https://tr.sputniknews.com/20210825/putin-ve-si-afganistandaki-tehditlerle-mucadeleye-yonelik-cabalari-artirma-konusuna-anlasti-1048328925.html

Putin ve Şi, Afganistan'daki tehditlerle mücadeleye yönelik çabaları artırma konusuna anlaştı

Putin ve Şi, Afganistan'daki tehditlerle mücadeleye yönelik çabaları artırma konusuna anlaştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in yaptıkları telefon görüşmesinde Afganistan'daki durumu etraflıca istişare ettikleri... 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T16:12+0300

2021-08-25T16:12+0300

2021-08-25T16:12+0300

rusya

vladimir putin

çin

şi cinping

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/19/1048328672_0:28:3255:1859_1920x0_80_0_0_65446b70ccd68efba02718ab3ebfbe35.jpg

Kremlin'in açıklamasına göre Putin ve Şi, Afganistan topraklarından yükselen terör ve uyuşturucu tehditleriyle mücadeleye yönelik çabaları artırmaya hazır olduklarını vurguladı.Afganistan'da barışın en kısa sürede tesis edilmesinin ve istikrarsızlığın diğer bölgelere yayılmasının önlenmesinin önemine dikkat çeken liderler, bunun için Şangay İşbirliği Örgütü'nün potansiyelini de azami düzeyde ortaya koymaları gerektiğini kaydetti. Putin ve Şi, başta dışişleri bakanlıkları olmak üzere ikili temasların ve yakın koordinasyonun kurulmasını kararlaştırdı.'Stratejik ortaklık kademeli ve dinamik bir şekilde gelişiyor'Bu yıl 20. yıldönümü kutlanan iki ülke arasındaki İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması kapsamında ikili ilişkileri ele alan Putin ve Şi, stratejik ortaklığın kademeli ve dinamik bir şekilde geliştiğini belirtti.'İkinci Dünya Savaşı'ndaki olaylarla ilgili gerçekler korunmalı'Taraflar, İkinci Dünya Savaşı'nın yaklaşan 76. yıldönümü vesilesiyle o yıllarda yaşanan olaylarla ilgili gerçeklerin korunmasına ve tarihi çarpıtma girişimlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar yapılması gerektiğinin altını çizdi.

https://tr.sputniknews.com/20210818/national-interest-afganistanda-kazanan-guclerden-biri-rusya-oldu-1048139040.html

rusya

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, vladimir putin, çin, şi cinping