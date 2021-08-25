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OnlyFans müstehcen içerikleri yasaklama kararından geri adım attı
OnlyFans müstehcen içerikleri yasaklama kararından geri adım attı
Yetişkinlere yönelik içerikleriyle bilinen sosyal paylaşım platformu OnlyFans, 1 Ekim'den itibaren uygulayacağını açıkladığı müstehcen görselleri yasaklama... 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T16:27+0300
2021-08-25T16:57+0300
yaşam
karar
yasak
pornografi
müstehcenlik
pornografik
müstehcen görüntü
müstehcen video
geri adım
onlyfans
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Platformdan bugün yapılan açıklamada, gelen tepkilerin dikkate alındığı ve müstehcen içerikleri yasaklama kararının iptal edildiği belirtildi.Açıklamada takipçilere, taleplerini ve tepkilerini dile getirdikleri için de ayrıca teşekkür edildi.Şirketin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:Ne olmuştu?OnlyFans, 19 Ağustos tarihinde 1 Ekim'den itibaren müstehcen fotoğraf ve videoları engelleyeceğini duyurmuştu.Kararın, platformun ödeme sağlayıcıları ve bankacılık ortaklarından gelen baskının ardından alındığı belirtilmişti.Bu arada, yasağa rağmen kullanıcıların, OnlyFans'ın politikalarını ihlal etmemesi şartıyla bazı müstehcen içerikleri yayınlayabilecekleri ifade edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210820/onlyfans-mustehcen-icerigi-yasaklama-karari-aldi-1048177038.html
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OnlyFans müstehcen içerikleri yasaklama kararından geri adım attı

16:27 25.08.2021 (güncellendi: 16:57 25.08.2021)
© AP Photo / Tali ArbelOnlyFans, müstehcen içerikleri yasaklama kararından geri adım attı
OnlyFans, müstehcen içerikleri yasaklama kararından geri adım attı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© AP Photo / Tali Arbel
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Yetişkinlere yönelik içerikleriyle bilinen sosyal paylaşım platformu OnlyFans, 1 Ekim'den itibaren uygulayacağını açıkladığı müstehcen görselleri yasaklama kararından vazgeçtiğini duyurdu.
Platformdan bugün yapılan açıklamada, gelen tepkilerin dikkate alındığı ve müstehcen içerikleri yasaklama kararının iptal edildiği belirtildi.
Açıklamada takipçilere, taleplerini ve tepkilerini dile getirdikleri için de ayrıca teşekkür edildi.
Şirketin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
Çeşitli içerikleri oluşturan topluluğumuzu desteklemek için gerekli güvenceleri sağladık ve planlanan 1 Ekim politika değişikliğini askıya aldık. OnlyFans olarak, kapsayıcılık anlamını taşımaya ve tüm içerik oluşturucular için bir yuva sağlamaya devam edeceğiz.

Ne olmuştu?

OnlyFans, 19 Ağustos tarihinde 1 Ekim'den itibaren müstehcen fotoğraf ve videoları engelleyeceğini duyurmuştu.
Kararın, platformun ödeme sağlayıcıları ve bankacılık ortaklarından gelen baskının ardından alındığı belirtilmişti.
Bu arada, yasağa rağmen kullanıcıların, OnlyFans'ın politikalarını ihlal etmemesi şartıyla bazı müstehcen içerikleri yayınlayabilecekleri ifade edilmişti.
OnlyFans - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
YAŞAM
OnlyFans, müstehcen içeriği yasaklama kararı aldı
20 Ağustos, 01:28
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