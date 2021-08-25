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Putin Pakistan Başbakanı İmran Han ile Afganistan’daki durumu görüştü
Putin Pakistan Başbakanı İmran Han ile Afganistan’daki durumu görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Pakistan Başbakanı İmran Han bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Afganistan’da barışın sağlanması ve Afgan taraflar... 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T22:19+0300
2021-08-25T22:22+0300
dünya
vladimir putin
afganistan
pakistan
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Pakistan Başbakanı İmran Han’ın bugünkü telefon görüşmesinde Afganistan’da barışın sağlanması ve Afgan taraflar arasında diyalogun kurulmasının önemini vurguladıkları belirtildi.Kremlin’in açıklamasında, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Afganistan Başbakanı İmran Han arasında telefon görüşmesinin gerçekleştiği belirtilerek, “Afganistan’daki durum değerlendirildiğinde, bu ülkede barış ve güvenliğin sağlanması, şiddetin önlenmesi, Afganlar arasında, tüm grupların çıkarlarını dikkate alan kapsayıcı bir hükümetin oluşumuna katkıda bulunacak diyalogun kurulmasının önemi vurgulandı” ifadesine yer verildi.İki ülke liderinin, Afgan sorununa yönelik yaklaşımları hem ikili hem de çok taraflı formatlarda koordine etmeyi kararlaştırdıkları aktaran Kremlin, “Bölgesel istikrarı sağlamanın yanı sıra, terör ve uyuşturucu kaçakçılığı tehdidine karşı mücadele konularında Şanghay İşbirliği Örgütü’nün imkanlarından yararlanmanın uygun olduğu kaydedildi” diye belirtti.Görüşmede ayrıca iki ülke arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, enerji ve insani alanlardaki ortak projelerin hayata geçirilmesi dahil bazı güncel konuların ele alındığı ifade edilen açıklamada, “Rusya-Pakistan ilişkileri çeşitli düzeylerde yoğunlaştırılacak” dendi.
afganistan
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vladimir putin, afganistan, pakistan

Putin Pakistan Başbakanı İmran Han ile Afganistan’daki durumu görüştü

22:19 25.08.2021 (güncellendi: 22:22 25.08.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Putin ve Pakistan Başbakanı İmran Han bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Afganistan’da barışın sağlanması ve Afgan taraflar arasında diyalogun kurulmasının önemi vurgulandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Pakistan Başbakanı İmran Han’ın bugünkü telefon görüşmesinde Afganistan’da barışın sağlanması ve Afgan taraflar arasında diyalogun kurulmasının önemini vurguladıkları belirtildi.
Kremlin’in açıklamasında, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Afganistan Başbakanı İmran Han arasında telefon görüşmesinin gerçekleştiği belirtilerek, “Afganistan’daki durum değerlendirildiğinde, bu ülkede barış ve güvenliğin sağlanması, şiddetin önlenmesi, Afganlar arasında, tüm grupların çıkarlarını dikkate alan kapsayıcı bir hükümetin oluşumuna katkıda bulunacak diyalogun kurulmasının önemi vurgulandı” ifadesine yer verildi.
İki ülke liderinin, Afgan sorununa yönelik yaklaşımları hem ikili hem de çok taraflı formatlarda koordine etmeyi kararlaştırdıkları aktaran Kremlin, “Bölgesel istikrarı sağlamanın yanı sıra, terör ve uyuşturucu kaçakçılığı tehdidine karşı mücadele konularında Şanghay İşbirliği Örgütü’nün imkanlarından yararlanmanın uygun olduğu kaydedildi” diye belirtti.
Görüşmede ayrıca iki ülke arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, enerji ve insani alanlardaki ortak projelerin hayata geçirilmesi dahil bazı güncel konuların ele alındığı ifade edilen açıklamada, “Rusya-Pakistan ilişkileri çeşitli düzeylerde yoğunlaştırılacak” dendi.
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