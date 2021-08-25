Milli Savunma Bakanlığı (MSB), çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Afganistan’dan tahliyesine başlandığını bildirdi.MSB'den yapılan açıklamalar şöyle:
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tsk, son dakika, milli savunma bakanlığı (msb)
MSB: Afganistan'da görev yapan TSK unsurlarının tahliyesi başladı