https://tr.sputniknews.com/20210825/kovid-19a-yakalanan-ezgi-mola-iyi-ki-asimi-yaptirmisim-1048312756.html

Kovid-19'a yakalanan Ezgi Mola: İyi ki aşımı yaptırmışım

Kovid-19'a yakalanan Ezgi Mola: İyi ki aşımı yaptırmışım

Oyuncu Ezgi Mola'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı. İki doz aşısını da yaptırdığını açıklayan Mola, hiçbir semptom göstermediğini söyledi. 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T09:18+0300

2021-08-25T09:18+0300

2021-08-25T09:18+0300

koronavirüs

test

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koronavirüs

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

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Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye rolüne hayat veren Ezgi Mola, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı. 'İki doz aşı olmamın etkisiyle en ufak bir semptom göstermiyorum'Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mola, "Arkadaşlar, temasım olduğu için kendimi karantinaya aldım. 7 kez test oldum, testlerimin bazıları pozitif, bazıları ise negatif. Dolayısıyla bu risk durumu devam ettiği için de sürekli negatif çıkana kadar ben testlerime devam edeceğim. İki doz aşı olmamın etkisiyle en ufak bir semptom göstermiyorum" ifadeleri kullandı."Ne bir ağrı ne bir ateş hiçbir semptom yok. O yüzden de gerçekten 'İyi ki aşımı da yaptırmışım' diyorum" diyen Mola, "Ne yazık ki yoğun bakımda ünitesine bulunan hastalarının yüzde 90'ının aşısı yok. Lütfen siz de aşınızı yaptırın" ifadeleriyle aşı olma çağrısında bulundu.

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test, ezgi mola, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını