Oyuncu Mesut Akusta yoğun bakımdan çıktı

Evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu ameliyata alınan oyuncu Mesut Akusta yoğun bakımdan çıkarıldı.Oyuncunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan eşi Şafak Özbir Akusta, şunları ifade etti:“Gerçekten deli. İnsan kendine gelir gelmez senaryo mu okumak ister? Allah’a kaç kez şükretsem yeter bilemem ama; Seni bize ailenin, evladının, sevenlerinin duası.Yaşama bağlılığın ve işine olan aşkın geri getirdi. Allah’ım bir daha yaşatmasın ve kim varsa şifasını versin.”
Oyuncunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan eşi Şafak Özbir Akusta, şunları ifade etti:
“Gerçekten deli. İnsan kendine gelir gelmez senaryo mu okumak ister? Allah’a kaç kez şükretsem yeter bilemem ama; Seni bize ailenin, evladının, sevenlerinin duası.Yaşama bağlılığın ve işine olan aşkın geri getirdi. Allah’ım bir daha yaşatmasın ve kim varsa şifasını versin.”