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Kovid-19'a yakalanan Ezgi Mola: İyi ki aşımı yaptırmışım
Kovid-19'a yakalanan Ezgi Mola: İyi ki aşımı yaptırmışım
Oyuncu Ezgi Mola'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı. İki doz aşısını da yaptırdığını açıklayan Mola, hiçbir semptom göstermediğini söyledi. 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T09:18+0300
2021-08-25T09:18+0300
koronavirüs
test
ezgi mola
koronavirüs
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
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Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye rolüne hayat veren Ezgi Mola, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı. 'İki doz aşı olmamın etkisiyle en ufak bir semptom göstermiyorum'Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mola, "Arkadaşlar, temasım olduğu için kendimi karantinaya aldım. 7 kez test oldum, testlerimin bazıları pozitif, bazıları ise negatif. Dolayısıyla bu risk durumu devam ettiği için de sürekli negatif çıkana kadar ben testlerime devam edeceğim. İki doz aşı olmamın etkisiyle en ufak bir semptom göstermiyorum" ifadeleri kullandı."Ne bir ağrı ne bir ateş hiçbir semptom yok. O yüzden de gerçekten 'İyi ki aşımı da yaptırmışım' diyorum" diyen Mola, "Ne yazık ki yoğun bakımda ünitesine bulunan hastalarının yüzde 90'ının aşısı yok. Lütfen siz de aşınızı yaptırın" ifadeleriyle aşı olma çağrısında bulundu.
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test, ezgi mola, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını

Kovid-19'a yakalanan Ezgi Mola: İyi ki aşımı yaptırmışım

09:18 25.08.2021
© DHAEzgi Mola
Ezgi Mola - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© DHA
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Oyuncu Ezgi Mola'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı. İki doz aşısını da yaptırdığını açıklayan Mola, hiçbir semptom göstermediğini söyledi.
Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye rolüne hayat veren Ezgi Mola, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.

'İki doz aşı olmamın etkisiyle en ufak bir semptom göstermiyorum'

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mola, "Arkadaşlar, temasım olduğu için kendimi karantinaya aldım. 7 kez test oldum, testlerimin bazıları pozitif, bazıları ise negatif. Dolayısıyla bu risk durumu devam ettiği için de sürekli negatif çıkana kadar ben testlerime devam edeceğim. İki doz aşı olmamın etkisiyle en ufak bir semptom göstermiyorum" ifadeleri kullandı.
"Ne bir ağrı ne bir ateş hiçbir semptom yok. O yüzden de gerçekten 'İyi ki aşımı da yaptırmışım' diyorum" diyen Mola, "Ne yazık ki yoğun bakımda ünitesine bulunan hastalarının yüzde 90'ının aşısı yok. Lütfen siz de aşınızı yaptırın" ifadeleriyle aşı olma çağrısında bulundu.
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