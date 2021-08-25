https://tr.sputniknews.com/20210825/oyuncu-mesut-akusta-yogun-bakimdan-cikti-1048337394.html

Oyuncu Mesut Akusta yoğun bakımdan çıktı

Oyuncu Mesut Akusta yoğun bakımdan çıktı

Beyin kanaması geçirdikten sonra hastanede ameliyat edilen 57 yaşındaki oyuncu Mesut Akusta yoğun bakımdan çıktı. 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T20:44+0300

2021-08-25T20:44+0300

2021-08-25T20:45+0300

yaşam

mesut akusta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048171947_0:0:641:361_1920x0_80_0_0_2585821111d76d75d2f1562fc0b57983.jpg

Evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu ameliyata alınan oyuncu Mesut Akusta yoğun bakımdan çıkarıldı.Oyuncunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan eşi Şafak Özbir Akusta, şunları ifade etti:“Gerçekten deli. İnsan kendine gelir gelmez senaryo mu okumak ister? Allah’a kaç kez şükretsem yeter bilemem ama; Seni bize ailenin, evladının, sevenlerinin duası.Yaşama bağlılığın ve işine olan aşkın geri getirdi. Allah’ım bir daha yaşatmasın ve kim varsa şifasını versin.”

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mesut akusta