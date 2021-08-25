https://tr.sputniknews.com/20210825/nsakalanin-saglik-durumuna-iliskin-kulup-doktorundan-aciklama-1048337969.html

N'Sakala'nın sağlık durumuna ilişkin kulüp doktorundan açıklama

N'Sakala'nın sağlık durumuna ilişkin kulüp doktorundan açıklama

Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Koordinatörü Tekin Kerem Ülkü, Fabrice N'Sakala'nın Gaziantep'te ani bilinç kaybı yaşadığını ancak sağlık durumunun iyi olduğunu... 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T21:08+0300

2021-08-25T21:08+0300

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yaşam

beşiktaş

sağlık durumu

fabrice n'sakala

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Ligin 2. haftasında Gaziantep'te oynanan maçta aniden yere yığılan ve hastaneye kaldırılan N'Sakala'nın durumu ile ilgili olarak BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ülkü, "Cumartesi günü oynanan müsabaka sırasında N'Sakala'yı ani bilinç kaybı nedeniyle Gaziantep'teki hastanede takip ve müşahede altına almıştık. Oyuncumuz pazartesi günü sponsor hastanemize transfer edildi. Ani bilinç kaybı durumunun altında yatan sebepleri araştırmak için yetkin hocalardan oluşan bir kurul oluşturduk." diye konuştu.'Genel sağlık durumu gayet iyi'Kardiyoloji, nöroloji ve göğüs hastalıkları uzmanlarının yer aldığı kurulda çeşitli incelemelerin yapıldığını söyleyen Ülkü, şunları kaydetti:Ülkü, N'Sakala'nın ailesinde, yaşanan probleme sebep olabilecek bir rahatsızlık olmadığını ve siyah-beyazlı futbolcunun kariyerinin bitmesiyle alakalı bir durumun olmadığını söyledi.Ülkü ayrıca futbolcuları aşı olmaya zorlamadıklarını ancak tavsiye ettiklerini kaydetti.

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beşiktaş, sağlık durumu, fabrice n'sakala