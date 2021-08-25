https://tr.sputniknews.com/20210825/rusya-bin-afganin-ulkeye-girmelerine-izin-verecek-1048327880.html

Rusya, bin Afganın ülkeye girmelerine izin verecek

Rusya, bin Afganın ülkeye girmelerine izin verecek

Taliban güçlerinin neredeyse ülkenin tamamını ele geçirmesi sonrası, Rusya’nın, Afganistan’dan gelecek yaklaşık bin kişinin ülkeye girişine izin verdiği... 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T15:47+0300

2021-08-25T15:47+0300

2021-08-25T15:47+0300

taliban kontrolünde afganistan

rusya

izin

afgan sığınmacı

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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Rusya’daki Afgan diasporasının temsilcisi Muhammed Celal, bini aşkın Afganın ülkeye girişi konusunda Rus hükümetinin iznini aldıklarını söyledi.Celal, Rus hükümeti ile anlaşmalarına göre şu an için, Rus pasaportuna sahip olma ya da Rus üniversitelerinde eğitim almış olma gibi şartları yerine getirmiş Afganların Rusya’ya girişine izin verilecek.Celal, Sputnik haber ajansına açıklamalarında, Rusya’ya girişine izin verilecek grupları şu şekilde anlattı: Afgan diasporasının temsilcisi, bu kategorilerde yer alan Afganların Kabil Havalimanı açılır açılmaz Rusya’ya ulaşmak için ülkelerinden ayrılacaklarını söyledi. Rusya’ya gelişine izin verilecek Afhanların sayısının ‘bini biraz geçebileceğini’ de ekledi.Afgan diasporasının temsilcileri daha önce Rusya’ya gelmek isteyen binlerce Afgan olduğunu söylemişti ve onlara yardım edebilmek adına Rus hükümetiyle görüşeceklerini kaydetmişlerdi.

https://tr.sputniknews.com/20210818/afgan-diasporasi-baskani-rusyaya-gelmek-isteyen-cok-sayida-afgan-var-1048137755.html

rusya

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, izin, afgan sığınmacı, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı