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Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı
Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı
Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı geldi. Yarın başlaması beklenen sıcak hava dalgası, hafta boyunca Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde etkili olacak. 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T13:52+0300
2021-08-25T13:52+0300
yaşam
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
hava sıcaklığı
çocuk
sıcak hava
yaşlı
kronik hastalık
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Türkiye'nin bazı bölümlerinde yarından itibaren hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre hava sıcaklıkları perşembe gününden itibaren Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde artacak.Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine kadar yükselmesi bekleniyor.Günün en yüksek hava sıcaklığının, İstanbul'da 31-33, Ankara'da 34-37, İzmir'de 34-35, Samsun'da 29-31, Rize'de 28-31, Konya'da 34-36, Kayseri'de 36-39, Kahramanmaraş'ta 38-41, Erzurum'da 29-33, Elazığ'da 37-41, Diyarbakır'da 39-42, Gaziantep'te 36-40 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.Gelecek hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (saat 11.00-16.00 arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar olmak üzere vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
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türkiye, meteoroloji genel müdürlüğü, hava sıcaklığı, çocuk, sıcak hava, yaşlı, kronik hastalık

Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı

13:52 25.08.2021
© AASıcak hava - yaz ayları, su içmek
Sıcak hava - yaz ayları, su içmek - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© AA
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Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı geldi. Yarın başlaması beklenen sıcak hava dalgası, hafta boyunca Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde etkili olacak.
Türkiye'nin bazı bölümlerinde yarından itibaren hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre hava sıcaklıkları perşembe gününden itibaren Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde artacak.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine kadar yükselmesi bekleniyor.
Günün en yüksek hava sıcaklığının, İstanbul'da 31-33, Ankara'da 34-37, İzmir'de 34-35, Samsun'da 29-31, Rize'de 28-31, Konya'da 34-36, Kayseri'de 36-39, Kahramanmaraş'ta 38-41, Erzurum'da 29-33, Elazığ'da 37-41, Diyarbakır'da 39-42, Gaziantep'te 36-40 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.
Gelecek hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (saat 11.00-16.00 arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar olmak üzere vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
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