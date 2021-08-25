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Real Madrid'den Mbappe için ilk teklif
© AFP 2021 / FRANCK FIFEKylian Mbappe
© AFP 2021 / FRANCK FIFE
Real Madrid, Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldızı ve takımdan ayrılmak isteyen Kylian Mbappe için 160 milyon euroluk teklifte bulundu.
Real Madrid'in, Fransa ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan ve gelecek yaz PSG ile sözleşmesi sona erecek Kylian Mbappe için ilk teklifini yaptığı bildirildi. İngiltere'nin önde gelen spor gazetesi Talkspor'un haberine göre; Real, ilk teklifi yaptı.
PSG ile yeni bir sözleşme imzalamayan ve daha önce hedefinin Real Madrid olduğunu açıklayan genç forvet için, İspanyol devinin ilk teklifinin 160 milyon Euro olduğu kaydedildi. İspanyol ekibinin transfer için umutlu olduğu kaydedilirken, gelecek hafta kapanacak transfer sezonundan önce anlaşmanın yapılacağı ifade edildi.
Fransız basını ise PSG'nin 160 milyon Euro'luk ilk teklifi reddettiğini ancak pazarlıkların devam ettiğini yazdı.
PSG ile yeni bir sözleşme imzalamayan ve daha önce hedefinin Real Madrid olduğunu açıklayan genç forvet için, İspanyol devinin ilk teklifinin 160 milyon Euro olduğu kaydedildi. İspanyol ekibinin transfer için umutlu olduğu kaydedilirken, gelecek hafta kapanacak transfer sezonundan önce anlaşmanın yapılacağı ifade edildi.
Fransız basını ise PSG'nin 160 milyon Euro'luk ilk teklifi reddettiğini ancak pazarlıkların devam ettiğini yazdı.