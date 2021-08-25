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Akşam Postası - Sputnik Türkiye
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20210825/prof-konukman-bir-yanda-2023-hedefleri-var-bir-yanda-431-milyar-liralik-sosyal-yardim-1048337852.html
Prof. Konukman: Bir yanda 2023 hedefleri var, bir yanda 431 milyar liralık sosyal yardım
Prof. Konukman: Bir yanda 2023 hedefleri var, bir yanda 431 milyar liralık sosyal yardım
İktidar büyüme ve işsizlikte ‘şahlanış’ işaretleri olduğunu söylüyor. Muhalefet itiraz ediyor. Prof. Aziz Konukman verileri RS FM’de Atilla Güner’le Akşam... 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T20:58+0300
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Prof. Aziz Konukman: Bir yanda 2023 hedefleri bir yanda 431 Milyar Dolar sosyal yardım
Prof. Aziz Konukman: Bir yanda 2023 hedefleri bir yanda 431 Milyar Dolar sosyal yardım
Prof. Aziz Konukman, “2023 hedeflerinde 2 trilyon dolarlık milli gelir amaçlanıyordu. Ama şimdi 431 milyar liralık sosyal yardım rakamı var. Demek ki bir yerlerde bir şeyler doğru gitmiyor” dedi.Prof. Konukman açıklamasının devamında şunları ifade etti:"2023 hedeflerinde 2 trilyon dolar milli gelir, 500 milyar dolar ihracat, kişi başına düşen gelir 25 bin dolar rakamları vardı. Ama şimdi bu rakamlar revize ediliyor. 2023 hedeflerini eğer aşağı doğru indiriyorsanız, siz kendi hedeflerinize muhalefet etmiş oluyorsunuz. Evdeki hesap çarşıya uymadı demektir. Eylül-Ekim gibi FED karar alacak ve diyecek ki tahvil alımlarını durduruyorum, bu da piyasaları fonlamıyorum anlamına gelir. Piyasaları fonlamamak ABD’de faizleri yükseltecektir. Türkiye’de yüksek faiz bile uygulansa eskiden Türkiye’ye gelenler oraya gidecek. Döviz kuru da alıp başını gidecek. Dolar cinsinde milli gelirde büyük düşüşler olacak."'Milli gelir hesabı yanlış'
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tüik, işsizlik, ekonomi, аудио

Prof. Konukman: Bir yanda 2023 hedefleri var, bir yanda 431 milyar liralık sosyal yardım

20:58 25.08.2021 (güncellendi: 20:59 25.08.2021)
AKŞAM POSTASI
Prof. Aziz Konukman: Bir yanda 2023 hedefleri bir yanda 431 Milyar Dolar sosyal yardım
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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İktidar büyüme ve işsizlikte ‘şahlanış’ işaretleri olduğunu söylüyor. Muhalefet itiraz ediyor. Prof. Aziz Konukman verileri RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı.
Prof. Aziz Konukman, “2023 hedeflerinde 2 trilyon dolarlık milli gelir amaçlanıyordu. Ama şimdi 431 milyar liralık sosyal yardım rakamı var. Demek ki bir yerlerde bir şeyler doğru gitmiyor” dedi.

Prof. Konukman açıklamasının devamında şunları ifade etti:
"2023 hedeflerinde 2 trilyon dolar milli gelir, 500 milyar dolar ihracat, kişi başına düşen gelir 25 bin dolar rakamları vardı. Ama şimdi bu rakamlar revize ediliyor. 2023 hedeflerini eğer aşağı doğru indiriyorsanız, siz kendi hedeflerinize muhalefet etmiş oluyorsunuz. Evdeki hesap çarşıya uymadı demektir. Eylül-Ekim gibi FED karar alacak ve diyecek ki tahvil alımlarını durduruyorum, bu da piyasaları fonlamıyorum anlamına gelir. Piyasaları fonlamamak ABD’de faizleri yükseltecektir. Türkiye’de yüksek faiz bile uygulansa eskiden Türkiye’ye gelenler oraya gidecek. Döviz kuru da alıp başını gidecek. Dolar cinsinde milli gelirde büyük düşüşler olacak."

'Milli gelir hesabı yanlış'

"Aile ve sosyal hizmetlerde, son 19 yılda 431 milyar lira tutarında sosyal yardım yapılmış. Refahın arttığı bir ülkede sosyal yardımlar bu seviyede olmaz. Demek ki bir yerlerde bir şeyler doğru gitmiyor. Ayrıca bizim vergilerimizle çalışan bir kurum var TÜİK. Kişi başına düşen milli geliri hesaplarken 83,4 milyona bölüyor. Ama ülkemizde tahmini 7 milyona yakın sığınmacı var. Kayıt dışı üretime katkıda bulunuyorlar, asgari ücretin altında çalışıyorlar. Tüketim harcamalarının içerisinde onlar da var. Yani harcama yoluyla hesaplanan milli gelire katkıları var. Ama biz kişi başına düşen milli geliri hesaplarken 7 milyon sığınmacıyı hesaba katmıyoruz."
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