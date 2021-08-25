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OnlyFans müstehcen içerikleri yasaklama kararından geri adım attı
16:27 25.08.2021 (güncellendi: 16:57 25.08.2021)
© AP Photo / Tali ArbelOnlyFans, müstehcen içerikleri yasaklama kararından geri adım attı
© AP Photo / Tali Arbel
Yetişkinlere yönelik içerikleriyle bilinen sosyal paylaşım platformu OnlyFans, 1 Ekim'den itibaren uygulayacağını açıkladığı müstehcen görselleri yasaklama kararından vazgeçtiğini duyurdu.
Platformdan bugün yapılan açıklamada, gelen tepkilerin dikkate alındığı ve müstehcen içerikleri yasaklama kararının iptal edildiği belirtildi.
Açıklamada takipçilere, taleplerini ve tepkilerini dile getirdikleri için de ayrıca teşekkür edildi.
Şirketin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
Çeşitli içerikleri oluşturan topluluğumuzu desteklemek için gerekli güvenceleri sağladık ve planlanan 1 Ekim politika değişikliğini askıya aldık. OnlyFans olarak, kapsayıcılık anlamını taşımaya ve tüm içerik oluşturucular için bir yuva sağlamaya devam edeceğiz.
Thank you to everyone for making your voices heard.— OnlyFans (@OnlyFans) August 25, 2021
We have secured assurances necessary to support our diverse creator community and have suspended the planned October 1 policy change.
OnlyFans stands for inclusion and we will continue to provide a home for all creators.
Ne olmuştu?
OnlyFans, 19 Ağustos tarihinde 1 Ekim'den itibaren müstehcen fotoğraf ve videoları engelleyeceğini duyurmuştu.
Kararın, platformun ödeme sağlayıcıları ve bankacılık ortaklarından gelen baskının ardından alındığı belirtilmişti.
Bu arada, yasağa rağmen kullanıcıların, OnlyFans'ın politikalarını ihlal etmemesi şartıyla bazı müstehcen içerikleri yayınlayabilecekleri ifade edilmişti.
20 Ağustos, 01:28