https://tr.sputniknews.com/20210825/rusya-bin-afganin-ulkeye-girmelerine-izin-verecek-1048327880.html
Rusya, bin Afganın ülkeye girmelerine izin verecek
Rusya, bin Afganın ülkeye girmelerine izin verecek
Taliban güçlerinin neredeyse ülkenin tamamını ele geçirmesi sonrası, Rusya’nın, Afganistan’dan gelecek yaklaşık bin kişinin ülkeye girişine izin verdiği... 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T15:47+0300
2021-08-25T15:47+0300
2021-08-25T15:47+0300
taliban kontrolünde afganistan
rusya
izin
afgan sığınmacı
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1048128717_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d91f3cb9ce46f89e51a57d1f51b45fc3.jpg
Rusya’daki Afgan diasporasının temsilcisi Muhammed Celal, bini aşkın Afganın ülkeye girişi konusunda Rus hükümetinin iznini aldıklarını söyledi.Celal, Rus hükümeti ile anlaşmalarına göre şu an için, Rus pasaportuna sahip olma ya da Rus üniversitelerinde eğitim almış olma gibi şartları yerine getirmiş Afganların Rusya’ya girişine izin verilecek.Celal, Sputnik haber ajansına açıklamalarında, Rusya’ya girişine izin verilecek grupları şu şekilde anlattı: Afgan diasporasının temsilcisi, bu kategorilerde yer alan Afganların Kabil Havalimanı açılır açılmaz Rusya’ya ulaşmak için ülkelerinden ayrılacaklarını söyledi. Rusya’ya gelişine izin verilecek Afhanların sayısının ‘bini biraz geçebileceğini’ de ekledi.Afgan diasporasının temsilcileri daha önce Rusya’ya gelmek isteyen binlerce Afgan olduğunu söylemişti ve onlara yardım edebilmek adına Rus hükümetiyle görüşeceklerini kaydetmişlerdi.
https://tr.sputniknews.com/20210818/afgan-diasporasi-baskani-rusyaya-gelmek-isteyen-cok-sayida-afgan-var-1048137755.html
rusya
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1048128717_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_c97447c1385c8e2b3c659e91ea75c418.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, izin, afgan sığınmacı, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
Rusya, bin Afganın ülkeye girmelerine izin verecek
Taliban güçlerinin neredeyse ülkenin tamamını ele geçirmesi sonrası, Rusya’nın, Afganistan’dan gelecek yaklaşık bin kişinin ülkeye girişine izin verdiği belirtildi.
Rusya’daki Afgan diasporasının temsilcisi Muhammed Celal, bini aşkın Afganın ülkeye girişi konusunda Rus hükümetinin iznini aldıklarını söyledi.
Celal, Rus hükümeti ile anlaşmalarına göre şu an için, Rus pasaportuna sahip olma ya da Rus üniversitelerinde eğitim almış olma gibi şartları
yerine getirmiş Afganların Rusya’ya girişine izin verilecek.
Celal, Sputnik haber ajansına açıklamalarında, Rusya’ya girişine izin verilecek grupları şu şekilde anlattı:
“(Rus hükümetinden) bazı kategoriler için cevap aldık. Bunlardan birincisi, Rus pasaportu olan Afganistan kökenli insanlar. İkincisi, Rusya’da eğitim almış ancak şu an Afganistan’da bulunan kişiler. Üçüncüsü, ticari kuruluşlarda çalışmış olanlar ile Rusya’da çalışma izni olanlar. Dördüncüsüyse, Rusya’da oturum izni olanlar.”
Afgan diasporasının temsilcisi, bu kategorilerde yer alan Afganların Kabil Havalimanı açılır açılmaz Rusya’ya ulaşmak için ülkelerinden ayrılacaklarını söyledi. Rusya’ya gelişine izin verilecek Afhanların sayısının ‘bini biraz geçebileceğini’
de ekledi.
Afgan diasporasının temsilcileri daha önce Rusya’ya gelmek isteyen binlerce Afgan olduğunu söylemişti ve onlara yardım edebilmek adına Rus hükümetiyle görüşeceklerini kaydetmişlerdi.