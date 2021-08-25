Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Sputnik Türkiye
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210825/nsakalanin-saglik-durumuna-iliskin-kulup-doktorundan-aciklama-1048337969.html
N'Sakala'nın sağlık durumuna ilişkin kulüp doktorundan açıklama
N'Sakala'nın sağlık durumuna ilişkin kulüp doktorundan açıklama
Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Koordinatörü Tekin Kerem Ülkü, Fabrice N'Sakala'nın Gaziantep'te ani bilinç kaybı yaşadığını ancak sağlık durumunun iyi olduğunu... 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T21:08+0300
2021-08-25T21:08+0300
yaşam
beşiktaş
sağlık durumu
fabrice n'sakala
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/16/1048220169_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_919051a9f0ce4ab2fa486d632b67962c.jpg
Ligin 2. haftasında Gaziantep'te oynanan maçta aniden yere yığılan ve hastaneye kaldırılan N'Sakala'nın durumu ile ilgili olarak BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ülkü, "Cumartesi günü oynanan müsabaka sırasında N'Sakala'yı ani bilinç kaybı nedeniyle Gaziantep'teki hastanede takip ve müşahede altına almıştık. Oyuncumuz pazartesi günü sponsor hastanemize transfer edildi. Ani bilinç kaybı durumunun altında yatan sebepleri araştırmak için yetkin hocalardan oluşan bir kurul oluşturduk." diye konuştu.'Genel sağlık durumu gayet iyi'Kardiyoloji, nöroloji ve göğüs hastalıkları uzmanlarının yer aldığı kurulda çeşitli incelemelerin yapıldığını söyleyen Ülkü, şunları kaydetti:Ülkü, N'Sakala'nın ailesinde, yaşanan probleme sebep olabilecek bir rahatsızlık olmadığını ve siyah-beyazlı futbolcunun kariyerinin bitmesiyle alakalı bir durumun olmadığını söyledi.Ülkü ayrıca futbolcuları aşı olmaya zorlamadıklarını ancak tavsiye ettiklerini kaydetti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/16/1048220169_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_6369c62c3f836cc90a9f39772dfcc7dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
beşiktaş, sağlık durumu, fabrice n'sakala

N'Sakala'nın sağlık durumuna ilişkin kulüp doktorundan açıklama

21:08 25.08.2021
© İHAGaziantep FK maçının 70. dakikasında Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala maç sırasında fenalaştı. Sahaya ambulans girerek oyuncuyu hastaneye götürdü.
Gaziantep FK maçının 70. dakikasında Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala maç sırasında fenalaştı. Sahaya ambulans girerek oyuncuyu hastaneye götürdü. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© İHA
Abone ol
Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Koordinatörü Tekin Kerem Ülkü, Fabrice N'Sakala'nın Gaziantep'te ani bilinç kaybı yaşadığını ancak sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Ligin 2. haftasında Gaziantep'te oynanan maçta aniden yere yığılan ve hastaneye kaldırılan N'Sakala'nın durumu ile ilgili olarak BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ülkü, "Cumartesi günü oynanan müsabaka sırasında N'Sakala'yı ani bilinç kaybı nedeniyle Gaziantep'teki hastanede takip ve müşahede altına almıştık. Oyuncumuz pazartesi günü sponsor hastanemize transfer edildi. Ani bilinç kaybı durumunun altında yatan sebepleri araştırmak için yetkin hocalardan oluşan bir kurul oluşturduk." diye konuştu.

'Genel sağlık durumu gayet iyi'

Kardiyoloji, nöroloji ve göğüs hastalıkları uzmanlarının yer aldığı kurulda çeşitli incelemelerin yapıldığını söyleyen Ülkü, şunları kaydetti:

"Detaylı analizlerin ardından oyuncunun kardiyolojik ve nörolojik siteminde yapısal bir problem olmadığını, kalbin ya da beynin fonksiyonel çalışmalarını etkileyecek sorun olmadığını gördük. Oyuncunun yaşadığı ani bilinç kaybı sürecinin, herkesin, her sporcunun risk altında olduğu, zaman zaman yaşayabileceği fizyolojik süreçler nedeniyle gerçekleştiğine kanaat getirdik. Dolayısıyla oyuncumuzu da dün hastaneden taburcu ettik. Taburculuk sonrasında yakın takip, destekleyici tedavi ve istirahat tedavilerini uyguluyoruz. Genel sağlık durumu gayet iyi. N'Sakala'ya bırakırsak bir an önce antrenmana çıkmak isteyecek kadar istekli. Tedbir amaçlı olarak gözlemlerimiz devam edecek. Milli takım arasını da kullanarak yavaş yavaş sahaya adaptasyon çalışmalarına sokarak antrenmanlara döndürmek istiyoruz."

Ülkü, N'Sakala'nın ailesinde, yaşanan probleme sebep olabilecek bir rahatsızlık olmadığını ve siyah-beyazlı futbolcunun kariyerinin bitmesiyle alakalı bir durumun olmadığını söyledi.
Ülkü ayrıca futbolcuları aşı olmaya zorlamadıklarını ancak tavsiye ettiklerini kaydetti.
100000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:27ABD’den Rusya yapımı çelik borulara yüzde 210’a varan vergi
21:26'TURKOVAC' aşısı faz 3 çalışması gönüllülere uygulanmaya başlandı
21:08N'Sakala'nın sağlık durumuna ilişkin kulüp doktorundan açıklama
20:58Prof. Konukman: Bir yanda 2023 hedefleri var, bir yanda 431 milyar liralık sosyal yardım
20:51Yunanistan'da, ABD’nin Afganistan politikasını protesto eden Afgan göçmen kendini yakmak istedi
20:47Afganistan Ulusal Direniş Cephesi lideri Mesud: Taliban’a direnmeye devam edeceğiz
20:44Oyuncu Mesut Akusta yoğun bakımdan çıktı
20:36Bakan Koca, 'kendisi ve ailesinin aşı olmadığı' iddialarını yalanladı
20:24Karantinada olması gereken kişi AVM'de yakalandı
20:21CHP'li Ağbaba: Yüzde 1’lik baraj şartı, yüzlerce sendikayı ve üyesini yok saymaktır
20:09PSG, Kylian Mbappe'nin transferi için Real Madrid'in 160 milyon euroluk teklifini reddetti
20:00Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Suriye veya Afganistan kaynaklı ilave bir göç yükünü kaldıramaz
19:55MSB: Afganistan'da görev yapan TSK unsurlarının tahliyesi başladı
19:52Rusya’da son 24 saatte kaydedilen yeni koronavirüs vaka sayısı 19 bin 536
19:45ABD ordusu, Taliban'la günübirlik iletişim içinde
19:44İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'nin sunduğu kabine bir isim dışında güvenoyu aldı
19:38Putin, kendisine mektup yazan Suriyeli kıza hediye gönderdi
19:30Fransa Ekonomi Bakanı, iş yerlerine salgın döneminde yapılan genel yardımların sona erdiğini duyurdu
19:28Selde kaybolan 13 yaşındaki Rabia Aydemir 14 gündür bulunamadı
19:26Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan PFDK'ye sevk edilmesiyle ilgili açıklama