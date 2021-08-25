https://tr.sputniknews.com/20210825/rusya-turkiyeye-5-nesil-savas-ucagi-uretmesi-icin-yardimci-olabiliriz-1048330169.html
Rusya: Türkiye'ye 5. nesil savaş uçağı üretmesi için yardımcı olabiliriz
Rusya: Türkiye'ye 5. nesil savaş uçağı üretmesi için yardımcı olabiliriz
Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Direktörü Dmitriy Şugayev, Rusya'nın Türkiye'ye 5. nesil savaş uçağı üretmesi için yardımcı... 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T16:41+0300
2021-08-25T16:41+0300
2021-08-25T17:05+0300
savunma
rusya
türkiye
ordu
yardım
dmitriy şugayev
destek
uluslararası askeri teknik forumu armiya-2017
üretim
5. nesil su-57
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Moskova Bölgesi'ndeki Alabino kentinde düzenlenen Armiya 2021 Uluslararası Askeri Teknik Forumu'nda Zvezda televizyonuna demeç veren Şugayev, 5. nesil savaş uçağı yapımı konusunda Türkiye'ye sunulacak olası destek hakkında açıklamalarda bulundu.Şugayev, bir soru üzerine, "Türkiye'ye imkanımız olan segmentlerde destek sunabiliriz. Elbette bunu ulusal çıkarlarımıza zarar vermeden yapacağız" yanıtını verdi.Şugayev, Rusya'nın 'yalnızca kendi tüketimine yönelik' ustalık bilgisine (know-how) sahip olduğunu ve yapılması gereken tek şeyin motor düzenekleri, uçak ekipmanı veya herhangi bir şey de olmak üzere hangi alanda yardım sağlanabileceğine karar verilmesi olduğunu ifade etti'Yeni S-400 anlaşmasıyla ilgili müzakereler son aşamada'Bu arada Şugayev, Türkiye'ye yeni bir parti S-400 hava savunma sistemi tedarik edilmesini öngören anlaşmayla ilgili müzakerelerin son aşamada olduğunu söyledi.Şugayev, yakın bir tarihte tüm konular üzerinde mutabakat sağlanmasını beklediklerinin altını çizdi.
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rusya, türkiye, ordu, yardım, dmitriy şugayev, destek, uluslararası askeri teknik forumu armiya-2017, üretim, 5. nesil su-57, 5. nesil savaş uçağı, savunma sanayi
Rusya: Türkiye'ye 5. nesil savaş uçağı üretmesi için yardımcı olabiliriz
16:41 25.08.2021 (güncellendi: 17:05 25.08.2021)
Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Direktörü Dmitriy Şugayev, Rusya'nın Türkiye'ye 5. nesil savaş uçağı üretmesi için yardımcı olabileceğini ancak bunu kendine zarar vermeden yapacağını söyledi.
Moskova Bölgesi'ndeki Alabino kentinde düzenlenen Armiya 2021 Uluslararası Askeri Teknik Forumu'nda Zvezda televizyonuna demeç veren Şugayev, 5. nesil savaş uçağı yapımı konusunda Türkiye'ye sunulacak olası destek hakkında açıklamalarda bulundu.
Şugayev, bir soru üzerine, "Türkiye'ye imkanımız olan segmentlerde destek sunabiliriz. Elbette bunu ulusal çıkarlarımıza zarar vermeden yapacağız" yanıtını verdi.
Şugayev, Rusya'nın 'yalnızca kendi tüketimine yönelik' ustalık bilgisine (know-how) sahip olduğunu ve yapılması gereken tek şeyin motor düzenekleri, uçak ekipmanı veya herhangi bir şey de olmak üzere hangi alanda yardım sağlanabileceğine karar verilmesi olduğunu ifade etti
'Yeni S-400 anlaşmasıyla ilgili müzakereler son aşamada'
Bu arada Şugayev, Türkiye'ye yeni bir parti S-400 hava savunma sistemi tedarik edilmesini öngören anlaşmayla ilgili müzakerelerin son aşamada olduğunu söyledi.
Şugayev, yakın bir tarihte tüm konular üzerinde mutabakat sağlanmasını beklediklerinin altını çizdi.