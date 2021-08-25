https://tr.sputniknews.com/20210825/perincek-talibani-esek-gibi-taniyacaklar-1048321626.html
Perinçek: Taliban'ı eşek gibi tanıyacaklar
Perinçek: Taliban'ı eşek gibi tanıyacaklar
Taliban'ı Atatürk'e benzetmesiyle gündeme gelen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek tüm dünyanın Taliban yönetimini 'eşek' gibi tanıyacağını söyledi. 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T13:35+0300
2021-08-25T13:35+0300
2021-08-25T13:34+0300
politika
afganistan
taliban
doğu perinçek
vatan partisi
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Ulusal Kanal'daki 'Çıkış Yolu' programında yaptığı konuşmada Taliban'a verdiği desteği sürdürdü. Taliban yönetiminin, özellikle ABD tarafından 'Eşek gibi tanınanacağını' söyleyen Perinçek, "Herkes Taliban yönetimini tanır. Çin'i Amerika 1971'e kadar tanımayacağım dedi, eşek gibi tanıdı. Bunu, Afganistan'ı da eşek gibi tanıyacak. Eşek kavramını bilerek, altını çizerek, seve seve, düşünerek seçiyorum" dedi. Cumhuriyet Kadınları Derneği’nin 'Taliban yönetimini tanıyoruz' bildirisine de destek veren Perinçek, bildiriyi eleştiren CHP Kadın Kolları'na da tepki gösterdi. Perinçek "Anti emperyalist, halkçı ve Atatürk devrimciliğine yakışır bir bildiri. Mor kadın örgütleri Afganistan'ın kurtuluş savaşına çamur atan bildiriler yayınladılar. Sen kimsin? İstediğin kadar tanıma. Senin efendin olan ABD, Almanya ve Fransa, Afganistan'ı eşek gibi tanıyacak" diye konuştu. Perinçek, Türkiye'nin de Taliban'ı resmi olarak tanıması gerektiğini belirterek "Bakın ben hükümete şunu öneriyorum; Afganistan'ı tanısınlar, Afganistan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanısın" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210819/dogu-perincek-afganistana-cagdaslasma-kadin-erkek-esitligi-talibandan-gelecek-1048171326.html
sptnk
politik dil desen değil, kültür dili hiç değil gerici bir hareketin desteklenmesi utanılacak bir durum.
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afganistan, taliban, doğu perinçek, vatan partisi
Perinçek: Taliban'ı eşek gibi tanıyacaklar
Taliban'ı Atatürk'e benzetmesiyle gündeme gelen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek tüm dünyanın Taliban yönetimini 'eşek' gibi tanıyacağını söyledi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Ulusal Kanal'daki 'Çıkış Yolu' programında yaptığı konuşmada Taliban'a verdiği desteği sürdürdü.
Taliban yönetiminin, özellikle ABD tarafından 'Eşek gibi tanınanacağını' söyleyen Perinçek, "Herkes Taliban yönetimini tanır. Çin'i Amerika 1971'e kadar tanımayacağım dedi, eşek gibi tanıdı. Bunu, Afganistan'ı da eşek gibi tanıyacak. Eşek kavramını bilerek, altını çizerek, seve seve, düşünerek seçiyorum" dedi.
Cumhuriyet Kadınları Derneği’nin 'Taliban yönetimini tanıyoruz' bildirisine de destek veren Perinçek, bildiriyi eleştiren CHP Kadın Kolları'na da tepki gösterdi. Perinçek "Anti emperyalist, halkçı ve Atatürk devrimciliğine yakışır bir bildiri. Mor kadın örgütleri Afganistan'ın kurtuluş savaşına çamur atan bildiriler yayınladılar. Sen kimsin? İstediğin kadar tanıma. Senin efendin olan ABD, Almanya ve Fransa, Afganistan'ı eşek gibi tanıyacak" diye konuştu.
Perinçek, Türkiye'nin de Taliban'ı resmi olarak tanıması gerektiğini belirterek "Bakın ben hükümete şunu öneriyorum; Afganistan'ı tanısınlar, Afganistan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanısın" dedi.