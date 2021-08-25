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Orman yasağı etkisi: Kanat fiyatları düştü, göğüs fiyatları arttı
Orman yasağı etkisi: Kanat fiyatları düştü, göğüs fiyatları arttı
Yangınların ardından getirilen ormanlara giriş yasağı, ızgaralık ürünlerin fiyatlarını düşürdü. Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği Derneği... 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T12:45+0300
2021-08-25T12:46+0300
ekonomi
orman yangını
tavuk
ekonomi
mangal
fiyat
piknik
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Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarının ardından çoğu ilde tedbir olarak ormanlara giriş yasağı getirildi. Bu önlemle birlikte mangal gibi aktiviteler de yasaklandı.Mayıs ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte genellikle orman, park gibi yeşil alanlara rağbet edenler için bu yasaklarla birlikte mangal sezonu sona erdi. NTV'den Ayşe Çınar'ın haberine göre bu durum yaz aylarında çokça tercih edilen kanat gibi ızgaralık ürünlerin de fiyatına yansıdı.Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Naci Kaplan, bütün piliçte yüzde 10, kanat grubunda yüzde 50'ye yakın fiyat düşüşü olduğunu söyledi.'Göğüse talep artınca fiyat da arttı'Evde daha sık kullanılan ve tüketilen ürünlerin daha fazla satıldığını söyleyen Kaplan, "Şimdi bunların fiyatları düşse de ev tipi olan ürünlere, evde tencerede daha çok pişirilen ürünlere talep daha fazla. Örneğin tavuk göğüsü satışları ızgaralık ürünlere kıyasla daha fazla. Izgaralık ürünlerin fiyatı düşünce parça değerini artırmak adına göğüs fiyatları yükseltildi. Bu nedenle tavuk göğüs fiyatlarında yüzde 10'luk bir yükseliş söz konusu" dedi.Fiyatlardaki bu durumu değerlendiren BESD-BİR eski başkanı Dr. Sait Koca ise hammadde fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle bu fiyat düşüşünün uzun sürmeyeceğini düşündüğünü belirtti.Koca, "Beklediğimizden fazla artan mısır gibi hammadde fiyatlarında bu hızlı yükseliş devam ederse bu fiyatlar yeniden yükselebilir. Şu dönemde zaten bu duruma kıyasla bir fiyat düşüşü söz konusu" dedi.
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orman yangını, tavuk, ekonomi, mangal, fiyat, piknik

Orman yasağı etkisi: Kanat fiyatları düştü, göğüs fiyatları arttı

12:45 25.08.2021 (güncellendi: 12:46 25.08.2021)
© AAmangal
mangal - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© AA
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Yangınların ardından getirilen ormanlara giriş yasağı, ızgaralık ürünlerin fiyatlarını düşürdü. Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Naci Kaplan, evde daha çok kullanıldığı için göğüs fiyatlarının arttığını söyledi.
Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarının ardından çoğu ilde tedbir olarak ormanlara giriş yasağı getirildi. Bu önlemle birlikte mangal gibi aktiviteler de yasaklandı.
Mayıs ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte genellikle orman, park gibi yeşil alanlara rağbet edenler için bu yasaklarla birlikte mangal sezonu sona erdi.
NTV'den Ayşe Çınar'ın haberine göre bu durum yaz aylarında çokça tercih edilen kanat gibi ızgaralık ürünlerin de fiyatına yansıdı.
Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Naci Kaplan, bütün piliçte yüzde 10, kanat grubunda yüzde 50'ye yakın fiyat düşüşü olduğunu söyledi.

'Göğüse talep artınca fiyat da arttı'

Evde daha sık kullanılan ve tüketilen ürünlerin daha fazla satıldığını söyleyen Kaplan, "Şimdi bunların fiyatları düşse de ev tipi olan ürünlere, evde tencerede daha çok pişirilen ürünlere talep daha fazla. Örneğin tavuk göğüsü satışları ızgaralık ürünlere kıyasla daha fazla. Izgaralık ürünlerin fiyatı düşünce parça değerini artırmak adına göğüs fiyatları yükseltildi. Bu nedenle tavuk göğüs fiyatlarında yüzde 10'luk bir yükseliş söz konusu" dedi.
Fiyatlardaki bu durumu değerlendiren BESD-BİR eski başkanı Dr. Sait Koca ise hammadde fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle bu fiyat düşüşünün uzun sürmeyeceğini düşündüğünü belirtti.
Koca, "Beklediğimizden fazla artan mısır gibi hammadde fiyatlarında bu hızlı yükseliş devam ederse bu fiyatlar yeniden yükselebilir. Şu dönemde zaten bu duruma kıyasla bir fiyat düşüşü söz konusu" dedi.
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