Ankara'nın Rusya'yı karşısına alarak ABD... 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T23:16+0300

2021-08-25T23:16+0300

2021-08-27T00:16+0300

eksen

rusya

abd

ukrayna

türkiye

kırım

kuzey akım-2

vladimir zelenskiy

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Ukrayna'daki Vladimir Zelenskiy yönetimi, NATO üyeliği vaadlerinin suya düşmesinden Kuzey Akım-2 projesi nedeniyle Rus gazının Avruya'ya transit olma niteliğini yitirmeye uzanan darbelerin ardından 'Kırım' odaklı bir girişimle sahneye çıktı.Kırım, 1954'e kadar Rusya Sovyetleri'ne bağlıyken, Kruşçev tarafından o dönemde Sovyetler Birliği'nin parçası olan Ukrayna Sovyetleri'ne 'hediye edilmişti.' Sovyetler'in çöküş sürecinde Ukrayna tarafında kalan Kırım, 2004'ün ardından 2014'te tekrarlanan renkli devrim ve parlamento darbesi sırasında Kiev ile ipleri attı. Düzenlenen referandumla ezici çoğunlukla bölgenin Rusya Federasyonu'nun parçası olması onaylandı. Ancak 2014 sürecinde ülkenin güneydoğusundaki Donbass bölgesini de yitirmiş olan Kiev, Kırım'ın seçimini kabul etmiyor. 23 Ağustos'ta 'Kırım'ın geri alınması' temalı Kırım Platformu konferansı düzenlendi. 40 civarında ülkenin katıldığı konferansta Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu düzeyinde temsil edilmesi dikkat çekti.Rusya Federasyonu, 'Kırım Platformu' konferansını 'propaganda girişimi' ve 'Rusofobik eylem' olarak nitelerken, girişimin Ukrayna'da varlık gösteren neo-nazi tezahürleri için fırsat oluşturduğunu kaydetti. Moskova, konferansa katılan ülkeleri de 'not ettiklerini' açıkladı.Kiev'e giden Çavuşoğlu ise Kırım'da yaşananlar için 'işgal' ifadesini kullanarak "Kırım'ın illegal şekilde işgalini hiç tanımadık ve tanımayacağımızı da sürekli vurguluyoruz" dedi.'Kırım Platformu', Rusya'nın tepkisi Türkiye'nin tutumunu Rusya-Kırım-Türkiye Vakfı kurucusu ve Başkanı Yazdan Kaya ile konuştuk.'Ukrayna çok zor durumdayken gülünç bir girişimde bulundu'Yazdan Kaya'ya göre batısında bir çok vatandaşının Polonya, Almanya ve Slovakya pasaportu almaya çalıştığı, güneydoğusunda Donbass'ı ve Kırım'ı yitirmiş Ukrayna çok zor durumda. Hal böyleyken, 'Kırım'ı geri almak' temalı 'gülünç' bir girişimde bulunulduğunu söyleyen Kaya, girişimin arkasında da Batı provokasyonunun bulunduğu görüşünde:'Kırımlı aydınlar, bilim insanları ve siyasetçiler, Ankara'yı uyardı'Yazdan Kaya'ya göre durum Türkiye açısından olumsuz bir tablo sunuyor. Kiev'in düzenlediği konferans öncesinde Kırımlı aydınlar, bilim insanları ve siyasetçilerin açık mektubuna atıfta bulunan Kaya, Ankara'ya bu tür platformlara katılmanın ilişkileri aşındıracağı mesajının verildiğini kaydetti:‘Türkiye Kırım konusunda Rusya’yı karşısına alarak ancak ABD’nin çıkarlarına hizmet edebilir’Diğer yandan Yazdan Kaya, Ukrayna'nın 'Kırım Platformu' konferansına Avrupa'dan düşük düzeyde katılım olduğunu, Moskova'nın ardından Kiev'i ziyaret eden Almanya Başbakanı Merkel'in ise ülkesine döndüğünü anımsattı. Türkiye'nin ise farklı tutumuna dikkat çeken Kaya, Çavuşoğlu'nun katılım sağlamakla kalmayarak beyanatlarıyla Türkiye’nin bu anlamdaki kararsızlığını, tutarsızlığını ortaya koyduğunu kaydettib Putin'in özel temsilcisi Muradov'un yaptığı açıklamalara atıf yapan Kaya, Ankara'nın Kırım konusunda Rusya'yı karşısına alarak sadece ABD çıkarlarına hizmet edeceği görüşünü dile getirdi:'Kırım’da şöyle oldu, böyle oldu gibi bir argümanla yola çıkmak bölge barışı açısından son derece zedeleyici''Kırım, Ukrayna’nındı, işgal edildi’ algısının doğru olmadığını söyleyen Kaya, bu coğrafyanın gemişteki çift taraflı statüsüne atıfta bulundu. Kırım’ın Rusya’ya iltihakının Hatay'ın Türkiye'ye katılmasına benzediğini belirten Kaya, "Halkın orada kendi kahir ekseriyetiyle ortaya koyduğu bir iradeyle tecelli etmiştir. Kırım’da şöyle oldu, böyle oldu gibi bir argümanla yola çıkmak bölge barışı açısından son derece zedeleyicidir" vurgusu yaptı:‘Türkiye’nin aklı selim bir politikaya ihtiyacı var’ABD’nin bu coğrafyayı karıştırmak istemesinin sebebinin ekonomik kalkınma üssüne dönüşmesini engellemek olduğu görüşündeki Kaya, Ankara'nın ise söz konusu Kırım olduğunda gereksiz yere meselenin en keskin şövalyesine dönüştüğünü söyledi. Artık Rusya'nın bu konuda tonunu yükselttiğini ve meselenin ilişkileri aşındırmaya doğru gittiğini dile getiren Kaya, Türkiye’nin Kırım konusunda aklıselim bir politikaya ihtiyacı olduğunun altını çizdi:

rusya

abd

ukrayna

kırım

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Ceyda Karan https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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rusya, abd, ukrayna, türkiye, kırım, kuzey akım-2, vladimir zelenskiy