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Putin ve Şi, Afganistan'daki tehditlerle mücadeleye yönelik çabaları artırma konusuna anlaştı
Putin ve Şi, Afganistan'daki tehditlerle mücadeleye yönelik çabaları artırma konusuna anlaştı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in yaptıkları telefon görüşmesinde Afganistan'daki durumu etraflıca istişare ettikleri... 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T16:12+0300
2021-08-25T16:12+0300
rusya
vladimir putin
çin
şi cinping
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Kremlin'in açıklamasına göre Putin ve Şi, Afganistan topraklarından yükselen terör ve uyuşturucu tehditleriyle mücadeleye yönelik çabaları artırmaya hazır olduklarını vurguladı.Afganistan'da barışın en kısa sürede tesis edilmesinin ve istikrarsızlığın diğer bölgelere yayılmasının önlenmesinin önemine dikkat çeken liderler, bunun için Şangay İşbirliği Örgütü'nün potansiyelini de azami düzeyde ortaya koymaları gerektiğini kaydetti. Putin ve Şi, başta dışişleri bakanlıkları olmak üzere ikili temasların ve yakın koordinasyonun kurulmasını kararlaştırdı.'Stratejik ortaklık kademeli ve dinamik bir şekilde gelişiyor'Bu yıl 20. yıldönümü kutlanan iki ülke arasındaki İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması kapsamında ikili ilişkileri ele alan Putin ve Şi, stratejik ortaklığın kademeli ve dinamik bir şekilde geliştiğini belirtti.'İkinci Dünya Savaşı'ndaki olaylarla ilgili gerçekler korunmalı'Taraflar, İkinci Dünya Savaşı'nın yaklaşan 76. yıldönümü vesilesiyle o yıllarda yaşanan olaylarla ilgili gerçeklerin korunmasına ve tarihi çarpıtma girişimlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar yapılması gerektiğinin altını çizdi.
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rusya, vladimir putin, çin, şi cinping

Putin ve Şi, Afganistan'daki tehditlerle mücadeleye yönelik çabaları artırma konusuna anlaştı

16:12 25.08.2021
© SputnikŞi Cinping, Vladimir Putin
Şi Cinping, Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in yaptıkları telefon görüşmesinde Afganistan'daki durumu etraflıca istişare ettikleri belirtildi.
Kremlin'in açıklamasına göre Putin ve Şi, Afganistan topraklarından yükselen terör ve uyuşturucu tehditleriyle mücadeleye yönelik çabaları artırmaya hazır olduklarını vurguladı.
Afganistan'da barışın en kısa sürede tesis edilmesinin ve istikrarsızlığın diğer bölgelere yayılmasının önlenmesinin önemine dikkat çeken liderler, bunun için Şangay İşbirliği Örgütü'nün potansiyelini de azami düzeyde ortaya koymaları gerektiğini kaydetti. Putin ve Şi, başta dışişleri bakanlıkları olmak üzere ikili temasların ve yakın koordinasyonun kurulmasını kararlaştırdı.

'Stratejik ortaklık kademeli ve dinamik bir şekilde gelişiyor'

Bu yıl 20. yıldönümü kutlanan iki ülke arasındaki İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması kapsamında ikili ilişkileri ele alan Putin ve Şi, stratejik ortaklığın kademeli ve dinamik bir şekilde geliştiğini belirtti.

'İkinci Dünya Savaşı'ndaki olaylarla ilgili gerçekler korunmalı'

Taraflar, İkinci Dünya Savaşı'nın yaklaşan 76. yıldönümü vesilesiyle o yıllarda yaşanan olaylarla ilgili gerçeklerin korunmasına ve tarihi çarpıtma girişimlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar yapılması gerektiğinin altını çizdi.
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