https://tr.sputniknews.com/20210825/meteorolojiden-sicak-hava-uyarisi-1048322178.html

Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı

Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı

Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı geldi. Yarın başlaması beklenen sıcak hava dalgası, hafta boyunca Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde etkili olacak. 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T13:52+0300

2021-08-25T13:52+0300

2021-08-25T13:52+0300

yaşam

türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü

hava sıcaklığı

çocuk

sıcak hava

yaşlı

kronik hastalık

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Türkiye'nin bazı bölümlerinde yarından itibaren hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre hava sıcaklıkları perşembe gününden itibaren Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde artacak.Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine kadar yükselmesi bekleniyor.Günün en yüksek hava sıcaklığının, İstanbul'da 31-33, Ankara'da 34-37, İzmir'de 34-35, Samsun'da 29-31, Rize'de 28-31, Konya'da 34-36, Kayseri'de 36-39, Kahramanmaraş'ta 38-41, Erzurum'da 29-33, Elazığ'da 37-41, Diyarbakır'da 39-42, Gaziantep'te 36-40 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.Gelecek hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (saat 11.00-16.00 arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar olmak üzere vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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