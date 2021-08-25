https://tr.sputniknews.com/20210825/prof-konukman-bir-yanda-2023-hedefleri-var-bir-yanda-431-milyar-liralik-sosyal-yardim-1048337852.html

Prof. Konukman: Bir yanda 2023 hedefleri var, bir yanda 431 milyar liralık sosyal yardım

Prof. Konukman: Bir yanda 2023 hedefleri var, bir yanda 431 milyar liralık sosyal yardım

İktidar büyüme ve işsizlikte ‘şahlanış’ işaretleri olduğunu söylüyor. Muhalefet itiraz ediyor. Prof. Aziz Konukman verileri RS FM’de Atilla Güner’le Akşam... 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T20:58+0300

2021-08-25T20:58+0300

2021-08-25T20:59+0300

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Prof. Aziz Konukman: Bir yanda 2023 hedefleri bir yanda 431 Milyar Dolar sosyal yardım Prof. Aziz Konukman: Bir yanda 2023 hedefleri bir yanda 431 Milyar Dolar sosyal yardım

Prof. Aziz Konukman, “2023 hedeflerinde 2 trilyon dolarlık milli gelir amaçlanıyordu. Ama şimdi 431 milyar liralık sosyal yardım rakamı var. Demek ki bir yerlerde bir şeyler doğru gitmiyor” dedi.Prof. Konukman açıklamasının devamında şunları ifade etti:"2023 hedeflerinde 2 trilyon dolar milli gelir, 500 milyar dolar ihracat, kişi başına düşen gelir 25 bin dolar rakamları vardı. Ama şimdi bu rakamlar revize ediliyor. 2023 hedeflerini eğer aşağı doğru indiriyorsanız, siz kendi hedeflerinize muhalefet etmiş oluyorsunuz. Evdeki hesap çarşıya uymadı demektir. Eylül-Ekim gibi FED karar alacak ve diyecek ki tahvil alımlarını durduruyorum, bu da piyasaları fonlamıyorum anlamına gelir. Piyasaları fonlamamak ABD’de faizleri yükseltecektir. Türkiye’de yüksek faiz bile uygulansa eskiden Türkiye’ye gelenler oraya gidecek. Döviz kuru da alıp başını gidecek. Dolar cinsinde milli gelirde büyük düşüşler olacak."'Milli gelir hesabı yanlış'

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2021

Atilla Güner https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

Atilla Güner https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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tüik, işsizlik, ekonomi, аудио