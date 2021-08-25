Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210825/nasa-direktoru-rusya-ile-uuideki-isbirligimizin-2030dan-sonra-da-surmesini-umuyorum-1048315066.html
NASA Direktörü: Rusya ile UUİ’deki işbirliğimizin 2030’dan sonra da sürmesini umuyorum
NASA Direktörü: Rusya ile UUİ’deki işbirliğimizin 2030’dan sonra da sürmesini umuyorum
NASA Direktörü Bill Nelson, ABD ile Rusya’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (UUİ) işbirliğinin 2030’dan sonra da devam edip etmeyeceğine ilişkin, "Bu çok... 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T10:43+0300
2021-08-25T10:43+0300
türkiye
abd
rusya
bill nelson
amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/19/1048315041_0:127:2001:1252_1920x0_80_0_0_195b501e30b6173c2313b5e233480f4a.jpg
NASA Direktörü Bill Nelson, Sputnik’e ABD ile Rusya’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (UUİ) işbirliğinin 2030’dan sonra da devam etmesini umduğu açıklamasını yaptı.UUİ’nin kullanım süresinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin konuşan Nelson, “Evet, 2030’a kadar” dedi.36. Uzay Sempozyumu çerçevesinde konuşan Nelson, “Bu çok iyi, olağanüstü işbirliğinin devam etmesini çok umut ediyorum ve bu konuda çok iyimserim” ifadelerini de kullandı.UUİ’deki ülkeler arasında istasyonun 2024 yılına kadar kullanılmasına ilişkin bir anlaşma mevcut. İstasyondaki çalışmaların 2028-2030’a kadar uzatılması bekleniyor.Rus uzay ajansı Roscosmos’un Uluslarararası İşbirliğinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sergey Saveliyev, Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin’in Nelson’la görüşmesinde UUİ’deki işbirliğinin 2024’ten sonrasına uzatılması olasılığını görüşmesinin beklendiğini söylemişti.Rusya UUİ’deki faaliyetlerini 2028’de sonlandırmayı ve kendi istasyonunu kurmayı planlıyor‘Gateway projesinde Rusya’nın bizle işbirliği yapmasını umuyorum’Nelson da Sputnik’e Rusya’nın NASA’nın Ay yörüngesinde kurulacak Lunar Gateway istasyonu projesinde ABD ile işbirliği yapmasını istediğini, konuyu Rogozin’le görüşmesinde konuşacağını söyledi.Nelson, “Rusya’nın Gateway projesinde bizle işbirliği yapmasını umuyorum. Rusya bu projede işbirliği yapmak isteyip istemediğini belirmedi, ancak bunu kesinlikle istiyorum. Konuyu Rogozin’le konuşacağım” dedi.‘Soyuz’da koltuk almak için Rusya ile temas halindeyiz’Nelson, Rus Soyuz uzay arasında koltuk almak için Rusya ile görüşmeler yürüttüklerini belirtti.Nitekim Saveliyev de Washington’ın gelecek yıl baharda ABD’ye ait ticari uzay aracında bir sorun olması ihtimaline karşı Soyuz’dan bir koltuk alabileceğini söylemişti.
türkiye
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/19/1048315041_80:0:1919:1379_1920x0_80_0_0_dab393346b3eac8f3a4027044397c97b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, rusya, bill nelson, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)

NASA Direktörü: Rusya ile UUİ’deki işbirliğimizin 2030’dan sonra da sürmesini umuyorum

10:43 25.08.2021
© AFP 2021 / KEVIN DIETSCHBill Nelson
Bill Nelson - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© AFP 2021 / KEVIN DIETSCH
Abone ol
NASA Direktörü Bill Nelson, ABD ile Rusya’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (UUİ) işbirliğinin 2030’dan sonra da devam edip etmeyeceğine ilişkin, "Bu çok iyi, olağanüstü işbirliğinin devam etmesini çok umut ediyorum ve bu konuda çok iyimserim" dedi.
NASA Direktörü Bill Nelson, Sputnik’e ABD ile Rusya’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (UUİ) işbirliğinin 2030’dan sonra da devam etmesini umduğu açıklamasını yaptı.
UUİ’nin kullanım süresinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin konuşan Nelson, “Evet, 2030’a kadar” dedi.
36. Uzay Sempozyumu çerçevesinde konuşan Nelson, “Bu çok iyi, olağanüstü işbirliğinin devam etmesini çok umut ediyorum ve bu konuda çok iyimserim” ifadelerini de kullandı.
UUİ’deki ülkeler arasında istasyonun 2024 yılına kadar kullanılmasına ilişkin bir anlaşma mevcut. İstasyondaki çalışmaların 2028-2030’a kadar uzatılması bekleniyor.
Rus uzay ajansı Roscosmos’un Uluslarararası İşbirliğinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sergey Saveliyev, Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin’in Nelson’la görüşmesinde UUİ’deki işbirliğinin 2024’ten sonrasına uzatılması olasılığını görüşmesinin beklendiğini söylemişti.
Rusya UUİ’deki faaliyetlerini 2028’de sonlandırmayı ve kendi istasyonunu kurmayı planlıyor

‘Gateway projesinde Rusya’nın bizle işbirliği yapmasını umuyorum’

Nelson da Sputnik’e Rusya’nın NASA’nın Ay yörüngesinde kurulacak Lunar Gateway istasyonu projesinde ABD ile işbirliği yapmasını istediğini, konuyu Rogozin’le görüşmesinde konuşacağını söyledi.
Nelson, “Rusya’nın Gateway projesinde bizle işbirliği yapmasını umuyorum. Rusya bu projede işbirliği yapmak isteyip istemediğini belirmedi, ancak bunu kesinlikle istiyorum. Konuyu Rogozin’le konuşacağım” dedi.

‘Soyuz’da koltuk almak için Rusya ile temas halindeyiz’

Nelson, Rus Soyuz uzay arasında koltuk almak için Rusya ile görüşmeler yürüttüklerini belirtti.
Nitekim Saveliyev de Washington’ın gelecek yıl baharda ABD’ye ait ticari uzay aracında bir sorun olması ihtimaline karşı Soyuz’dan bir koltuk alabileceğini söylemişti.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:51Taliban Sözcüsü: Türkiye ile tarihi, sosyal ve kültürel ilişkilerimiz var
10:43NASA Direktörü: Rusya ile UUİ’deki işbirliğimizin 2030’dan sonra da sürmesini umuyorum
10:31Didem Arslan Yılmaz eleştirilere yanıt verdi: Kürtçeye bir tepkim olamaz
10:29Toprak ve su birlikte ölüyor: 20 yılda gıda üretimi yüzde 12 düşecek
10:16Afganistan'dan Türkiye'ye gelen genç, drenaj tünelinde yaşıyor: Bitcoin işi kurmayı planlıyordum
10:11Ali Koç ve Burak Elmas yemekte bir araya geldi
10:06Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müslümanlar insanlığın güvenlik ve geleceği adına sorumluluk üstlenmeli
10:01Döviz kurlarında son durum
09:50Selvi: İmamoğlu, İstanbul dükalığı ile Kürtlerle, Alevilerle ve ABD ile ittifaklar kuruyor
09:46Spotify, 2021 yazının en çok dinlenenlerini açıkladı
09:39Meksika, uluslararası ödüllü 5 Afgan kadını ülkeye kabul etti
09:30İstanbul'daki taksi krizinin nedeni 'plaka ağalığı'
09:18Kovid-19'a yakalanan Ezgi Mola: İyi ki aşımı yaptırmışım
08:53Otobüs şoförü koronavirüs hastasını otobüse aldı: 'Elektrikler yoktu'
08:38Aydın'daki orman yangını kontrol altında
08:26İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon
08:01Taş görseli NFT'de 1.3 milyon dolar satıldı
07:25ABD'li Müslümanlardan ABD'nin Afganistan'dan çekilmesine destek
07:00Morutan, Galatasaray için İstanbul'a geldi
06:39Dubai'de 1750 kişilik dünyanın en büyük dönme dolabı açılıyor