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https://tr.sputniknews.com/20210825/kuzey-kibrista-mutfak-tupu-kara-borsaya-dustu-1048339268.html
Kuzey Kıbrıs'ta mutfak tüpü kara borsaya düştü
Kuzey Kıbrıs'ta mutfak tüpü kara borsaya düştü
Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık bir haftadır ada genelinde vatandaşlar mutfak tüpüne ulaşmakta zorluk çekerken, markete tüp almaya giden vatandaşlar elleri boş... 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T22:31+0300
2021-08-25T22:31+0300
dünya
kuzey kıbrıs
zam
tüp
karaborsa
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Kuzey Kıbrıs'ta tüp dolum firmaları artan maliyetlerden dolayı tüp gazın 140 lira olması yönünde hükümete baskı yaparken, hükümetin buna karşı çıkması sonucu tüp dolum firmaları piyasaya tüp vermemeye başlaması ile mutfak tüpü karaborsaya düştü.Kuzey Kıbrıs Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, yaşanan tüp kıtlığının ardından kararını değiştirerek ev tipi 10 kilogramlık tüp gaza 17 lira zam yaparak, 90 liradan 107 liraya yükseltti. Yaklaşık bir haftadır ada genelinde vatandaşlar mutfak tüpüne ulaşmakta zorluk çekerken, markete tüp almaya giden vatandaşlar elleri boş dönmeye devam ediyor.'6 gündür elimizde tüp kalmadı'Market sahibi olan Ömer Dikel yaptığı açıklamada, “6 gündür elimizde tüp kalmadı bunun nedeni ise Enerji Bakanlığı ile dolum tesisleri fiyat konusunu anlaşamaması. Halk da biz marketçileri gözünde stokçu olarak görmekte fakat benim tüpler cumartesi sabah 1-2 saat içinde tükendi” dedi.'Vatandaş ne yapacak, sokakta ateş mi yakacak?'Müşterilerin kendisini stokçulukla suçladığını belirten Dikel, “Enerji Bakanlığı ve dolum tesisleri birkaç firmanın anlaşamaması fiyat konusunda halkı ve bizleri aşırı bir şekilde mağdur etmektedir. Halk da tüp yoktu nasıl yemek yapacağını bilememektedir. Vatandaş ne yapacak sokakta ateş yakarak yemek mi yapacak bu devirde böyle şeyleri görmek gerçekten bu memlekette bizleri üzmektedir” diye kaydetti.'Bizi ve halkı tüpsüz bırakmaya hakkınız yok'Dikel, “Dolum tesisleri biz dağıtıcılara bize tedarik sağlayan aracılara aradığımızda 140 lira olmasını talep etmektedirler. Biz de diyoruz ki zam yapacaksanız yapın ama ne bizi ne de halkı tüpsüz bırakmaya hakkınız yok. Bir an önce çözün ki insanlar evinde yemek yapabilsin bizde insanlara tedarikçi olarak mahcup olmayalım'' ifadelerini kullandı.'Babam 1980'lerde tüp kuyruğuna girerdi'Girne'de Fırın işleten Fatih Kalkan ise, ''Bu pandemi sürecinde kendi kendimizi ayakta tutmaya çalışırken buraya kadar borç dolmuşuz ve her taraf borç sigorta-prim ödeyemez duruma geldik. Kendi hayatımızı nasıl idame ettireceğimizi bilmeden şimdi de tüp sıkıntısı yaşamaya başladık. Benim babam 1980'li yıllarda tüp kuyruğuna girerdi” diye konuştu.'23 tane market, iki tane de petrol istasyonu gezdim, bulamadım'Kalkan, “Tüp, yağ, şeker kuyruğunu bunları biliyorduk ve yaşadık. 21’inci yüzyılda ilk defa böyle bir şey yaşadım. Tüpe zam gelineceği duyuldu cuma gününden beri marketlerde tüp bulamıyorum. 23 tane market iki tane de petrol istasyonu gezdim bulamadım. Yok nereye gitti ise yok. Öğleden beri tüpler bitti iş yapmaz oldum fırın kapalı tüp bulamıyorum. Yarın için ne olacağı da belli değil. Buradan devlet yetkililerine sesleniyorum bu işe artık bir çözüm bulsunlar. 21’inci yüzyılda tüp kuyruğuna girecek ve tüp bulamayacak isek ne yapalım iki çocuğum var mağdur oldum kapatayım dükkanı kirayı, sigortayı devlet öndesin nereye kadar?” yorumunu yaptı.'30 tane markete gittik'Markete tüp bulmak umudu ile gelen Nurettin Sızmaz ise yaptığı açıklamada, ''Yaklaşık 30 tane markete gittik ama hiç birinde tüp yok, Enerji Bakanlığı ve tüp dolum firmaları arasındaki problemin bir an önce çözülmesi gerekiyor eğer çözülmezse zaten bu halk bu hafta bir şekilde herhalde gidip artık parklarda falan ateş yakmaya başlayıp yemeği de onun üstüne pişirmeye başlayacak'' dedi.
kuzey kıbrıs
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kuzey kıbrıs, zam, tüp, karaborsa

Kuzey Kıbrıs'ta mutfak tüpü kara borsaya düştü

22:31 25.08.2021
© AADoğalgaz, ocak, gaz
Doğalgaz, ocak, gaz - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© AA
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Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık bir haftadır ada genelinde vatandaşlar mutfak tüpüne ulaşmakta zorluk çekerken, markete tüp almaya giden vatandaşlar elleri boş dönmeye devam ediyor.
Kuzey Kıbrıs'ta tüp dolum firmaları artan maliyetlerden dolayı tüp gazın 140 lira olması yönünde hükümete baskı yaparken, hükümetin buna karşı çıkması sonucu tüp dolum firmaları piyasaya tüp vermemeye başlaması ile mutfak tüpü karaborsaya düştü.
Kuzey Kıbrıs Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, yaşanan tüp kıtlığının ardından kararını değiştirerek ev tipi 10 kilogramlık tüp gaza 17 lira zam yaparak, 90 liradan 107 liraya yükseltti. Yaklaşık bir haftadır ada genelinde vatandaşlar mutfak tüpüne ulaşmakta zorluk çekerken, markete tüp almaya giden vatandaşlar elleri boş dönmeye devam ediyor.

'6 gündür elimizde tüp kalmadı'

Market sahibi olan Ömer Dikel yaptığı açıklamada, “6 gündür elimizde tüp kalmadı bunun nedeni ise Enerji Bakanlığı ile dolum tesisleri fiyat konusunu anlaşamaması. Halk da biz marketçileri gözünde stokçu olarak görmekte fakat benim tüpler cumartesi sabah 1-2 saat içinde tükendi” dedi.

'Vatandaş ne yapacak, sokakta ateş mi yakacak?'

Müşterilerin kendisini stokçulukla suçladığını belirten Dikel, “Enerji Bakanlığı ve dolum tesisleri birkaç firmanın anlaşamaması fiyat konusunda halkı ve bizleri aşırı bir şekilde mağdur etmektedir. Halk da tüp yoktu nasıl yemek yapacağını bilememektedir. Vatandaş ne yapacak sokakta ateş yakarak yemek mi yapacak bu devirde böyle şeyleri görmek gerçekten bu memlekette bizleri üzmektedir” diye kaydetti.

'Bizi ve halkı tüpsüz bırakmaya hakkınız yok'

Dikel, “Dolum tesisleri biz dağıtıcılara bize tedarik sağlayan aracılara aradığımızda 140 lira olmasını talep etmektedirler. Biz de diyoruz ki zam yapacaksanız yapın ama ne bizi ne de halkı tüpsüz bırakmaya hakkınız yok. Bir an önce çözün ki insanlar evinde yemek yapabilsin bizde insanlara tedarikçi olarak mahcup olmayalım'' ifadelerini kullandı.

'Babam 1980'lerde tüp kuyruğuna girerdi'

Girne'de Fırın işleten Fatih Kalkan ise, ''Bu pandemi sürecinde kendi kendimizi ayakta tutmaya çalışırken buraya kadar borç dolmuşuz ve her taraf borç sigorta-prim ödeyemez duruma geldik. Kendi hayatımızı nasıl idame ettireceğimizi bilmeden şimdi de tüp sıkıntısı yaşamaya başladık. Benim babam 1980'li yıllarda tüp kuyruğuna girerdi” diye konuştu.

'23 tane market, iki tane de petrol istasyonu gezdim, bulamadım'

Kalkan, “Tüp, yağ, şeker kuyruğunu bunları biliyorduk ve yaşadık. 21’inci yüzyılda ilk defa böyle bir şey yaşadım. Tüpe zam gelineceği duyuldu cuma gününden beri marketlerde tüp bulamıyorum. 23 tane market iki tane de petrol istasyonu gezdim bulamadım. Yok nereye gitti ise yok. Öğleden beri tüpler bitti iş yapmaz oldum fırın kapalı tüp bulamıyorum. Yarın için ne olacağı da belli değil. Buradan devlet yetkililerine sesleniyorum bu işe artık bir çözüm bulsunlar. 21’inci yüzyılda tüp kuyruğuna girecek ve tüp bulamayacak isek ne yapalım iki çocuğum var mağdur oldum kapatayım dükkanı kirayı, sigortayı devlet öndesin nereye kadar?” yorumunu yaptı.

'30 tane markete gittik'

Markete tüp bulmak umudu ile gelen Nurettin Sızmaz ise yaptığı açıklamada, ''Yaklaşık 30 tane markete gittik ama hiç birinde tüp yok, Enerji Bakanlığı ve tüp dolum firmaları arasındaki problemin bir an önce çözülmesi gerekiyor eğer çözülmezse zaten bu halk bu hafta bir şekilde herhalde gidip artık parklarda falan ateş yakmaya başlayıp yemeği de onun üstüne pişirmeye başlayacak'' dedi.
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