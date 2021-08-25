https://tr.sputniknews.com/20210825/rus-disisleri-abd-ruslara-vize-vermeyi-neredeyse-tamamen-durdurdu-1048338815.html

Rus Dışişleri: ABD, Ruslara vize vermeyi neredeyse tamamen durdurdu

Rus Dışişleri: ABD, Ruslara vize vermeyi neredeyse tamamen durdurdu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nin 'personel eksikliğini' bahane ederek Rusya vatandaşlarına vize vermeyi neredeyse tamamen... 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T22:13+0300

2021-08-25T22:13+0300

2021-08-25T22:13+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, vize işlemlerini neredeyse tamamen durdurdu. Bu sefer de oklar, yerel personeli konsolosluk çalışanlarının asistanları olarak istihdamını yasaklayan Rusya yönetimine çevrildi" ifadelerine yer verildi.Daha önce Amerikan elçiliği, Rusya’nın yaptırımlara karşı aldığı tedbirler nedeniyle 12 Mayıs'tan itibaren diplomatik seyahatler haricinde göçmenlik dışındaki vizeler için yapılan başvurularla ilgili işlemleri sonlandırıldığını duyurmuştu.ABD’nin nisan ayında aldığı yaptırım kararına karşılık olarak Moskova, Washington’dan Rusya vatandaşlarını işe almamasını talep etmişti.

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