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https://tr.sputniknews.com/20210825/rus-disisleri-abd-ruslara-vize-vermeyi-neredeyse-tamamen-durdurdu-1048338815.html
Rus Dışişleri: ABD, Ruslara vize vermeyi neredeyse tamamen durdurdu
Rus Dışişleri: ABD, Ruslara vize vermeyi neredeyse tamamen durdurdu
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nin 'personel eksikliğini' bahane ederek Rusya vatandaşlarına vize vermeyi neredeyse tamamen... 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T22:13+0300
2021-08-25T22:13+0300
dünya
abd
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
vize
abd rusya büyükelçiliği
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, vize işlemlerini neredeyse tamamen durdurdu. Bu sefer de oklar, yerel personeli konsolosluk çalışanlarının asistanları olarak istihdamını yasaklayan Rusya yönetimine çevrildi" ifadelerine yer verildi.Daha önce Amerikan elçiliği, Rusya’nın yaptırımlara karşı aldığı tedbirler nedeniyle 12 Mayıs'tan itibaren diplomatik seyahatler haricinde göçmenlik dışındaki vizeler için yapılan başvurularla ilgili işlemleri sonlandırıldığını duyurmuştu.ABD’nin nisan ayında aldığı yaptırım kararına karşılık olarak Moskova, Washington’dan Rusya vatandaşlarını işe almamasını talep etmişti.
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abd, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, vize, abd rusya büyükelçiliği

Rus Dışişleri: ABD, Ruslara vize vermeyi neredeyse tamamen durdurdu

22:13 25.08.2021
© AFP 2021 / YURI KADOBNOVRusya- ABD bayrağı
Rusya- ABD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© AFP 2021 / YURI KADOBNOV
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nin 'personel eksikliğini' bahane ederek Rusya vatandaşlarına vize vermeyi neredeyse tamamen durdurduğunu bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, vize işlemlerini neredeyse tamamen durdurdu. Bu sefer de oklar, yerel personeli konsolosluk çalışanlarının asistanları olarak istihdamını yasaklayan Rusya yönetimine çevrildi" ifadelerine yer verildi.
Daha önce Amerikan elçiliği, Rusya’nın yaptırımlara karşı aldığı tedbirler nedeniyle 12 Mayıs'tan itibaren diplomatik seyahatler haricinde göçmenlik dışındaki vizeler için yapılan başvurularla ilgili işlemleri sonlandırıldığını duyurmuştu.
ABD’nin nisan ayında aldığı yaptırım kararına karşılık olarak Moskova, Washington’dan Rusya vatandaşlarını işe almamasını talep etmişti.
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