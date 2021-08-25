https://tr.sputniknews.com/20210825/rusya-uranyum-zenginlestirme-nukleer-anlasmaya-aykiri-ama-irani-anliyoruz-1048306532.html

Rusya: Uranyum zenginleştirme nükleer anlaşmaya aykırı ama İran’ı anlıyoruz

Rusya: Uranyum zenginleştirme nükleer anlaşmaya aykırı ama İran’ı anlıyoruz

İran’ın uranyum metal üretimi ve uranyum zenginleştirme kapasitelerini artırma yönündeki eylemlerin, nükleer anlaşma olarak bilinen Ortak Kapsamlı Eylem... 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T00:25+0300

2021-08-25T00:25+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “İran’ın eylemleri, İran nükleer programıyla ilgili Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nda belirtilen anlaşmadan yeni bir sapma” ifadesine yer verildi.Zaharova, “Bu adım, birçok açıdan, ABD'nin İran'a ve onunla işbirliği yapan üçüncü ülkelere yönelik tek taraflı yaptırımları işlemeye devam ederken ‘nükleer anlaşmanın’ tam olarak uygulanmasını yeniden sağlama çabalarının somut pratik sonuçlar vermemesinden kaynaklandığını anlıyoruz” dedi.Sözcü, “Ancak, bunun bizi aranan hedeften daha da uzaklaştırdığından ve kapsamlı anlaşmanın sürdürülebilir bir şekilde uygulanması yönünde koşullar yaratma görevinin giderek daha zor hale geldiğinden endişe duyuyoruz” diye ekledi.Daha önce Almanya, Fransa ve İngiltere’nin ortak açıklamasında, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun, İran’ın yüzde 20 oranında zenginleştirilen uranyum metal ürettiği ve yüzde 60 oranında zenginleştirilen uranyum üretme kapasitelerini önemli ölçüde büyüttükleri yönündeki bilgi nedeniyle endişe duydukları ifade edilmişti.

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rusya, iran, uranyum