https://tr.sputniknews.com/20210825/morutan-galatasaray-icin-istanbula-geldi-1048311761.html

Morutan, Galatasaray için İstanbul'a geldi

Morutan, Galatasaray için İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Rumen oyuncu Morutan, İstanbul'a geldi. Sabah erken saatlerde sağlık kontrolünden geçecek 22 yaşındaki futbolcunun gün içinde... 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T07:00+0300

2021-08-25T07:00+0300

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yaşam

galatasaray

transfer

olimpiu morutan

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Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Rumen futbolcu Olimpiu Morutan, İstanbul'a geldi. Romanya'nın FCSB takımında forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Bükreş'ten kalkan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Morutan'a Galatasaray Futbol A Takımı İdari Direktörü Şükrü Hanedar eşlik etti. Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yapan Rumen futbolcu, kendisini bekleyen araçla konaklayacağı otele hareket etti. Sabah erken saatlerde sağlık kontrolünden geçecek Morutan ile gün içinde resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20210824/galatasaray-morutan-icin-ne-kadar-odeme-yapacak-1048295921.html

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galatasaray, transfer, olimpiu morutan