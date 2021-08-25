https://tr.sputniknews.com/20210825/putin-kendisine-mektup-yazan-suriyeli-kiza-hediye-gonderdi-1048335546.html

Putin, kendisine mektup yazan Suriyeli kıza hediye gönderdi

Putin, kendisine mektup yazan Suriyeli kıza hediye gönderdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce kendisine mektup yazan 9 yaşındaki İman Ali adlı Suriyeli kız çocuğuna hediye ve mektup gönderdi. 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T19:38+0300

2021-08-25T19:38+0300

2021-08-25T19:38+0300

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suriye

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kız çocuğu

hediye

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İman Ali'ye verilecek hediyeler için Rusya'nın Şam Büyükelçiliği'nde bir tören düzenlendi.Törende hazır bulunan Rusya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Aleksandr Çayko, Putin'in İman Ali'ye yazdığı mektubu okudu. Rus lider mektubunda, "Minnettarlık ve saygı sözleriniz beni çok duygulandırdı. Böylesine yetenekli ve hırslı, iyi kalpli ve cana yakın çocuklar sayesinde Suriye devletini parlak bir gelecek beklediğine eminim" ifadelerini kullandı.İman Ali, Putin'den hediye olarak bir oyuncak güvercin, büyük bir oyuncak ayı ve bir kukla aldı.Lazkiye'deki bir eğitim kurumunda Rusça öğrenen İman Ali, kısa süre önce ziyaret ettiği Moskova'nın çok hoşuna gittiğini belirtti.

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ortadoğu, rusya, suriye, vladimir putin, mektup, kız çocuğu, hediye