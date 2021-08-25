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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210825/pentagon-abd-askerleri-kabil-havalimanindan-ayrildiktan-sonra-abdnin-sorumlulugu-kalmayacak-1048332386.html
Pentagon: ABD askerleri Kabil Havalimanı'ndan ayrıldıktan sonra ABD'nin sorumluluğu kalmayacak
Pentagon: ABD askerleri Kabil Havalimanı'ndan ayrıldıktan sonra ABD'nin sorumluluğu kalmayacak
Pentagon, ABD askerlerinin Kabil Havalimanı'ndan ayrıldıktan sonra ABD'nin havalimanında sorumluluğunun kalmayacağını bildirdi. 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T18:01+0300
2021-08-25T18:28+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
abd askeri
abd askerleri
son dakika
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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ABD, Kabil operasyonunun son iki gününde asker tahliyesine öncelik vereceğini açıkladı. ABD ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, ABD ordusunun Kabil Havalimanı'ndan tahliye çabalarını gerekirse 31 Ağustos tarihine kadar sürdüreceğini, ancak son birkaç gün ABD birliklerinin ve askeri teçhizatın tahliyesine öncelik verileceği belirtildi.ABD ordusunun Ordu Tümgenerali William Taylor, şu anda Kabil Havalimanı'nda tahliye edilmeyi bekleyen 10 bin kişinin olduğunu ifade etti.
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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abd, abd askeri, abd askerleri, son dakika, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

Pentagon: ABD askerleri Kabil Havalimanı'ndan ayrıldıktan sonra ABD'nin sorumluluğu kalmayacak

18:01 25.08.2021 (güncellendi: 18:28 25.08.2021)
© REUTERS / US AIR FORCEABD askerleri, Kabil Havalimanı
ABD askerleri, Kabil Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© REUTERS / US AIR FORCE
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Pentagon, ABD askerlerinin Kabil Havalimanı'ndan ayrıldıktan sonra ABD'nin havalimanında sorumluluğunun kalmayacağını bildirdi.
ABD, Kabil operasyonunun son iki gününde asker tahliyesine öncelik vereceğini açıkladı. ABD ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, ABD ordusunun Kabil Havalimanı'ndan tahliye çabalarını gerekirse 31 Ağustos tarihine kadar sürdüreceğini, ancak son birkaç gün ABD birliklerinin ve askeri teçhizatın tahliyesine öncelik verileceği belirtildi.
ABD ordusunun Ordu Tümgenerali William Taylor, şu anda Kabil Havalimanı'nda tahliye edilmeyi bekleyen 10 bin kişinin olduğunu ifade etti.
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