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MSB: Afganistan'da görev yapan TSK unsurlarının tahliyesi başladı
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MSB: Afganistan'da görev yapan TSK unsurlarının tahliyesi başladı
MSB: Afganistan'da görev yapan TSK unsurlarının tahliyesi başladı
Milli Savunma Bakanlığı Afganistan'da görev yapan Türk askerlerinin tahliyesinin başladığını duyurdu. 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T19:55+0300
2021-08-25T20:05+0300
türkiye
tsk
son dakika
milli savunma bakanlığı (msb)
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Afganistan’dan tahliyesine başlandığını bildirdi.MSB'den yapılan açıklamalar şöyle:
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tsk, son dakika, milli savunma bakanlığı (msb)

MSB: Afganistan'da görev yapan TSK unsurlarının tahliyesi başladı

19:55 25.08.2021 (güncellendi: 20:05 25.08.2021)
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Ayrıntılar geliyor
Milli Savunma Bakanlığı Afganistan'da görev yapan Türk askerlerinin tahliyesinin başladığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Afganistan’dan tahliyesine başlandığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamalar şöyle:
"Türk Silahlı Kuvvetleri kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan toprağımıza geri dönmektedir."
"Hamid Karzai Havaalanı’nda yaşanan karmaşaya diğer ülke askerleri ile müdahale edilmiş, havaalanında güvenlik sağlanarak faaliyetlerin yürütülmesi sağlanmıştır."
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