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Milletvekilini tecavüzle suçlayıp kendini yakan kadın öldü: Polis ve yargı beni bu noktaya getirdi
19:07 25.08.2021 (güncellendi: 19:26 25.08.2021)
© REUTERS / ANUSHREE FADNAVISHindistan başkenti Yeni Delhi'de tecavüz edilip öldürülen 9 yaşındaki kız çocuğu için anma törenine katılanlar (Ağustos 2021)
© REUTERS / ANUSHREE FADNAVIS
Kadınlardan çocuklara uzanan tecavüzlerle birlikte anılan Hindistan, bu kez tecavüzle suçladığı milletvekilinin emriyle polis ve yargı yetkililerinin zorbalığına uğradığını söyleyen bir kadının kendini yakmasıyla sarsıldı.
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Varanasi kentinde bir milletvekili hakkında Mayıs 2019'ta tecavüzden suç duyurusunda bulunan kadının verdiği mücadele, trajediyle noktalandı.
Milletvekili ve ailesiyle suç ortaklığı yapan polis ve yargı yetkililerinin tacizine uğradığı suçlamalarını duyurmak için son olarak erkek arkadaşıyla birlikte başkent Yeni Delhi'ye giden kadın, 16 Ağustos'ta Hindistan Yüksek Mahkemesi önünde Facebook'tan canlı yayın yaparak suçlamalarını dile getirdi. Ardından üzerlerine benzin dökerek kendilerini yakan ikili, kaldırıldıkları hastanede üç gün arayla can verdi.
India woman who accused MP of rape dies in self-immolation https://t.co/igEPq47VnR— BBC News (World) (@BBCWorld) August 25, 2021
Vücudunun yüzde 65'i yanan 27 yaşındaki erkeğin cumartesi günü ölmesinin ardından, 24 yaşındaki kadın da salı günü vücudundaki yüzde 85 oranındaki yanıklar yüzünden öldü.
Hakkında tutuklama emri çıkarılınca
Tecavüz suçlamasını reddeden ancak 2 yıldır hapiste bulunan yerel Bahujan Samaj Partisi milletvekili Atul Rai'nin erkek kardeşi, kasım ayında kadın hakkında sahtekarlıktan suç duyurusunda bulunmuştu. Suçlamayı reddeden kadın hakkında bu ay bir mahkeme kefaletle tahliye imkanı olmayan tutuklama emri çıkardı.
'Yetkililer Kasım 2020'den beri bizi ölmeye zorluyor'
Facebook'ta yapılan canı yayının video kaydında kadın milletvekili Rai'yi nüfuzunu kullanarak kendisini taciz ettirmekle suçladı. Kadınla erkek arkadaşı bir dizi polis yetkilisiyle bir yargıcın adını vererek onları Rai ile işbirliği yapmakla itham etti. Kadın "Onların bizim gelmemizi istediği noktadayız. Bu noktaya gelmemiz için 1.5 yıldır çalışıyorlar" derken, erkek arkadaşı da "Yetkililer Kasım 2020'den beri bizi ölmeye zorluyorlar. Hepinizin, Uttar Pradeş eyaletinin ve ülkenin vatandaşlarının bunu duymasını istiyoruz. Atacağımız adım acı ve korku verici. Biraz korkuyoruz, ama bu anlamsız bir korku" diye ekledi. Ağlayarak konuşan ikili, dakikalar sonra kendilerini ateşe verdi.
A UP woman who accused BSP MP Atul Rai of rape in 2019 has died days after she and her friend set themselves on fire outside the Supreme Court blaming the @varanasipolice of colluding with the jailed MP and his relatives. @mukeshmukeshs and I report … https://t.co/KKerlPCOcD— Alok Pandey (@alok_pandey) August 24, 2021
Bunun üzerine eyalet yetkilileri, iki polis memurunu açığa aldıklarını ve olayı soruşturduklarını duyurdu.
Aralık 2012'de Delhi'de 23 yaşında bir kadının otobüste 6 erkeğin tecavüzüne uğramasının ardından hayatını kaybetmesinden beri Hindistan'da cinsel suçlar gündemde önemli yer tutuyor.
Ölüm cezası getirilmesi ve faillerden dördünün idam edilmesine rağmen tecavüz vakalarında azalma olmadı. 2018'de polise bildirilen 33 bin 977 tecavüz vakası, Hindistan'da 15 dakikada bir tecavüz edildiği anlamına geliyor. Kadın ve çocuk hakları savunucuları, pek çok vakanın polise bildirilmemesinden ötürü gerçek sayının çok daha fazla olduğuna dikkat çekiyor. Aktivistler, özellikle faillerin parası veya siyasi gücü olan nüfuzlu kişiler olduğu durumlarda yasaların doğru düzgün uygulanmamasından ötürü çok sayıda kurban için adaletin yerini bulmadığını belirtiyor.
A 24-year-old woman who had set herself on fire along with a man outside the Supreme Court passed away on Tuesday.— The Wire (@thewire_in) August 25, 2021
The woman had earlier accused BSP leader Atul Rai of rape and alleged that UP police and judiciary colluded with him, denying her justice.https://t.co/1jBzRnAcG2
Bunun Brezilya'dan daha kalabalık nüfusuyla en geri kalmış eyalet konumundaki Uttar Pradeş kadar görünür olduğu bir yer daha yok.
2018'de bir kadının iktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) milletvekili Kuldeep Sengar hakkındaki tecavüz suçlamasına dair polisin harekete geçmemesi, tam tersine kendi babasının yakalanması ve gözaltında ölmesi üzerine kendisini yakma girişiminin ardından 2019'da Delhi'de açılan davada milletvekili ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.
Bir başka vakada tecavüzcüsü hakkında mahkemeye ifade vermeye giden bir kadın ise yakılarak öldürülmüştü.
Geçen yıl en alt kasttan 19 yaşındaki bir kadının üst kasttan 4 erkek tarafından tecavüz edilip öldürülmesini görmezden gelen polisin ailenin rızası olmadan cesedi yakması, büyük tepki çekmişti.