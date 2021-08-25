https://tr.sputniknews.com/20210825/rusya-turkiyeye-5-nesil-savas-ucagi-uretmesi-icin-yardimci-olabiliriz-1048330169.html

Rusya: Türkiye'ye 5. nesil savaş uçağı üretmesi için yardımcı olabiliriz

Rusya: Türkiye'ye 5. nesil savaş uçağı üretmesi için yardımcı olabiliriz

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Direktörü Dmitriy Şugayev, Rusya'nın Türkiye'ye 5. nesil savaş uçağı üretmesi için yardımcı... 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T16:41+0300

2021-08-25T16:41+0300

2021-08-25T17:05+0300

savunma

rusya

türkiye

ordu

yardım

dmitriy şugayev

destek

uluslararası askeri teknik forumu armiya-2017

üretim

5. nesil su-57

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Moskova Bölgesi'ndeki Alabino kentinde düzenlenen Armiya 2021 Uluslararası Askeri Teknik Forumu'nda Zvezda televizyonuna demeç veren Şugayev, 5. nesil savaş uçağı yapımı konusunda Türkiye'ye sunulacak olası destek hakkında açıklamalarda bulundu.Şugayev, bir soru üzerine, "Türkiye'ye imkanımız olan segmentlerde destek sunabiliriz. Elbette bunu ulusal çıkarlarımıza zarar vermeden yapacağız" yanıtını verdi.Şugayev, Rusya'nın 'yalnızca kendi tüketimine yönelik' ustalık bilgisine (know-how) sahip olduğunu ve yapılması gereken tek şeyin motor düzenekleri, uçak ekipmanı veya herhangi bir şey de olmak üzere hangi alanda yardım sağlanabileceğine karar verilmesi olduğunu ifade etti'Yeni S-400 anlaşmasıyla ilgili müzakereler son aşamada'Bu arada Şugayev, Türkiye'ye yeni bir parti S-400 hava savunma sistemi tedarik edilmesini öngören anlaşmayla ilgili müzakerelerin son aşamada olduğunu söyledi.Şugayev, yakın bir tarihte tüm konular üzerinde mutabakat sağlanmasını beklediklerinin altını çizdi.

rusya

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rusya, türkiye, ordu, yardım, dmitriy şugayev, destek, uluslararası askeri teknik forumu armiya-2017, üretim, 5. nesil su-57, 5. nesil savaş uçağı, savunma sanayi