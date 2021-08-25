Prof. Dr. Ceyhan'dan aşı karşıtlarına: Aşık Veysel’in neden görmediğini merak etmediniz mi hiç?

Çünkü kameralara gösterdikleri, aşı üzerindeki “steril” yazısı kısırlık değil, mikropsuz demekti. Bunların çok insanın ölümünde vebali var ne yazık ki. Halkın da aşıyla ilgili laf söyleyen ne uzmanı, bir çalışması var mı, bakması gerekir. Her şeyi google’luyorsunuz. Buna da bakın.