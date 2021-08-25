https://tr.sputniknews.com/20210825/rusya-afganistandan-500den-fazla-kisiyi-tahliye-edecek-1048319719.html

Rusya, Afganistan'dan 500'den fazla kişiyi tahliye edecek

Rusya, Afganistan'dan 500'den fazla kişiyi tahliye edecek

Rusya, Afganistan'dan 500'den fazla kişiyi tahliye edecek 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T12:59+0300

2021-08-25T12:59+0300

2021-08-25T12:58+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Afganistan'da bulunan Rusya, Ukrayna ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkeleri vatandaşı 500'den fazla kişinin tahliye edileceğini açıkladı.Bakanlık, tahliye operasyonunun Ulyanovsk'taki hava üssünde konuşlu dört askeri kargo uçağıyla yapılacağını belirtti.Bakanlık, Rusya, Ukrayna ve KGAÖ ülkeleri vatandaşı 500'den fazla kişinin tahliye edilmesine ilişkin talimatın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından verildiğini vurguladı.Tahliyenin gerçekleştirileceği askeri kargo uçaklarında askeri doktor ve hemşire ekiplerinin, içme suyu deposunun, battaniyelerin, kumanya ve ilaçların bulunduğunu kaydeden bakanlık, tahliye uçuşlarının ne zaman gerçekleştirileceğine dair bir bilgi paylaşmadı.

https://tr.sputniknews.com/20210815/rusya-henuz-talibani-afganistan-yonetimi-olarak-gormuyoruz--1048048214.html

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