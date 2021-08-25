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Küba'dan Vietnam'a yerli koronavirüs aşısı tedariki
Küba'dan Vietnam'a yerli koronavirüs aşısı tedariki
Küba, Kovid-19'dan ciddi derecede etkilenen Vietnam'a yerli aşı sağlayacak. 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T04:54+0300
2021-08-25T04:54+0300
dünya
küba
vietnam
nguyen xuan phuc
miguel diaz-canel
koronavirüs aşısı
abdala
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Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, mevkidaşı Vietnam Devlet Başkanı Nguyen Xuan Phuc ile dün yaptığı telefon görüşmesinde, bu yılın sonuna kadar Vietnam'a yüksek miktarda Abdala Kovid-19 aşısı tedarik edileceğini söyledi.Canel, Küba'nın Vietnam'a 'aşı üretim teknolojisini transfer etmek' için uzmanlar göndermeye hazır olduğunu da belirtti.Daha önce de Vietnam, Küba'ya salgının neden olduğu zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmak amacıyla pirinç göndermişti.23 Ağustos'tan beri sokağa çıkma kısıtlamasıVietnam, yakın zamanda Kovid-19 vakalarında yüksek bir artışa tanık oldu. Ülkede salgının başından bu yana 358 bin 456 vaka tespit edildi, 8 bin 666 kişi hayatını kaybetti.Ho Chi Minh kentinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 23 Ağustos'tan itibaren sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.Küba'da ise salgının başından itibaren 592 bin 619 vaka, 4 bin 618 ölüm kaydedildi.
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küba, vietnam, nguyen xuan phuc, miguel diaz-canel, koronavirüs aşısı, abdala

Küba'dan Vietnam'a yerli koronavirüs aşısı tedariki

04:54 25.08.2021
© REUTERS / Alexandre MeneghiniAbdala - koronavirüs aşısı
Abdala - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© REUTERS / Alexandre Meneghini
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Küba, Kovid-19'dan ciddi derecede etkilenen Vietnam'a yerli aşı sağlayacak.
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, mevkidaşı Vietnam Devlet Başkanı Nguyen Xuan Phuc ile dün yaptığı telefon görüşmesinde, bu yılın sonuna kadar Vietnam'a yüksek miktarda Abdala Kovid-19 aşısı tedarik edileceğini söyledi.
Canel, Küba'nın Vietnam'a 'aşı üretim teknolojisini transfer etmek' için uzmanlar göndermeye hazır olduğunu da belirtti.
Daha önce de Vietnam, Küba'ya salgının neden olduğu zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmak amacıyla pirinç göndermişti.

23 Ağustos'tan beri sokağa çıkma kısıtlaması

Vietnam, yakın zamanda Kovid-19 vakalarında yüksek bir artışa tanık oldu. Ülkede salgının başından bu yana 358 bin 456 vaka tespit edildi, 8 bin 666 kişi hayatını kaybetti.
Ho Chi Minh kentinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 23 Ağustos'tan itibaren sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.
Küba'da ise salgının başından itibaren 592 bin 619 vaka, 4 bin 618 ölüm kaydedildi.
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