https://tr.sputniknews.com/20210825/nasa-direktoru-rusya-ile-uuideki-isbirligimizin-2030dan-sonra-da-surmesini-umuyorum-1048315066.html

NASA Direktörü: Rusya ile UUİ’deki işbirliğimizin 2030’dan sonra da sürmesini umuyorum

NASA Direktörü: Rusya ile UUİ’deki işbirliğimizin 2030’dan sonra da sürmesini umuyorum

NASA Direktörü Bill Nelson, ABD ile Rusya’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (UUİ) işbirliğinin 2030’dan sonra da devam edip etmeyeceğine ilişkin, "Bu çok... 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T10:43+0300

2021-08-25T10:43+0300

2021-08-25T10:43+0300

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bill nelson

amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)

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NASA Direktörü Bill Nelson, Sputnik’e ABD ile Rusya’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (UUİ) işbirliğinin 2030’dan sonra da devam etmesini umduğu açıklamasını yaptı.UUİ’nin kullanım süresinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin konuşan Nelson, “Evet, 2030’a kadar” dedi.36. Uzay Sempozyumu çerçevesinde konuşan Nelson, “Bu çok iyi, olağanüstü işbirliğinin devam etmesini çok umut ediyorum ve bu konuda çok iyimserim” ifadelerini de kullandı.UUİ’deki ülkeler arasında istasyonun 2024 yılına kadar kullanılmasına ilişkin bir anlaşma mevcut. İstasyondaki çalışmaların 2028-2030’a kadar uzatılması bekleniyor.Rus uzay ajansı Roscosmos’un Uluslarararası İşbirliğinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sergey Saveliyev, Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin’in Nelson’la görüşmesinde UUİ’deki işbirliğinin 2024’ten sonrasına uzatılması olasılığını görüşmesinin beklendiğini söylemişti.Rusya UUİ’deki faaliyetlerini 2028’de sonlandırmayı ve kendi istasyonunu kurmayı planlıyor‘Gateway projesinde Rusya’nın bizle işbirliği yapmasını umuyorum’Nelson da Sputnik’e Rusya’nın NASA’nın Ay yörüngesinde kurulacak Lunar Gateway istasyonu projesinde ABD ile işbirliği yapmasını istediğini, konuyu Rogozin’le görüşmesinde konuşacağını söyledi.Nelson, “Rusya’nın Gateway projesinde bizle işbirliği yapmasını umuyorum. Rusya bu projede işbirliği yapmak isteyip istemediğini belirmedi, ancak bunu kesinlikle istiyorum. Konuyu Rogozin’le konuşacağım” dedi.‘Soyuz’da koltuk almak için Rusya ile temas halindeyiz’Nelson, Rus Soyuz uzay arasında koltuk almak için Rusya ile görüşmeler yürüttüklerini belirtti.Nitekim Saveliyev de Washington’ın gelecek yıl baharda ABD’ye ait ticari uzay aracında bir sorun olması ihtimaline karşı Soyuz’dan bir koltuk alabileceğini söylemişti.

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abd, rusya, bill nelson, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)