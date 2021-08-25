https://tr.sputniknews.com/20210825/onlyfans-mustehcen-icerikleri-yasaklama-kararindan-geri-adim-atti-1048329796.html

OnlyFans müstehcen içerikleri yasaklama kararından geri adım attı

OnlyFans müstehcen içerikleri yasaklama kararından geri adım attı

Yetişkinlere yönelik içerikleriyle bilinen sosyal paylaşım platformu OnlyFans, 1 Ekim'den itibaren uygulayacağını açıkladığı müstehcen görselleri yasaklama... 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T16:27+0300

2021-08-25T16:27+0300

2021-08-25T16:57+0300

yaşam

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Platformdan bugün yapılan açıklamada, gelen tepkilerin dikkate alındığı ve müstehcen içerikleri yasaklama kararının iptal edildiği belirtildi.Açıklamada takipçilere, taleplerini ve tepkilerini dile getirdikleri için de ayrıca teşekkür edildi.Şirketin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:Ne olmuştu?OnlyFans, 19 Ağustos tarihinde 1 Ekim'den itibaren müstehcen fotoğraf ve videoları engelleyeceğini duyurmuştu.Kararın, platformun ödeme sağlayıcıları ve bankacılık ortaklarından gelen baskının ardından alındığı belirtilmişti.Bu arada, yasağa rağmen kullanıcıların, OnlyFans'ın politikalarını ihlal etmemesi şartıyla bazı müstehcen içerikleri yayınlayabilecekleri ifade edilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210820/onlyfans-mustehcen-icerigi-yasaklama-karari-aldi-1048177038.html

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