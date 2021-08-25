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https://tr.sputniknews.com/20210825/lubnandaki-kesintiler-su-sebekelerini-de-etkiledi-1048310297.html
Lübnan'daki kesintiler su şebekelerini de etkiledi
Lübnan'daki kesintiler su şebekelerini de etkiledi
Lübnan'da bir süredir devam eden akaryakıt krizinin sebep olduğu elektrik kesintilerinin başkent Beyrut'un yanı sıra Cebeli Lübnan ve Kuzey Lübnan... 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T04:33+0300
2021-08-25T04:33+0300
dünya
lübnan
kesinti
akaryakıt
su
kriz
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Beyrut ve Cebeli Lübnan Su Kurumu hizmet verilen bölgelerdeki jeneratör ve pompaları çalıştırmak için bir haftadır mazot bulunamadığını duyurdu.Başkent ve doğusundaki Cebeli Lübnan vilayetlerini kapsayan su şebekesinin kesintisiz hizmet vermesi için günlük olarak yakıt tanklarının doldurulması gerektiği, halihazırda Eş-Şuf, Aley, Cubeyl, Keservan ve El-Metn bölgelerindeki abonelere hizmet verilemediği bilgisi verildi.Açıklamada, akaryakıt sorununun en kısa sürede çözülmesi için birçok düzeyde girişimlerde bulunulduğuna vurgu yapıldı.Kamu ve özel sektöre işbirliği çağrısıÖte yandan Kuzey Lübnan Su Kurumu'ndan yapılan açıklamada da elektrik akımının yok denilecek kadar azaldığı ve kuruma ait jeneratörleri çalıştırmak için mazot bulunamadığı ifade edildi.Bu durumun su şebekesini doğrudan etkilediği vurgulanan açıklamada, krizin aşılması için ülkedeki kamu ve özel sektör kurumlarına iş birliği çağrısı yapıldı.Siyasi ve ekonomik krizlerle boğuşan Lübnan'da iki buçuk ay önce başlayan enerji sıkıntısı nedeniyle günlük 20 saati aşan elektrik kesintileri yaşanıyor.
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lübnan, kesinti, akaryakıt, su, kriz

Lübnan'daki kesintiler su şebekelerini de etkiledi

04:33 25.08.2021
© SputnikLübnan’da akaryakıt sıkıntısı: Benzin istasyonları önünde kilometrelerce uzunlukta kuyruklar oluştu
Lübnan’da akaryakıt sıkıntısı: Benzin istasyonları önünde kilometrelerce uzunlukta kuyruklar oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
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Lübnan'da bir süredir devam eden akaryakıt krizinin sebep olduğu elektrik kesintilerinin başkent Beyrut'un yanı sıra Cebeli Lübnan ve Kuzey Lübnan vilayetlerinde su kesintilerine yol açtığı açıklandı.
Beyrut ve Cebeli Lübnan Su Kurumu hizmet verilen bölgelerdeki jeneratör ve pompaları çalıştırmak için bir haftadır mazot bulunamadığını duyurdu.
Başkent ve doğusundaki Cebeli Lübnan vilayetlerini kapsayan su şebekesinin kesintisiz hizmet vermesi için günlük olarak yakıt tanklarının doldurulması gerektiği, halihazırda Eş-Şuf, Aley, Cubeyl, Keservan ve El-Metn bölgelerindeki abonelere hizmet verilemediği bilgisi verildi.
Açıklamada, akaryakıt sorununun en kısa sürede çözülmesi için birçok düzeyde girişimlerde bulunulduğuna vurgu yapıldı.

Kamu ve özel sektöre işbirliği çağrısı

Öte yandan Kuzey Lübnan Su Kurumu'ndan yapılan açıklamada da elektrik akımının yok denilecek kadar azaldığı ve kuruma ait jeneratörleri çalıştırmak için mazot bulunamadığı ifade edildi.
Bu durumun su şebekesini doğrudan etkilediği vurgulanan açıklamada, krizin aşılması için ülkedeki kamu ve özel sektör kurumlarına iş birliği çağrısı yapıldı.
Siyasi ve ekonomik krizlerle boğuşan Lübnan'da iki buçuk ay önce başlayan enerji sıkıntısı nedeniyle günlük 20 saati aşan elektrik kesintileri yaşanıyor.
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