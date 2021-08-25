https://tr.sputniknews.com/20210825/pentagon-abd-askerleri-kabil-havalimanindan-ayrildiktan-sonra-abdnin-sorumlulugu-kalmayacak-1048332386.html

Pentagon: ABD askerleri Kabil Havalimanı'ndan ayrıldıktan sonra ABD'nin sorumluluğu kalmayacak

Pentagon: ABD askerleri Kabil Havalimanı'ndan ayrıldıktan sonra ABD'nin sorumluluğu kalmayacak

Pentagon, ABD askerlerinin Kabil Havalimanı'ndan ayrıldıktan sonra ABD'nin havalimanında sorumluluğunun kalmayacağını bildirdi. 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T18:01+0300

2021-08-25T18:01+0300

2021-08-25T18:28+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

abd askeri

abd askerleri

son dakika

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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ABD, Kabil operasyonunun son iki gününde asker tahliyesine öncelik vereceğini açıkladı. ABD ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, ABD ordusunun Kabil Havalimanı'ndan tahliye çabalarını gerekirse 31 Ağustos tarihine kadar sürdüreceğini, ancak son birkaç gün ABD birliklerinin ve askeri teçhizatın tahliyesine öncelik verileceği belirtildi.ABD ordusunun Ordu Tümgenerali William Taylor, şu anda Kabil Havalimanı'nda tahliye edilmeyi bekleyen 10 bin kişinin olduğunu ifade etti.

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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