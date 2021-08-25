https://tr.sputniknews.com/20210825/kisa-mesafeye-goturmeyen-taksicilere-ceza-kesildi-1048334306.html

Kısa mesafeye götürmeyen taksicilere ceza kesildi

Kısa mesafeye götürmeyen taksicilere ceza kesildi

Taksim’de müşteri gibi davranan polis ekipleri, kısa mesafe götürmek istemediğini ve müşteri seçtiklerini tespit ettikleri taksicilere cezai işlem uyguladı. 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T19:04+0300

2021-08-25T19:04+0300

2021-08-25T19:04+0300

türkiye

istanbul

taksim

polis

ceza

taksici

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/19/1048334261_0:0:686:386_1920x0_80_0_0_2c9f7c208490f84a19d45e6821d5f70e.jpg

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Taksim Meydanı ve çevresinde taksilere yönelik denetimler gerçekleştirdi.İstanbul Taksim’de bulunan Sıraselviler Caddesi'nde müşteri gibi taksiye binen trafik polisi, trafik kurallarına uymadığı ve kısa mesafe almak istemediğini tespit ettiği taksiciler hakkında tutanak tuttu. Taksim Meydanı'ndaki kontrol noktasında durdurulan taksilerde belgeleri eksik olan taksicilere de cezai işlem uygulandı.‘Kısa mesafeye almıyorlar, aldıkları zaman taksimetreyi açmıyorlar’Taksicinin yarı yolda indirdiği Kuzi Holaydir "Ben burada yabancıyım, taksiye bindim. 'Ben o tarafta trafiğe giremem' diyerek beni yarı yolda bıraktı. Taksimetrede 5 yazıyor. İndi bindi 15 imiş, aldı parayı, gitti. Kısa mesafe almıyorlar. Mesela buradan Şişli'ye gideceğim, almadılar. Ya da Eminönü'ne gideceksiniz almıyorlar. Aldıkları zaman ya taksimetreyi açmıyorlar ya da kafalarına göre bir şey uyduruyorlar. İnanıyorsunuz her şeye. Ben taksileri güvenilir zannediyordum ama şu anda korkarak biniyorum" dedi.Turist Larisa Dobroskok ise "Taksi bizi almadı. Çünkü biz Osmanbey'e gitmek istedik. O başka tarafa gidiyormuş. Bir de bizim gideceğimiz yer uzak değil. Kısa mesafe diye almadı" diye konuştu.

türkiye

istanbul

taksim

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, taksim, polis, ceza, taksici