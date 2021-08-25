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Nijerya, kıtlık riskiyle karşı karşıya
Nijerya, kıtlık riskiyle karşı karşıya
Nijerya Tarım ve Kırsal Kalkınmadan Sorumlu Devlet Bakanı Mustapha Shehuri, ülkenin kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T05:41+0300
2021-08-25T05:41+0300
dünya
afrika
nijerya
kıtlık
gıda krizi
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Bakan Shehuri, başkent Abuja'da düzenlenen 'Nijerya'yı Besleyin Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, ülkenin gıda sisteminin 'zayıf ve şoklara karşı savunmasız' olduğunu belirtti.Ülkenin kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğuna işaret eden Shehuri, tarım bakanlığının tüm vatandaşların kaliteli, besleyici ve güvenli gıdaya sınırsız erişimi için işlevsel bir gıda sistemi oluşturmaya kararlı olduğunu ve zirvenin bu amaca ulaşmaya yardımcı olacağını söyledi.Ülkedeki gıda güvensizliğinin önemli bir noktaya geldiğine dikkati çeken Shehuri, sürdürülebilir bir gıda sistemi için ülkenin kalitesiz gıda kaynakları, açlık ve yetersiz beslenme zorluklarının üstesinden gelmesi gerektiğini vurguladı.Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Muhammad Nanono da ülkedeki işsizlik sorunun da gıda güvensizliğinin bir parçası olduğunu kaydederek, "Ülke yeterli gıda üretebilir ancak insanlar yiyecek alacak paraları olmadığı için açlıkla yaşıyor" dedi.Birleşmiş Milletler (BM), haziranda Nijerya'nın kuzeydoğu bölgesinde yaklaşık 4.4 milyon insanın gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.
nijerya
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afrika, nijerya, kıtlık, gıda krizi

Nijerya, kıtlık riskiyle karşı karşıya

05:41 25.08.2021
© AFP 2021 / ALBERT GONZALEZ FARRANGüney Sudan / Afrika / Çocuk / Açlık
Güney Sudan / Afrika / Çocuk / Açlık - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© AFP 2021 / ALBERT GONZALEZ FARRAN
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Nijerya Tarım ve Kırsal Kalkınmadan Sorumlu Devlet Bakanı Mustapha Shehuri, ülkenin kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.
Bakan Shehuri, başkent Abuja'da düzenlenen 'Nijerya'yı Besleyin Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, ülkenin gıda sisteminin 'zayıf ve şoklara karşı savunmasız' olduğunu belirtti.
Ülkenin kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğuna işaret eden Shehuri, tarım bakanlığının tüm vatandaşların kaliteli, besleyici ve güvenli gıdaya sınırsız erişimi için işlevsel bir gıda sistemi oluşturmaya kararlı olduğunu ve zirvenin bu amaca ulaşmaya yardımcı olacağını söyledi.
Ülkedeki gıda güvensizliğinin önemli bir noktaya geldiğine dikkati çeken Shehuri, sürdürülebilir bir gıda sistemi için ülkenin kalitesiz gıda kaynakları, açlık ve yetersiz beslenme zorluklarının üstesinden gelmesi gerektiğini vurguladı.
Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Muhammad Nanono da ülkedeki işsizlik sorunun da gıda güvensizliğinin bir parçası olduğunu kaydederek, "Ülke yeterli gıda üretebilir ancak insanlar yiyecek alacak paraları olmadığı için açlıkla yaşıyor" dedi.
Birleşmiş Milletler (BM), haziranda Nijerya'nın kuzeydoğu bölgesinde yaklaşık 4.4 milyon insanın gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.
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