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Morutan, Galatasaray için İstanbul'a geldi
Morutan, Galatasaray için İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Rumen oyuncu Morutan, İstanbul'a geldi. Sabah erken saatlerde sağlık kontrolünden geçecek 22 yaşındaki futbolcunun gün içinde... 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T07:00+0300
2021-08-25T06:59+0300
yaşam
galatasaray
transfer
olimpiu morutan
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Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Rumen futbolcu Olimpiu Morutan, İstanbul'a geldi. Romanya'nın FCSB takımında forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Bükreş'ten kalkan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Morutan'a Galatasaray Futbol A Takımı İdari Direktörü Şükrü Hanedar eşlik etti. Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yapan Rumen futbolcu, kendisini bekleyen araçla konaklayacağı otele hareket etti. Sabah erken saatlerde sağlık kontrolünden geçecek Morutan ile gün içinde resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20210824/galatasaray-morutan-icin-ne-kadar-odeme-yapacak-1048295921.html
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galatasaray, transfer, olimpiu morutan

Morutan, Galatasaray için İstanbul'a geldi

07:00 25.08.2021
© AAMorutan İstanbul'a geldi
Morutan İstanbul'a geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© AA
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Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Rumen oyuncu Morutan, İstanbul'a geldi. Sabah erken saatlerde sağlık kontrolünden geçecek 22 yaşındaki futbolcunun gün içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Rumen futbolcu Olimpiu Morutan, İstanbul'a geldi.
Romanya'nın FCSB takımında forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Bükreş'ten kalkan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Morutan'a Galatasaray Futbol A Takımı İdari Direktörü Şükrü Hanedar eşlik etti.
Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yapan Rumen futbolcu, kendisini bekleyen araçla konaklayacağı otele hareket etti. Sabah erken saatlerde sağlık kontrolünden geçecek Morutan ile gün içinde resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.
Morutan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
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