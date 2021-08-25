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Konut fiyatlarında artış sürüyor: ‘Türkiye, bir barınma sorununa doğru gidiyor’
Konut fiyatlarında artış sürüyor: ‘Türkiye, bir barınma sorununa doğru gidiyor’
Eva Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, orta gelirli insanların ev sahibi olmasının zorlaştığını belirterek, "Türkiye, bir barınma... 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T14:18+0300
2021-08-25T14:18+0300
türkiye
istanbul
ev
ekonomi
konut
emlak
kiralık ev
daire
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Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, konut fiyatları 2021 Haziran itibarıyla Türkiye genelinde ortalama yıllık yüzde 30 oranında arttı. Birçok sektör temsilcisi, konut fiyatlarında artışın yıllık yüzde 30-70 aralığında olduğuna işaret ediyor. Bazı bölgelerde bu artış yüzde 100’leri buluyor.Sözcü’den Gamze Bal’ın haberine göre, gelinen noktada, İstanbul’daki sıfır daire fiyatları semtine göre değişmekle birlikte, 1 milyon liranın üstüne çıkmaya başladı.Eva Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, "Orta gelirli insanların ev sahibi olması çok zorlaştı. İnşaat maliyetleri bu kadar yükselmişken konut fiyatlarının düşmesi için bir neden de göremiyorum. Türkiye, bir barınma sorununa doğru gidiyor" diye konuştu.‘İstanbul’da şu anki konut stoku miktarı 90 bin adet, faiz kampanyasıyla stoklar eridi’İstanbul’da her yıl ortalama 250 bin konut satılırken 2021 yaz ayları itibarıyla 90 bin konut stoku olduğu bilgisini veren Yazıcı, "Kentte şu an en az 200 bin konut stoku olması gerekiyor ki arz ve talep birbiriyle dengeli olsun. Ancak son araştırmamıza göre, İstanbul’da şu anki konut stoku miktarı 90 bin adet. Bu miktar Kovid-19 pandemisinin başında 250-300 bin idi. Faiz kampanyasıyla birlikte stoklar eridi. O günden bugüne de fiyatlar artarak bugünlere geldi" dedi.‘İstanbul'da sıfır binada daire almanın bedeli 1 milyon liradan düşük değil’İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin Aşa ise, gelecek bir yıllık dönemde konut fiyatlarında aşırı artışlar beklemediğini, 2022’de kentsel dönüşümün kısmen tamamlanması ihtimalinin konut fiyatlarının sabit kalmasında rol oynayabileceğini dile getirdi.Aşa’nın verdiği bilgiye göre, kentteki 5-15 yaş aralığındaki bir binada bulunan daireler, bir yıl içinde ikinci el ev fiyatlarından yüzde 50 daha pahalı hale geldi. Aynı dönemde sıfır dairelerin ise ikinci el daire fiyatlarını ikiye katladı."İstanbul’da sıfır bir binada 2+1, 3+1 bir daire almanın bedeli 1 milyon liradan aşağı değil" diyen Aşa, "Sıfır evler pandemi öncesinde de yüksekti. Ancak şimdi en az 700 bin TL’yi gözden çıkarmak hale geldi" diye konuştu.TÜİK'e göre ülke genelinde satışlar yüzde 53 azaldıÖte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Konut Satış İstatistikleri, faizlerin yükselmesinden sonra kredili satışlardaki düşüşleri ortaya koyuyor.Son açıklanan Temmuz 2021 verilerine göre, ülke genelinde konut satışları temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53 azalarak 107 bin 785’e geriledi. Kredili satış olarak nitelendirilen ipotekli konut satışları ise, temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84.3 azalarak 20 bin 553’e düştü.
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istanbul, ev, ekonomi, konut, emlak, kiralık ev, daire

Konut fiyatlarında artış sürüyor: ‘Türkiye, bir barınma sorununa doğru gidiyor’

14:18 25.08.2021
© AAEmlak - lojman
Emlak - lojman - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© AA
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Eva Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, orta gelirli insanların ev sahibi olmasının zorlaştığını belirterek, "Türkiye, bir barınma sorununa doğru gidiyor" derken, İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin Aşa ise “İstanbul'da sıfır binada daire almanın bedeli 1 milyon liradan düşük değil” ifadelerini kullandı.
Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, konut fiyatları 2021 Haziran itibarıyla Türkiye genelinde ortalama yıllık yüzde 30 oranında arttı. Birçok sektör temsilcisi, konut fiyatlarında artışın yıllık yüzde 30-70 aralığında olduğuna işaret ediyor. Bazı bölgelerde bu artış yüzde 100’leri buluyor.
Sözcü’den Gamze Bal’ın haberine göre, gelinen noktada, İstanbul’daki sıfır daire fiyatları semtine göre değişmekle birlikte, 1 milyon liranın üstüne çıkmaya başladı.
Eva Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, "Orta gelirli insanların ev sahibi olması çok zorlaştı. İnşaat maliyetleri bu kadar yükselmişken konut fiyatlarının düşmesi için bir neden de göremiyorum. Türkiye, bir barınma sorununa doğru gidiyor" diye konuştu.

‘İstanbul’da şu anki konut stoku miktarı 90 bin adet, faiz kampanyasıyla stoklar eridi’

İstanbul’da her yıl ortalama 250 bin konut satılırken 2021 yaz ayları itibarıyla 90 bin konut stoku olduğu bilgisini veren Yazıcı, "Kentte şu an en az 200 bin konut stoku olması gerekiyor ki arz ve talep birbiriyle dengeli olsun. Ancak son araştırmamıza göre, İstanbul’da şu anki konut stoku miktarı 90 bin adet. Bu miktar Kovid-19 pandemisinin başında 250-300 bin idi. Faiz kampanyasıyla birlikte stoklar eridi. O günden bugüne de fiyatlar artarak bugünlere geldi" dedi.

‘İstanbul'da sıfır binada daire almanın bedeli 1 milyon liradan düşük değil’

İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin Aşa ise, gelecek bir yıllık dönemde konut fiyatlarında aşırı artışlar beklemediğini, 2022’de kentsel dönüşümün kısmen tamamlanması ihtimalinin konut fiyatlarının sabit kalmasında rol oynayabileceğini dile getirdi.
Aşa’nın verdiği bilgiye göre, kentteki 5-15 yaş aralığındaki bir binada bulunan daireler, bir yıl içinde ikinci el ev fiyatlarından yüzde 50 daha pahalı hale geldi. Aynı dönemde sıfır dairelerin ise ikinci el daire fiyatlarını ikiye katladı.
"İstanbul’da sıfır bir binada 2+1, 3+1 bir daire almanın bedeli 1 milyon liradan aşağı değil" diyen Aşa, "Sıfır evler pandemi öncesinde de yüksekti. Ancak şimdi en az 700 bin TL’yi gözden çıkarmak hale geldi" diye konuştu.

TÜİK'e göre ülke genelinde satışlar yüzde 53 azaldı

Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Konut Satış İstatistikleri, faizlerin yükselmesinden sonra kredili satışlardaki düşüşleri ortaya koyuyor.
Son açıklanan Temmuz 2021 verilerine göre, ülke genelinde konut satışları temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53 azalarak 107 bin 785’e geriledi. Kredili satış olarak nitelendirilen ipotekli konut satışları ise, temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84.3 azalarak 20 bin 553’e düştü.
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