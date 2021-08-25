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Manisa’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Manisa’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Yaklaşık 100 dönüm orman alanı küle döndüğü belirlenen Manisa Kula'da çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde bulunan bir çiftlikteki hayvanlar... 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T15:58+0300
2021-08-25T15:58+0300
2021-08-25T16:23+0300
türkiye
çevre
manisa
yangın
orman yangını
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Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Başıbüyük Mahallesi ile Eroğlu Mahallesi arasında kalan Çelengöz Barajı üzerinde ormanlık alanda yangın başladı.Saat 13.30 sıralarında başlayan orman yangınında ilk belirlemelere göre yaklaşık 100 dönümlük ormanlık alan küle dönerken, yangına orman ve itfaiye ekiplerinin karadan müdahalesi devam ediyor. Yer yer badem ağaçlarının bulunduğu yangının yayılma bölgesinde bulunan bir çiftlikteki hayvanlar tahliye edildi.AA'nın verdiği bilgiye göre, Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
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çevre, manisa, yangın, orman yangını
Manisa’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı 15:58 25.08.2021 (güncellendi: 16:23 25.08.2021)
Yaklaşık 100 dönüm orman alanı küle döndüğü belirlenen Manisa Kula'da çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde bulunan bir çiftlikteki hayvanlar tahliye edildi.
Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Başıbüyük Mahallesi ile Eroğlu Mahallesi arasında kalan Çelengöz Barajı üzerinde ormanlık alanda yangın başladı.
Saat 13.30 sıralarında başlayan orman yangınında ilk belirlemelere göre yaklaşık 100 dönümlük ormanlık alan küle dönerken, yangına orman ve itfaiye ekiplerinin karadan müdahalesi devam ediyor.
Yer yer badem ağaçlarının bulunduğu yangının yayılma bölgesinde bulunan
bir çiftlikteki hayvanlar tahliye edildi.
AA'nın verdiği bilgiye göre, Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.