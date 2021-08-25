https://tr.sputniknews.com/20210825/pentagon-abd-askerleri-kabil-havalimanindan-ayrildiktan-sonra-abdnin-sorumlulugu-kalmayacak-1048332386.html
Pentagon: ABD askerleri Kabil Havalimanı'ndan ayrıldıktan sonra ABD'nin sorumluluğu kalmayacak
Pentagon: ABD askerleri Kabil Havalimanı'ndan ayrıldıktan sonra ABD'nin sorumluluğu kalmayacak
Pentagon, ABD askerlerinin Kabil Havalimanı'ndan ayrıldıktan sonra ABD'nin havalimanında sorumluluğunun kalmayacağını bildirdi. 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T18:01+0300
2021-08-25T18:01+0300
2021-08-25T18:28+0300
taliban kontrolünde afganistan
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kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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ABD, Kabil operasyonunun son iki gününde asker tahliyesine öncelik vereceğini açıkladı. ABD ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, ABD ordusunun Kabil Havalimanı'ndan tahliye çabalarını gerekirse 31 Ağustos tarihine kadar sürdüreceğini, ancak son birkaç gün ABD birliklerinin ve askeri teçhizatın tahliyesine öncelik verileceği belirtildi.ABD ordusunun Ordu Tümgenerali William Taylor, şu anda Kabil Havalimanı'nda tahliye edilmeyi bekleyen 10 bin kişinin olduğunu ifade etti.
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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abd, abd askeri, abd askerleri, son dakika, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
Pentagon: ABD askerleri Kabil Havalimanı'ndan ayrıldıktan sonra ABD'nin sorumluluğu kalmayacak
18:01 25.08.2021 (güncellendi: 18:28 25.08.2021)
Pentagon, ABD askerlerinin Kabil Havalimanı'ndan ayrıldıktan sonra ABD'nin havalimanında sorumluluğunun kalmayacağını bildirdi.
ABD, Kabil operasyonunun son iki gününde asker tahliyesine öncelik vereceğini açıkladı. ABD ABD Savunma Bakanlığı
(Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, ABD ordusunun Kabil Havalimanı'ndan tahliye çabalarını gerekirse 31 Ağustos
tarihine kadar sürdüreceğini, ancak son birkaç gün ABD birliklerinin ve askeri teçhizatın
tahliyesine öncelik verileceği belirtildi.
ABD ordusunun Ordu Tümgenerali William Taylor, şu anda Kabil Havalimanı'nda tahliye edilmeyi bekleyen 10 bin kişinin olduğunu ifade etti.